Estarit: Yle ajaa jääpalloa alas

Ihmetyttää, miten yhdellekään puolueelle ei kelpaa ykköspaikka. Ei tarvitse kuin luvata eläkeläisille, että elämä paranee. Äänivyöry olisi valtava, hetkessä pääministeripuolue.

Miksi Eksote on kalliilla vuokrilla keskustan useissa tiloissa! Armilaan laitettu rahaa ja poistuu sairaalakäytöstä. Isännätön raha ja hyvä veli -verkosto! – Ihmettelevä veronmaksaja

Kiitos, Saipa! Hieno peli tiistaina! Voisivatko vielä taitoluistelijat saada sukunimet ja pitkähihaiset? – Puolesta palellut

Lopetan Rakuunamäen läpiajon heti, kun tie yksityistetään ja huolletaan ilman verorahoja. Suosittelen muillekin.

Kyllä on niin eriarvoista toimintaa Suomen maassa. Entiset kansanedustajat saavat suurta sopeutumiseläkettä, tavalliselta duunarilta pudotettiin lesken eläke 23 euroa kuukaudessa jäätyäni normieläkkeelle. – Vääryys

Outotec ja muu teollisuus varmasti nyt kiittävät, kun raskaskuljetusreitti suljetaan Rakuunamäellä.

550 kilometriä lentokentän ympärystä, hiljalleen. Itsekin ihmettelen, onko tässä mitään järkeä. Mutta eipä nivelrikko kolottele eikä mikään muukaan. Ja matka jatkuu.

Onko Rakuunamäki jotain "eliitin" asuma-aluetta vai miksi säännellään joustavaa liikennöintiä ja lisätään sumppuuntumista muualla? Emmekö ole yhdenvertaisia veronmaksajia?

Vasemmistossako ovat ne ihmiset, joille maan turvallisuus ei merkitse mitään? Missä on rehellisyys, vainko oikeistossa. Laeilla on kiire

Tuodaan lisää liikennettä keskustan ruuhkakaduille. Ettei vaan varuskunta-alueen isokenkäisten korviin kuulu auton ääntä. Tämäkö on sitä tasa-arvoa?

Mikä se on tämä maa ,jossa kohdellaan eläkeläisiä näin ala-arvoisesti? Eläke laski, vero nousi ja hinnat nousevat päivittäin. Lääkkeitä ostetaan, jos jotain jää, kiitos.

Olipa törkeän ylimielinen ja hallitusta halveksiva esiintyminen Pilvi Torstilta (sd.) eduskunnassa välikysymystunnilla. En ottanut kantaa sanomaan, vaan esiintymiseen.

Olen samaa mieltä poliiseista. Moni poliisi ei sovi työhönsä. Joillakin halu nöyryyttää ja näyttää mahtiaan.

Eikö vaitiolovelvollisuus koske koulun siivoojia? Tarpeetonta levitellä erityisoppilaiden tekemisiä ja sanomisia ympäri kyliä! - Kiehahti

Kun seuraan nykyistä lapsen hankintaa, se alkaa näyttää lemmikin hankinnalta, kaukana luonnollisesta.– Topi Toimeton

Lopettakaa jäähallin paikan arpominen ja keskittykää rahoituksen pohdintaan eli eurojen kokoamiseen muualta kuin veronmaksajien taskuista.

Jopas, jos Rakuunamäen läpi ei saa ajaa muut, niin maksavatko asukkaat myös tien kunnossapidon. Sama läpiajokielto koskemaan kaikkia asutusalueita turvallisuussyistä.

Kunnollinen työnantaja pitää huolen työntekijästään työtapaturman jälkeen

Mikä terä, mikä terä? Veiterä! Finaalissa tavataan. – Fanityttö

Marian aukiosta turhaa valitusta! Tuollaisenaankin ihana! Lasten leikkipaikan voisi siirtää kauppatorilta aukiolle. Kesällä oiva paikka vaikka jäätelöbaarille tai karusellillekin!

Eihän se kieroutta ole, jos alamäessä laskee ohi! Iivo savolaisena hallitsee taktiikan. Toisaalta, jospa hän tarjosi peesiä?

Mie puhun just omal murteel nii paljo ku haluan. Jatkuvast kirjakieltä haastava, sehä se vast sivistymätö onkii, ei hyväksy mitää. Ei ees munasaannoksii, joka vast lystii onkii.

Mikä tekee Rakuunamäen asukkaista niin etuoikeutettuja, että ei saa liikenteellä häiritä?

Hyvä ehdotus jättää vaaleissa tyhjä lappu! Turha äänestää näitä "edustajia" mihinkään nauttimaan pelkästään kovaa palkkaa ja unohtamaan heitä äänestäneet. Tulee vähän kokemusta työttömyydestä.

Mitähän maksaa eläkeläiselle hoito tuossa uudessa sairaalassa? Hyvä tietää, jotta ei turhaan hae apua, jos ei ole siihen varaa. Hinnasto julki eikä mihinkään netin sivuille!

Kokoomuksen Elina Lepomäki oikeassa, kauhea lasku tulee sotesta ja maakuntahallinnosta ja hoitoon pääsy vaikeutuu monilla.

Suomessa tuetaan vähempiosaisia miljardeilla. Silti sanotaan, että heitä rangaistaan, kun eivät saa enempää. – Oman onnensa seppä

Taavetissakin kävelybaanoja riittää, mutta ladut on päästävä kävellen rei´ittämään. Ladun ylitys on ok, mutta että kilometritolkulla...

Ja lisää saa ammattikoulu Sampo maksaa oikeuskuluja, kun ne vähätkin irtisanomiset, joita enää myönnettyjen virkavapauksien jälkeen tarvi tehdä, hoidettiin miten hoidettiin!

Yle ajaa jääpalloa alas. Yhdessäkään Urheiluruudussa ei ole mainittu sanallakaan jääpallon SM-sarjasta. Luulisi edes jotain kerrottavan, kun loppuottelijatkin ovat selvillä.

Nyt menossa sirkkabuumi ruuanlaitossa, laitetaanko seuraavaksi mirrit ja murret patoihin? – Huolestunut

Ensi kerran, kun valvontakamera räppää sanokaa, että kaksoisveli ajoi autoa! Saat varmasti sakot! Mutta poliisijohtaja Lahdesta ei saanut sakkoja! Autoa sakotetaan, siis omistajaa! Näin hyväveliverkosto toimii.

Venäjä testaa Syyriassa omia aseitaan tappaa, ja vammauttaa viattomia ihmisiä.

Putin uhittelee maailmaa tappoaseillaan. Naurettavaa, että Venäjällä ei mukamas ole muuta presidenttiehdokasta.

Enontekiöltä lähtee poliisi, mutta poliisiasema jää. Sinne asennetaan tallentava kameravalvonta. Tähän tarvittava määräraha saataneen ehkä jo ensi vuoden talousarvioon.

Luojan kiitos meillä on kyläosastoissa vapaaehtoisia, jotka omalla ajallaan ja ilman palkkaa pitävät hiihtoladut loistokunnossa.

Elina Lepomäki ainoita järkeviä hallituspuolueen kansanedustaja. Tosi on ja sote hallintohimmeleineen nurin. Panostusta hoitohenkilökuntaan, ei maakuntahallintoon.

Rakuunamäen ajonesto järjetöntä. On kyse kaavan mukaan kokoomakadusta. Pöllöpäitten hommaa. Eiköhän suljeta Kauppakatu, Koulukatu ja Valtakadulla loputkin. Ei häiritse liikenne!

On tämä erikoinen valtio. Kun yksi kansanedustaja ei noudatakaan puolueen politbyroon kuria ja esittää oman mielipiteensä, koko maa pysähtyy ja Arkadianmäen tivoli on sekaisin.

Venäjän ja Pohjois-Korean vainoharhaiset johtajat ovat veljeksiä. Molemmat uhkaavat muuta maailmaa ydinaseilla. Mielisairasta touhua.

Mautonta, kun naisten alushousuja mainostetaan tulipalon kustannuksella.

Eihän ammattikoulun lakimiesten ja konsulttien palkat ole kuin parin opettajan vuosipalkat.

Kokoomuksen Elina Lepomäki halusi, että hänet huomataan, kun ei tullut valituksi puolueensa puheenjohtajaksi. Kiusa se on pienikin kiusa.

Autot pois Rakuunamäeltä. Lisää ruuhkaa Liisankadulle jyrkkään mäkeen ja koulujen kupeeseen. Tosi vaarallista lapsille. Kenen vastuu, kun osuu?

Ei se ole valtion budjetista menoeränä pois jos pieneläkeläinen saisi sen indeksikorotuksen. Eläkeyhtiöiden hallitukset ovat saamattomia nahjuksia ja omaan pussiinsa pelaajia.

Hyvä Elina! Juha Sipilän sote-uudistus ei ole hyvä. Meillä on toimiva julkinen terveydenhoito, jota ei tule romuttaa näillä keinoin.

Lemin srk:n demokraattisen liitospäätöksen arvosteluun ei pitäisi kuntapäättäjien edes yksityishenkilöinä lähteä mukaan, koska eivät ole perehtyneet kokonaisvaltaisesti aineistoon.

Lemiläisten seurakuntaliitoksen vastustajien toiminta alkaa olla jo paniikinomaista.

Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnilla velkaa, korjatut kiinteistöt ja yhä loistavat vakuudet. Lemillä ei velkaa, rakennukset korjaamatta eikä minkäänlaisia vakuuksia.

Tykissä nopeus näyttö 2015 . Noin 40% ajoi ylinopeutta 30 km/h:n alueella, ei suojatietä.

Miksi virolaiset hössöttää 100 vuodesta. Ovatko he unohtaneet 50 -vuotisen Venäjän miehityksen? 27 vuotta on todellinen itsenäisyys.

Lukekaa hyvät ihmiset lehtiä ja seuratkaa uutisia. Kun seuraavan kerran viette rahaa Venäjälle, miettikää mihin se mahtaa lopulta päätyä. – Venäjään kyllästynyt

Hallitus halpuuttaa! Mikä vaikeus oikein on poistaa verotus alle 2 000 euron eläkkeistä. Onhan jo sama tehty alle 1 000 euroa eläkettä saavilta. Helpottaisi kovasti yksin elävän velkaisen eläkeläisen elämää.

Perustelkaa virkamiehet Rakuunamäen läpiajokielto. Miksi katu on rakennettu, jos ei ajamista varten?

Tämä kokoomuslainen on aivan samaa mieltä Elina Lepomäen kanssa sote- ja maakunta-asiassa. Nurin!

Ei numeerista tietoa Rakuunamäen autoliikenteen määristä. Mihin kielto perustuu? Lehdessä olleiden syiden mukaan ajokielto voisi olla monella asuinalueella.

Mihin se lääkärihelikopteri laskeutuu?