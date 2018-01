Estarit: Ei kuusikymppisiä ja kaksikymmenvuotiaita voi samoilla ehdoilla yrittää työllistää

Miksi autoihin ei keksitä ketjuja kuten jossain Euroopassa. Ei tulisi liukastumisia.



Onko maatilan jatkaja-yrittäjä, oikea yrittäjä? Helpolla saatu johtaa ihmisenä kypsymättömän ylimielisen yrittäjän asenteeseen. Pojasta ei polvi parane.



Kummallinen sattuma vaalienalusperjantaina, kun Yle näytti elokuvan Punainen viiva. "Työläisnainen elä anna viivaasi porvarille." Kaikki konstit demarin on käytettävä, mutta silti tullee porvarista presidentti.



Totta kai maksan mieluummin liitolle 20 euroa enemmän vuodessa kuin YTK:lle. Saa tarvittaessa lakimiehen palveluita, kalenterin, alennuksia ja retkiä, yms.



Kuka rohkenisi pistää virallisesti alulle kansalaisaloitteen poliittisten lakkojen kieltämiseksi. Äly hoi tätä nykyistä ay-puuhastelua. – M



Kourulassa on hiekkaa kylvetty autoilijoille, mutta mites ne kevyen liikenteen väylät? – S



Mihin menevät yksityistien tiemaksut, kun tietä ei aurata, eikä hiekoiteta.– Epätietoinen



Miksi Prisman mainos olisi Ruotsin kuninkaallisille? Minusta parhaimpia mainoksia tv:ssä: hauskoja, tietoa antavia, ja niissä esiintyy tutut tyypit! Hurra!



Juha Sipilä kumppaneineen kuvitteli, että työttömistä ei välitä kukaan. Ollaan yhteiskunnan "pohjasakkaa", jolle "vartiaiset" ja " mykkäset" opettavat, miten työtä tehdään.



Olen työtä hakeva 60-vuotias työtön. Minua ei auta sanktiot työllistymään, jos pitkästä työkokemuksesta huolimatta, työnantajat pitävät minua liian vanhana.



Luontaistuotteet ja lääkkeet on vaarallinen yhdistelmä siksi, että myyjät ei ole terveydenhuollon ammattilaisia eivätkä tiedä lääkkeiden yhteisvaikutuksista mitään. Kertokaa edes omalle lääkärille.



Jokainen käyttäköön mitä tahansa luontaistuotteita. Leikkauksen yhteydessä voi tulla ongelmia. Kalaöljyn käyttäjän pitää lopettaa tuote vähintään viikkoa ennen jne.



"Ahneet" harrastajat, tehkää itse harrastuksenne mahdolliseksi, vaikkapa umpihankeen latuja tehden. Kuntohan siinä nousee. – Veronmaksaja



Mikähän sairaus luontaistuotteilla on parannettu? Luonnollinen ei ole sama kuin turvallinen.



Mitä järkeä on enää olla entisessä puuliitossa eli nykyisessä Teollisuusliitossa, kun se ei aja työntekijän oikeuksia, vaikka työura on melko pitkä? Imetään vain viimeisetkin "mehut" ja vaihdetaan sitten.



TE-toimistot on aikansa eläneitä. Ei kuusikymppisiä ja kaksikymmenvuotiaita voi samoilla ehdoilla yrittää työllistää.



Jos saman maan kansalaiset tappavat toisiaan, mikä muu sana sopii siihen paremmin kuin sisällissota. – Eetu