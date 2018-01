Estarit: Ei ole ladun syy, jos ei osaa hiihtää

Taisi Sauli Niinistö pissiä omille nilkoille, kun meni allekirjoittamaan aktiivimallin. Ei taida olla työttömän ystävä. Toivottavasti näkyy äänestystuloksessa. – Työtön



Mitä ihmettä? Vaalikoneet antavat eri ehdokkaan ja vieläpä suurella erolla seuraavaan. Ketä palvelee?



Yhä vaan vuonna 2018 keskustelu Venäjästä ja Natosta Suomessa on traumaattista diiba-daabaa. Osa presidenttiehdokkaistakaan ei välittäisi yksinjäämisen seurauksista. – Tarkkuutta



Hei vasemmisto- ja keskustalaiset! Sauli Niinistö on pesunkestävä kokoomukselainen, sitä arvomaailmaako tekin kaipaatte.



Äänestäkää nyt hyvät ihmiset edes ensimmäisellä kierroksella oman puolueenne ehdokasta, joka on lähellä omaa arvomaailmaanne!



Presidenttivaalikeskusteluissa selvisi hyvin, mitä tarkotitaa feminismi. Vain naisten ja tyttöjen oikeuksia, ei ihmis- tai miesten ja poikien oikeuksia.



Laura Huhtasaaren mielestä vihapuhe on sananvapautta ja Teuvo Hakkarainen on rehti suomalainen mies. Eikö historia ole opettanut, mitä vihapuheesta seuraa?



Kohta ollaan kuin Pohjois-Koreassa, sanoo Sauli Niinistö mitä vain, niin kansa taputtaa!



Eläkkeiden taitettu indeksi päätettiin tehdä Sauli Niinistön ollessa Suomen valtionvarainministerinä.



Miksi vaalitenteissä puhutaan vain Natosta, Venäjän uhasta ja sotaan valmistautumisesta, kun tavan kansalainen ei ole tulla arjessa toimeen. Mitä meiltä pimitetään? Nyt ei huvita mikään.



Jos äiti antaa vauvalle tuttipullosta myrkylliseksi luokiteltua ainetta. Eikö kyseessä ole vähintään lapsen pahoinpitely?



Älä nuku! Varmista toinen kierros! – Harri-vaari



Laki ja laki! Jos eläinten kanssa on tekemisissä, eikö se ole jo selvä asia ilmoittaa viallinen toiminta! Ilman lakia. Äly hoi!



No niin, vuosi vaihtui, sopeutuseläkkeet pois, aktiivimalli käyttöön. Jos kerran vuoden 2011 jälkeen eivät ole viitsineet etsiä työtä vaan nautiskelevat eläkkeestä.



Ihailtavaa tuo Suomen päättäjien luottamus esim. äitini (91v. ja dementia) tietämykseen heidän vaatiessaan kansanäänestystä, asiantuntijoiden sijaan Natoon liittymisestä.



Poliisin kannattaisi käydä antamassa rikesakkolappuja Imatran jäähallin takana bussien parkkipaikkojen täyttämille autoille. Bussit joutuvat parkkeeraamaan minne sattuu.



Putin kyykyttää mahtavaa USA:ta Euroopassa, Lähi-Idässä ja Amerikan sydämessä.



Nyt oli pari pakkaspäivää – energian hintaa pitänee nostaa taas roimasti.



Jutussa YTK vs. ammattiliitot 22.1 ihmettelen kovasti, miksi joku haluaa maksaa tyhjästä. No, hölmöjä riittää joka lähtöön.



Miksi Imatran keskusliikenneasemalla ei ole lainkaan bussien aikatauluja? Kaikilla ei ole älypuhelinta.



Onko Reijo Tossavainen vaihtanut puoluetta, kun on niin huolissaan keskustasta? Hyvä, että persuilla asiat kunnossa!



Kalaöljy ja suojaravinteet pelastavat henkiä, mutta lääkkeisiin kuolee tilastojen mukaan tuhansia suomalaisia vuosittain. Repikää siitä!



Virkamiesruotsin vaatimus täytyy poistaa niiden kuntien viroista, jotka eivät ole kaksikielisiä. Nykyinen systeemi on ajastaan jäljessä ja päivitettävä vastaamaan nykypäivää.



Pitäisikö lopettaa kaksoiskansalaisuuden myöntäminen kokonaan, niin ei olisi ongelmia. Henkilö valitkoon itse, minkä maan kansalainen haluaa olla.



Kumpi Nuijamiehen ja Kino-Aulan omistaa? Osuuspankki vai Finnkino? Molemmat kuitenkin osallistuivat irtaimiston tuhoamiseen.



Jos ei halua maksaa mökin sähkön perusmaksua talvella, kannattaa purkaa sähkölinja talven ajaksi.



Kulttuuritila Nuijamies ei ole yhtä kuin kilpailija Strandille. Tarkoitus säästää rakennus purkamiselta, on saada toimintaa tilaan. Mene tutustumaan!



Aikuiset lapset, hankkikaa omille vanhemmillenne puhelinmyynnin esto. Säästytte monelta harmilta.



Onko Prisman TV-mainokset tarkoitettu suomalaisille vai ruotsalaisille kuninkaallisille? Suomessa suomeksi.



Hallituksen toimet ajavat Suomea yhä enemmän tilanteeseen, jossa kansan sisällä eriarvoisuus kasvaa ja viha, kauna ja katkeruus lisääntyvät.



Tulevatko kansanedustajien palkankorotukset voimaan huhtikuussa, kun työttömien korvauksia pudotetaan 5 prosenttia?



EKKS:n K- siiven ikkunat sisäpuolelta jäässä! Uusi maailmanennätys homehtumisessa?



Vasemmistopuolueet ja ay-liike tarvitsevat työttömiä takaamaan kannatuksensa, sillä työssäkäyvät ja omillaan toimeentulevat eivät kumpaakaan tarvitse, siksi lakkojen organisointi.



SaiPa pelaa samanlaista höntsäkiekkoa kuin näkee UK-areenalla. Ei mitään viihdettä. Onneksi pisteitäkin tulee.



Nyt alkaa jo riittää kalman lemu Kaukaan tehtaalta. Armoa.



Hyvä SAK! Yleislakko aktiivimallia kohtaan! Upeata! Kaatukoon hallitus!



Ei ole ladun syy, jos ei osaa hiihtää.



Lappeenrannan Kilta voisi ottaa mallia nuorista esim. Nuijamies-asiassa, eikä vain kommentoida.