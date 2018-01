Estarit: 62-vuotiaana en ikinä enää täytä aktiivimallin vaatimuksia

Tommi Matikainen kirjoitti 12.1. "sosiaaliturvaa on uudistettava suuntaan, jossa työntekeminen on aina kannattavaa". Ei sosiaaliturva ole liian hyvä, vaan palkat liian huonot.



Mihin hävisivät Iso-Kristiinasta käytävätuolit? Tilalle saatiin pari kovaa ja tosi matalaa puistonpenkkiä. Selvä vinkki: Pysykää eläkeläiset kotona!



Nyt kaikki työttömät hakemaan töitä Tommi Matikaiselta, kun niin sitä tyrkyttää. Myös me yli 60 täyttäneet. Työuraa takana jo 40 vuotta.



Uuteen eläinsuojelulakiin enimmäisajat koirien yksinpitämiseen omistajien työaikana ja kunnallisia päivähoitopaikkoja koirille.



Eläkeläiset herätys, kansanedustajat ja ministerit ja eläkeyhtiöt laitetaan tiukoille Eläkeindeksistä mielenosoitus eduskuntatalon ympärille. – Eläkeläinen



Sauli Niinistölläkö epäselvä Nato-kanta? Ei hötkyile, mutta on ainoa, joka varautuu myös huonoimpaan mahdolliseen: EU:n ja Venäjän välirikkoon. – Tarkkuutta



Kuultiin että ministeri Orpon " lompsa" ei edes tunnista 30 euroa. Meidän perheelle se on viikon ruokaraha.



Eiköhän kesällä kivituhkata Huhtiniemen hiihtobaana ja vedetä putki läheisestä lähteestä, jotta vesi on tarpeeksi kylmää. Hiihtämään jo marraskuussa. Lisää rahaa liikuntatoimelle!



62-vuotiaana en ikinä enää täytä aktiivimallin vaatimuksia. "Giljotiini" leikkaa, siihen en enää voi vaikuttaa.



Mistä rahaa liikuntatoimelle oikein jaetaan, ja kuka päättää ja ehdottaa moisia pähkähulluja ideoita verorahoilla. Eikö kentän kierros riitä talven tultua? – Veropertti



Joillakin on kai tavoite saavutettu. Ilo pois. Kun katsoo nykyisiä tv-ohjelmajuhlia, niin tavallisissa hautajaisissakin on iloisempi tunnelma ja puvut.



Lex Lindström uudelleen käyttöön, niin työttömyysprosentit on helpoimmin kohdallaan. Mistä 62-vuotias saa 18 tuntia töitä kolmessa kuukaudessa?



Joka kehtaa valittaa toisten hygieniasta, niin voi mennä itseensä.

Aktiivimalli on tyhmä. Meitä on paljon, jotka hakevat töitä, on koulutusta tai työkokemusta ei vain työtä saa. Ei aktiivisuudesta kiinni!



Liikuntatoimella on rahaa varmaan sponssata kaikkia seuroja 30 000 eurolla joka vuosi niin kuin hiihtäjiä.



Kallis latu tulee hiihtäjille. Maksakoon sen myös itse.



Kun kansanedustajan työ loppuu, on hän samalla viivalla muiden työttömien kanssa. Siis, työtä hakemaan, ei mitään sopeutumiseläkettä.



Ihmetellä täytyy eläkeläisiä, samoja satraappeja äänestetään ja itketään samaan syssyyn leikattua eläkeindeksiä.



Miksi ei enää näy raveja ilmaiskanavilta? Kaikenlaisia höpö-ohjelmia ja uusintoja kyllä. Maksut kyllä kerätään. Eläinohjelmia enemmän.