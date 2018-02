Estarit: Uuden jäähallin sijoitusvaihtoehto kaupungin keskustaan on järjetön

Yrittäjyyttä takana lähes 30 vuotta. Pitää mennä TE-toimiston yrittäjyyskurssille. Menenkö oppilaaksi vai opettajaksi? Näin "aktivointi" toimii.



Omaa työnhakua haittaa "yliaktiivinen" TE-toimiston virkailija. En ehdi "raportoida" samaan tahtiin, kun haen töitä.



Nyt Taipalsaaren päättäjät pitäkää päät kylmänä Konstun rannan suhteen. Älkääkä antako kaunista luontokohdetta tuhottavaksi.



Juha Sipilä kävi itkemässä maajussien mielenilmauksessa, mutta ei duunareiden.



Onpahan taas tiedossa suhmurointia ja hyviä veljiä, kun uutta kiekkohallia suunnitellaan. Eikö tässä kaupungissa ole mitään muuta kiinnostavaa? Jotkut taas vetää välistä. Äkkiä pois täältä.



Tietyt luontaistuotteet ja lääkkeet eivät sovi yksiin. Kalaöljyn käyttö lisää verenvuoden riskiä leikkauksissa. Kertokaa hoitavalle lääkärille mitä käytätte.



Ihmettelen vanhempaa, joka on koululaisen taustatukena tämän valittaessa kahdeksan lihapullan riittämättömyyttä! – Murrosikäisen äiti



Lappeenranta on kallis kaupunki omakotiukolle: Sähkövero, kaapelitv-maksu, kaukolämpö maan kalleimpia. Onko minun pakko hengittää tätä kallista, haisevaa ilmaa?



Ei meitä painostettu mukaan liiton taholta mielenilmaisuun. Meille vain ilmoitettiin, ettei työnantajapuolelta tule sanktioita, kun mielenilmaus on laillinen ja saadaan mennä, jos halutaan.



Niina Malmi kirjoitti täyttä totta mielenilmauksesta.



Pasi Leimi herätys! Suuri osa kiekkoväkeä tulisi keskustaan muka kävellen? Älä unta näe!



Eikö riitä, että ammatillinen koulutus on tuhottu, pitääkö myös lukiokoulutus saada vaikeuksiin kaupungissamme? Tämä hölmöily alkaa riittää.



Jos koulutus tai työnteko eivät sovi nuorelle terveelle ihmisille, silloin ei meillä veronmaksajilla ei ole mitään velvollisuuksia elättää heitä.



Kyllä nyt on vihervasemmistolla hätä sotkea Suomen asiat, kun talous nousee kohisten ja vastahakoisetkin työttömät ovat vaarassa joutua jopa töihin.



Kiitos Lappeenrannan tanssiteatterille, upea esitys kaunis, koskettava!



Suomessa eläkeläiset suurimpia valittajia. Muuttakaa muualle, ikävä ei tuu. – aj



Näyttävät olevan ympäristökunnissa asuvat, jotka haluavat hallia keskustaan, kun ei tarvitse maksaa.



Vastuuttomien poliitikkojen takiahan meillä ei talvisodassa muutakaan ollut kuin koivuhalkoja jne... Sitä vaan nukuttiin "ruususen unta" 1920-30 luvulla.



Miten älytön maa tämä on. Eläkkeeseen saa jonkun euron korotuksen, verotuksen jälkeen käteen jää vähemmän kuin ennen.



Tiemestarit, herätys! Keskustassa bussipysäkit sekä parkkiruudut lumensäilytyspaikkoina, jossain jopa jalkakäytävät.



Kiitos loistavasta, monipuolista ohjelmistoa sisältäneestä 50-vuotisjuhlakonsertista Lappeenrannan seurakunnan kamarikuorolle ja muusikoille!



Kun mummon sähkölämmitteisessä talossa pakkasella hehkuu lämpöpatterit ja lasku kuukaudessa on yli 300 euroa, on poliitikkojen välinpitämättömyys ja sähköyhtiöiden rajaton ahneus ylittänyt rajan.



Valta on sokaissut porvarin ja siinä sivussa myös entisen maaseutupuolueen. Vallan loisteessa rimpuilee vielä toistaiseksi eräs, jo edesmennyt "kansanpuolue".



Kiitos Sara Taskila mielipiteestäsi (ES 4.2.). Meillä ja tulevilla sukupolvilla on vielä toivoa, jos ja kun me kaikki ajattelisimme samoin kuin kirjoitit. Uskon, että teissä nuorissa on toivoa.



Uuden jäähallin sijoitusvaihtoehto kaupungin keskustaan on järjetön. Ei Lappeenranta ole Tampere, jossa myös rautatieasema on keskustassa. Meillä sen rautatien tilalla on Helsingintie.



Meinaako Leimi laittaa jääkiekkoilijoiden parkkitalon kauppatorin paikalle? Uudenkarhea tori purkuun? Halloo!



Eläkkeestäni pois 18 euroa kuukaudessa. Suomi on saanut huomautuksen eläkeläisten eriarvoisesta kohtelusta muuhun väestöön verrattuna.



Etelä-Karjalan yrittäjien puheenjohtajalla on tyypillinen työntekijäpuolen syyllistämisasenne. Yhteishenkikin paranisi, jos johtajat noudattaisivat sovittuja sääntöjä.



Daniel Kaartinen ja Tiia Veikkanen ovat pakkoruotsista täysin oikeassa! Puolustelijoiden argumentit käyvät yhä ohuemmiksi.



Pekka Lakalle tiedoksi, että ei voi saada tuomiota dopingista, jos ei ole jäänyt kiinni dopingista.



Mikä olisi nyt Saimaalla hiihdellessä, jos olisi ladut. Kävely sentään onnistuu. Tätäkö on se Saimaan talvimarkkinointi? – Turisti



Kansalaissotaa muisteltaessa vika on siinä,että sitä juhlitaan edelleen valkoisten voittona ja unohdetaan kaikki ne julmuudet ja vääryydet, mihin syyllistyivät tappelun tauottua. Jääkärinmarssia vaan tahdissa!



Seuraavaksi Paavo Väyrynen (kepu, kansalaispuolue, kristillisdemokraatit) hakee myös Ruotsin kuninkaaksi, YK:n pääsihteeriksi ja paaviksi.