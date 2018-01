Estarit: Ruotsi on portti saksan kieleen

Terveydenhuollon ammattilaisena luin pöyristyneenä, että äiti antaa tuttipullosta vauvalle hopeavettä. On elimistölle myrkyllinen aine. Voi vaurioittaa mm. maksaa ja aivoja. Eikä mitään tieteellistä.



Ihmettelin, kun sain sakon aika pienestä rikkeestä. Poliisi sanoi, että jokaisen ”konstun” pitää kirjoittaa 40 sakkoa tai voi liksa pudota. Aika outoa?



Lappeenranta on siirtynyt suuren maailman mediatoimintaan. Mihin hävisi Eksoten alas ajaman rakennusfirman uutisointi? Kieroutta, vaietaan asiat kuoliaaksi veronmaksajilta.



Miten Jarmo Punkkinen, yksi maailman kovimmista dopingvalmentajista, voi olla mukana olympialaisissa? Sponsorit herätkää!



Jos minua kiristäisi liikennevaloista lähtevät "etanat", menisin mahdollisimman nopeasti johonkin laitokseen hakemaan apua.



Miksi puhutaan nykyään vain sisällissodasta? Onko unohtunut, että kyseessä oli myös vapaussota, jonka laillinen osapuoli voitti. Onneksi, muuten olisimme olleet Neuvosto-Suomi. Rauha solmittiin Tartossa.



Loistava kirjoitus Kinnusen talosta Klaus Pelkoselta. Toivottavasti näin tulee tapahtumaan.



Nato on puolustusliitto! Eiköhän se ole Venäjä, joka uhkaa liittoutumattomia maita, Ukrainaa, Baltia, ym.



Opiskelijoiden jaksamisen ja opintojen edistymisen puolesta toivon, että Skinnarilan alakoululaisille löytyy vaihtoehtoiset tilat mahdollisimman pian.



Ruotsi on portti saksan kieleen. Opetelkaa sitä, niin ei huolta.



Jos ihminen päästää "pohtiessaan" suustaan mm. yleissitovuuteen puuttumista, niin silloinhan hän on sitä mieltä.



Meetoo-kolikon toinen puoli: Miksi hyväntekeväisyysgaalaan palkataan 130 hyvännäköistä naisseuralaista? Ohjeistus: päälle lyhyt ja tiukka musta mekko.



Kiitos kaupunki Kisapuiston erinomaisista laduista. Kiitos paljon Italian lennoista. Kiitos myös monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Kiitos paljosta muustakin.



Voisivatko hiihtäjät siirtää autonsa pois Tuomikadun mutkasta Paatsamankadulle noin 50 metrin matkan, vai onko pakko pysäköidä aivan ladun viereen lentokentän laidalla?



Hyvä kun Etelä-Karjalan radio palasi aamuihin, kyllä iloinen Karjala on aina iloinen Karjala, myös radiossa. Kymen radio on vähän ankea.



Raha menee sinne, missä ovet ovat auki. Kuka avasi oven Kallion kirkkoon?



Hyvä idea Eero Majamaalta sataman virkistämiseksi talvella. Ympärillä olevat yritykset saisivat myös piristysruiskeen.



Ajetaanko esim. Iso-Kristiinassa autoilla käytävillä, ei siellä kävellään ja kauppa käy. Miten se Marian aukion läpiajo lisäisi myyntiä?