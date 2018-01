Estarit: Kolme Lyhtyä oli "instituutio" – Lamppu ei

Joskus likaisuuden taustalla voi olla myös sairaus, mielenterveysongelma, trimetyyliaminuria tai jopa syöpähoidot. Itsestään huolta pitävä.



Trump sai terveen paperit. On varmaan soittanut Armilan terveyskeskukseen. – Pappa



Ajastimen kanssa auto lämpiää kaksi tuntia päivässä. Ja sen verran maksan autopaikasta, että todellakin käytän koko rahan edestä. - Piuhan pääs, ettei auto karkaa



Miksi Suomessa on eriarvoisuutta rikosasioissa? Kun joku virkahenkilö saa tuomion se hylätään! Tai saa rikosnimikkeen jatkaa työssään! Sitten nämä lapsilisäsotkut, ei rikosta!



Kiitos Ari Wigelius. Asia koskee koko ammatillista opetusta, jonka järjestelmällinen tuhoaminen on meneillään. Amiksista ei valmistu ammattilaisia.



Työministeri Jari Lindström (sin.) on koulutukseltaan laborantti. Päättää silti mihin tohtorikoulutuksen saanut menee töihin.



Työministeriä näköjään ärsyttää, kun työttömät eivät "taivu" hänen esittämiin vaatimuksiinsa.



Katajisto sai uudet, energiaa säästävät katuvalot! Hienoa! Vaik oisha myö pärjätty entisilkii! – Ysa



Eipä ole EK perinteitä kunnioittanut. Kolme Lyhtyä oli "instituutio" – Lamppu ei. Lyhdyn henki on toki jo väljähtynyt eläköityneiden "henkien" mentyä. Kiitoksia menneistä. – M



Lähes kaikki puolustusvoimien edustajat kannattavat Natoon liittymistä, mutta amatöörit vastustavat! Kuka ottaa vastuun?



Jos Itämeren sotilaallinen tilanne kiristyy, niin Ahvenanmaalle saattaa ilmestyä vihreätakkisia miehiä! En siitä paljon välitä, jos se ei ole Suomea vastaan!



Keskustelu EKKS:n leikkauksista aiheellinen. Tähystyksessä löydetyn kasvaimen poisto HYKSiin. Liian vaativa Lappeenrannassa tehtäväksi. Kuka maksaa matkat?



1918 tapahtumien yhteydessä vasemmisto haluaa unohtaa täysin vehkeilyt maassa olevien venäläisten joukkojen kanssa. Tietenkin unohtuu myös suoranainen kapina laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan.



Onko Anneli Kiljunen unohtanut? Paavo Lipposen hallitus teki päätöksen eläkeindeksin leikkaamisesta, josta me eläkeläiset kärsimme.



Jos ja kun Eurooppaa jaetaan seuraavan kerran, meidän puolueettomuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus on yhtä tyhjän kanssa. Poliitikkomme kuvittelevat olevansa jokin tekijä Euroopassa.



Ihmettelen Anneli Kiljusen kirjoituksen esimerkkiä työttömästä opettajasta! Eikö työnhaku tulisi olla velvollisuus, vai eikö se kiinnosta?