Estarit: Vetyjä ja atomeja kaupataan torilla kuin vanhanajan pesutuvassa

Iivo Niskanen ja Matti Heikkinen ihan turisteja olympiakisoissa. Miksi heidät on sinne kustannettu?



Mikä on entisen kokoomusministerin osuus siinä, että tämä Patrian myyntitykki sai valtuudet toimia Afrikassa asevalmistajan tunnustelijana? Miten näitä valtion yhtiötä oikein johdetaan?



Lappeenrannan keskusta palkittiin. Oikealla tiellä ollaan, mutta jatkossa alle 10-kerroksisten talojen rakentaminen keskustaan on kiellettävä. Kaupungin pitää näyttää kaupungilta.



Voisiko joku taho järjestää pienten lasten vanhemmille suunnatun ensiapukurssin? – Säikähtänyt äiti



Työkkäreillä olisi rahaa! Siis luulisi olevan vaihtoehtoja kaikenlaiseen toimintaan!



Kiva, kun eduskunnasta on tullut työnvälitystoimisto. Laki voimaan pikaisesti, että työhön sitoudutaan neljäksi vuodeksi ja sen jälkeen edustajalla on vapaa harkinta jatkaa tai ei.



Vieläkö ovat virassaan ne kunnan virkamiehet, jotka ovat osallistuneet ja laiminlyöneet työnsä ja ovat syyllisiä yhteisen omaisuuden hoidon törkeään tietoiseen tuhoamiseen Tiurussa.



Meidän tavaramerkki on vedyt ja atomit, mutta niitä kaupataan torilla kuin vanhanajan pesutuvassa. Oven kun aukaisee, höyryt pulpahtavat vastaan. Toria kehitellessä, jos saataisi kauppahalli johonkin.



Eksote julistaa olevansa väkivallaton työyhteisö. Lastensuojelussa asiakkaiden työntekijöihin kohdistamaa väkivaltaa väheksytään. Miksi?



Maakuntavaalit lähestyvät. Mikäli ehdolla on yksikin kansanedustaja, jätän varmasti äänestämättä.



Olemme jälkeen saaneet nauttia Yle-väen lukioaikojen muistelmista ja siinä sujuvasti unohtaneet lähes kokonaan heidät, joiden tämä kevät oikeasti on. Hyvää kevättä kaikille.



TV1: n Työtä! -ohjelmassa ihmetytti turkulainen työtön joka ei ollut innokas työn perään ja etenkään muuttamaan kun esteenä oli kaksi kissaa, mutta ei muuta perhettä?



Suot ovat luonnon omia vedenpidätysrakenteita. Niitä tarvitaan yhä enemmän, kun sateisuus lisääntyy ilmaston muuttuessa. Turpeen poltto lisää ilmakehään hiiltä, joka suossa on pitkäaikaisessa varastossa.



Kesäisin luonnossa liikkuessa kuuluva sirkkojen siritys on musiikkia! Söisinkö näitä musikantteja, ei tule mieleenkään!



Aktiivimalli on tehty työttömyystilastojen kaunistamiseksi, ei työttömien työllistämiseksi.



Miten on mahdollista, että yksi kansanryhmä eli kansan poispotkitut kansanedustajat, tai muutoin päivähoidosta pois jääneet voivat saada erityiseläkettä. Mihin perustuslain pykälään se perustuu? - Köyhä



Kiitos, että vanhempainvapaa säilyy ennallaan. Se on lasten ja vanhempien kannalta paras ratkaisu, jota on puoltanut asiantuntijalausunto. Lapsen arvosta, eikä " tasa-arvosta".