Estarit: Ylätorille pieni luistinkenttä. Saadaan eloa talvella kaupunkiin

Venäjän kostopolitiikka on tyhmää. Kun Suomi takavarikoi ihmissalakuljetuslaivan, Venäjä kaappasi suomalaisen risteilyaluksen.



Kävimme kotiseutumatkalla Välijoki-Kunttula-Kaulio-Huopanen. Tiet erittäin hyvin hoidettu. Hakekaa muut mallia.



Luotan Eksoten puhelimen terveydenhuollon ammattilaisten ohjeisiin. Onnea hoitajille palkkaneuvotteluihin. - Apua saanut



Apua! Yleveroprosenttini nousi 2,50 %. Kyllä on uutiset ja uusinnat TV:ssä kalliita, tai johtoportaan palkat nousseet. Krista Kiuru teki meille kansalaisille karhunpalveluksen hallituksessa.



Voisiko sitä postin työväkeä siirtää muihin postin tehtäviin, jos joulukortitkin tulisi jouluksi eikä vasta loppiaisen jälkeen. – Pijo



Seuraava kansalaisaloite on kansanedustajien törkeän veronkierron tunnusmerkit täyttävän verottoman ja kuitittoman 2 000 euron kulukorvauksen poistaminen.



Muistan oikein hyvin, kuinka Istuva presidentti pelasi taannoin jääkiekkoa Venäjän paidassa... - Patriootti



Kaikki "kivittämässä" Teuvo Hakkaraista! Saattaa olla ainoa aito ja rehellinen ihminen koko 200:n porukassa!



Kymmenisen vuotta sitten, paluumuuttajana, kirjoitin Estareihin, myöhemmin monta kertaa, että Suonionkadulle kolmiot! Hyvä, nyt ne ovat siellä! - Hoo



Taas verotiedot aivan väärin koko perheellä! Miten tuollaisessa asiassa voidaan tyriä, ja valituksia ei kukaan ota vastaan eikä ole vastuussa virheistä?



Lapsille verovaroin on kustannettava vain perushammashoito.Jos vanhemmilla on ollut rahaa maksaa energiajuomat ja-limut ja namit,ei ole yhteiskunnan asia laittaa lapselle uusia hampaita suuhun.



Kahilanniemen ns.golf -klubi huutokaupataan. Eikö Eksote voisi perustaa siihen sairaalahotellin – Mie



Siirtäkää Kauppahalli Veeraan, niin saadaan nykyaikainen kauppapaikka hienoon kaupunkiin.



Olisi oikein, että sopeutumiseläke pois. Jos ennen vuotta 2011 olleet kansanedustajat eivät ole olleet aktiivisia ja löytäneet töitä. TE- luukulle niinkuin muutkin.



Voisiko joku kansanedustaja selvittää veroilla maksetun Yleisradion tasa-arvopolitiikkaa? Näyttää, että 95% toimittajista on naisia.



Miten pedofiilin lapsiuhri saa ikäisiään ystäviä? Ei mitenkään, voimat menevät selviämiseen ja pelkäämiseen. – Ei naurata



Vakuutusyhtiöiden lääkäreiden mielivaltaisuus täytyy saada loppumaan.



Valtakadun läpiajo: autoilijat avaavat ikkunat ja yrittäjät heittävät tuotteita ikkunasta sisään. Laskutus rekisterin perusteella.



On tää elämä ihan kummallista, kun aina pitää olla sähköposti osoite kaikilla. Et voi tehdä hakemuksia, aina pitäisi olla sosiaalisessa mediassa tavoitettavissa.



Mikko Kokko on täysin oikeassa.