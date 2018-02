Estarit: Häpeän Marian aukion tyhjyyttä ja keskustan kuolleisuutta – Ennen olin kaupungistani niin ylpeä

Suojaravinteet ehkäisevät ja parantavat sairauksia. Lääkkeistä vain antibiootit ovat parantaneet. Nyt niidenkin teho hiipuu.



Ei ole Suomessa kukaan kuollut aikoihin edes luontaistuotteisiin saati suojaravinteisiin.



On todella huono hallitus, kun vaatii ihmisiä menemään töihin ja vieläpä muuttamaan työn perässä. Olen seitsemänkymppinen enkä ole ollut päivääkään työttömänä. Olen muuttanut viisi kertaa työn perässä.



Yksityistien aurausta ihmettelevän kannattaa kysyä asiaa suoraan auraajalta, hoitokunnan puheenjohtajalta tai mennä tiekunnan vuosikokoukseen, niin alkaa selvitä.



Kannattaisi tehdä jotain ennen kuin joutuu turvautumaan lääkkeisiin! Ottakaa selvää, mistä johtuu hiljainen matala-asteinen tulehdustila kehossa ja miten sen voi välttää!



Ei taida työttömyys uhata raitiovaunun ja metronkuljettajia, joten aktiivimalli ei koske heitä.



Millä tavalla oikeudenmukaista on se, että työkyvytön saa saman työttömyyskorvauksen kuin aktiivinen työnhakija? – Vielä aktiivinen



Voisiko vakituisten ihmisten kanssa keskustella, mikä on heidän työnkuvansa ja mikä heidän asemansa on? Jäisi monta oletusta ja arvailua pois.



Ay-liike laskee perjantainreistailulla siihe mallii ommiin kinttuloihe, et työpaikat tuskin laakista lissäityyt. – Työnantaja



Taas näyttää ay-liike epädemokraattisuutensa ja yhteiskuntaa rikkirepivän luonteensa.



Estareiden ja muiden kirjoitelmien perusteella jotkut toimittaisivat demarit ja muunkin vasemmiston linnoituksen monttuun. Se sovusta.



USA on törkeällä tavalla sotkeutunut Suomen presidentinvaaleihin. Ei voi olla yli 12 prosenttia kansalaisista niin tyhmiä kuin vaalitulos osoittaa.



Jos punainen lyhty olisi jäänyt nostamatta torniin sodan aloittamiseksi, niin ei olisi tullut yhtään uhria. – Ei kommunistivaltiota



Sijoittakaa "harhaileva" Kaunis Veera Marian aukiolle!



Linda Brandt-Ahde kirjoitti 31.1. ruotsinkielen puolesta ja ell jossain historian havinoissa! Suomi ei tarvitse ruotsia toisena äidinkielenään eikä muutakaan kieltä! Suomi riittää.



Marian aukio menetti mahdollisuutensa, kun Osuuspankki rakensi torahampaansa sen laitaan.



SDP, ei syytä huoleen! Eduskuntavaaleissa äänestän taas mielestäni parasta demariehdokasta kuten olen tehnyt viimeiset 40 vuotta. - Niinistöä äänestänyt



Marian aukio mainio paikka torille, juuri sopivan kokoinen, että saadaan tiivis tunnelma.



Vuonna 1890 syntynyt, valkoisten puolten, ukkini toisteli aika ajoin: Sodista julmin on veljessota.



En ottanut kantaa siihen miten liikennevaloista pitää lähteä, vaan siihen, miten joku suhtautuu hitaasti lähteviin.



Turhaan valitatte ikääntyneet työttömät. Juuri valittiin valtion korkeaan virkaan teitäkin iäkkäämpi ja eiköhän puhemiehenkin virka sellaiselle avaudu. Olette väärässä jonossa työnhaussa.



Äänestäkää vaan kepua ja kokoomusta, ne rustaavat lisää aktiivisia malleja iloksemme.



Tartossa punaisia edustivat muun muassa Tanner ja Voionmaa. Tanner kävi salaisia yksityisiä neuvotteluja neuvostovenäläisten kanssa siellä. Tosin Paasikiven pyynnöstä.



Tänä vuonna minulta on kysellyt töitä 164 ukrainalaista. Mutta ei yksikään suomalainen.



Kaupunginarkkitehti tekee aukiosta puiston. Lupasi, että kävelijät saavat liikkua, kunhan puisto suljetaan.



Moni ihminen asuu kerrostalossa. Taloissa on järjestyssäännöt esim. että talon yhteiset tilat eivät ole oleskelu paikkoja. Jokainen asuu kotona. Yksityisyys kärsii.



Lähihoitajat ovat ylpeitä.lääkäreitäkin ylpeämpiä. Koulutusta on ollut noin 30 vuotta, mutta työnkuva on silti hutera. Perushoitajien ja laitosapulaisten tilalle sorvattu ammattikoulua vastaava koulutus.



Kiinalainen TV-porukka varmaan ihastui Lappeenrannan energiansäästöön, kun kuukin sammutettiin päiväsaikaan. Eihän sen tartte päivällä loistaa, kun on aurinkokin.



Punaiset täällä kyllä sen lahtaamisen aloitti! Ja kysymyksessähän oli punakapina ja vallankumouksen onneksi epäonnistunut yritys!



Nyt kun aktiivimalli häämöttää, täytyy varata hieman edullisempia etelänmatkoja ja homma toimii.



Kuka se kissalta hännän nostaa, jollei kissa itse! Perushoitaja-nimike on nykyään lähihoitaja. Työ on samaa. – Perhehoitaja



Auton lämmitystolpan johdot näkyy roikkuvan monilla tolppien päällä töpselissä. Sähköisku vaara on todellinen. Kallis paukku roikottajille.



Ei keskusta vilkastu Valtakadun avaamisella. Mutta kannattaisi kokeilla Ison Kristiinan mallia: Rekisteröitymällä kanta-asiakkaaksi City-parkkiin saisi 45 minuuttia ilmaista parkkiaikaa.



Asun Valtakadulla ja kierrätän toispaikkakuntaiset vieraani niin, etteivät näe Marian aukiota. Häpeän sen tyhjyyttä ja keskustan kuolleisuutta, kun ennen olin kaupungistani niin ylpeä.



Eläkeindeksin leikkauksen takana oli kokoomuksen silloinen valtiovarainministeri.