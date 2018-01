Napakat: Miksi Tv-paneeli pidettiin kirkossa, kun yhtään hengellistä kysymystä ei tehty ehdokkaille?

Kati Myllymäkeä kun uskottiin eikä rakennettu uutta sairaalaa, niin viisi vuotta hukattiin.



Teennäiset ihmiset ovat aika kamalia. Teatterissa sama laji kiehtovaa. Vaikea laji! Siksi tietenkin ennemmin katson teatteria, kuin tavisten jatkuvaa teatteria! Nähty kumpiakin.



Olen samaa mieltä ministeri Niinistön kanssa, että ei kaksoiskansalaisia puolustusvoimiin.



Me eläkeläiset ja muut veronmaksajat saamme näköjään elättää työttömät hamaan hautaan asti, kun eivät oikein halua tätä aktivoitumista omaksua. Ei hyvältä näytä.– Eräs eläkeläinen.



KSS:n mainos, jossa kaksi pikkulasta lähettää kaarnalaivaa vaarallisesti kalliolla veden rajassa on ajattelematon!



Niiden, joilla on vielä työpaikka, kannattaa puolustaa työttömiä. – Entinen Voikkaan tehtaalainen



Ne kumarat iäkkäät linja-auton kuljettajat ovat halpoja firmalle, kun heille ei tartte maksaa täyttä palkkaa. – Masa



Kouvolasta on hyvät yhteydet Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Ottakaa selvää miten helposti sinne saa passituksen. Olen käyttänyt kolme vuotta onnistuneesti.



Kiitos Jari Larikka, kun toit rohkeasti totuuden esiin Ratamon torppaamisesta. Saat varmasti kuraa niskaasi, mutta oli miehen työ! – Sairas



Jani Halme, kiitos kolumneistasi! Piristävät aamuni ja pitkälle päivänikin.



Kaupungin sote-palveluista vaan valitetaan, mutta täältä tulee Korian terveysasemasta pelkkää hyvää sanottavaa! Akuuttiaika hoitajalle ja homma lähti eteenpäin heti!



Millä ansioilla ja perusteilla nykyiset Kouvolan asioista päättäjät on valittu? Koska ne uudet vaalit ovatkaan?



Nyt tarvitaan uudelta kaupunginjohtajalta jämäkkyyttä. EI palkkioiden korotusta!



Rajataan kaupunginhallituksen jäsenten toimikaudet kahteen. Saataisiin vihdoinkin asioihin muutosta, kun ei samat parrat istu siellä ikänsä! – Lea



Kaupunki tukee yhdistystä, joka myöntää tukea mm. kissatalolle Korialla. Toivottavasti ymmärsin väärin 50 000 euroa? Kissan-päivät. – Mjau



Parik toimii ja auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta selvitäkseen elämässään. Tällaista toimintaa pitää yhteiskunnan tukea.



Napakoiden lukeminen on aina vaarallista. Niistä voi löytyä totuuden siemeniä. Minäkin luin syöpätutkimuksesta. Uskon tai en.



Todella typerää, jos pitää alkaa ottaa omiin nimiin lainaa KPL.n verosotkujen selvimiseen. Hullu saa olla, mutta ei tyhmä.



Kinno ja Kiinan juna, miten veroeuroilla voidaan rakentaa miljoonabisnes yhden yrittäjän firmoille? Myös muille suotava mahdollisuus bisnekseen junayhteyden käytössä.



Ratamo-hanke: Ku joku joskus jossai jotai mutku ei kukaa koskaa missää mitää muuta ku aina vaa!



Kouvolan tulisi panostaa hyvään, asteittaan toimivaan saattohoitoon! Sille on tarvetta, palvelee sotenkin tultua maakuntaa. Kaikkien on kuoltava kun "tiimalasi on täysi"!



On ainakin yksi lääkärikunta, jonka ei ole tarvinnut lähteä "maanpakoon" – yksityiset hammaslääkärit! Ja mummot maksaa!



Rautatieasemille tulee järjestää ympärivuorokautinen vartiointi. Matkustajien pitää voida olla turvallisesti tavaroineen. Joutaville johtajille on huippupalkat mutta kaikki palvelut on ajettu alas.



Ay-liikekö meillä sanelee viimeisen sanan? Demokratioissa se on hallitus. Paluuta tälle vuosituhannelle suljetun talouden poteroista ay-liike.



Olisi kiva antaa positiivista palautetta aurauksista Jokelan alueella, mutta kun ei vaan voi.



Tsemppiä KPL:n pelaajat ja koko joukkue! Ansaitsisitte ehdottomasti uuden, arvoisenne johdon joukkueelle. Hallitusherrat hävetköön uskomattomia touhujaan. Mennään me muut joukolla kentälle ja kannustetaan.



On epäkohteliaita, kun naapureita ei voi moikata. Lapsellista käytöstä.



Mistä näitä kaikenlaisia insinöörejä sikiää? Runkotien kaavamuutos suunnitelma on hyvä esimerkki Kouvolan kaupunkisuunnittelusta.



Noin työministeri muistutti, että on 20 vuoteen ensimmäinen pestissä, kun ei ole vasemmistomies. Niin on vain ensimmäinen takinkääntäjä.



Torstaiaamuna tiet täynnä loskaa ja mihin kaupungin traktori menee auraamaan Kuusaan Killingintiellä? Luistinradalle! Varmaan kiireellistä?



Miksi me kouvolalaiset syytellään Careaa? Kouvolan omat päättäjät saisivat katsoa peiliin.



Taas 25. päivänä tiemestarit nukkumassa. Eivät ymmärrä käyttää suolaa.



Kouvolan terveyskeskuksessa ei ole ammattiosaamista rintasyöpäseurantaan. Ikäihmisten hoito on muutenkin välinpitämätöntä. 65-täyttäneitä ei tutkita,"liian vanha, aikaa vähän".



Ehkäisyvälineiden jako koululaisille ei edistä vastuun ottamista omassa elämässään.



Erkki Rasalahti kirjoittaa asiaa! Ratamon puolustajat eivät vain ymmärrä vieläkään. Fiksuimmat älysivät vastustaa. Äänestetään heitä!



Olisiko KPL:n syytä maksaa samalla kertaa kaupungille Saviniemen hallin seinille aiheuttamiensa reikien korjauskulut.



Eivätkö Kouvolan päättäjät ymmärrä, kuinka huonoon tilaan ovat monet asiat saaneet? Ei niitä palkkioita korottamalla saada kuntoon.



Saiko uusi toimitilajohtaja takuut eläkeikään saakka, kuten edeltäjänsä? Teki mitä teki.

Mikä puolue halusi upottaa Ratamon suohon, vaikka keskustan ulkopuolella on kuivaa mäntymetsää muutaman kilometrin säteellä? – Naapurikylältä



Jo on kallista touhua tuo koiratarhan siirto. Nyt heti koiravero käyttöön ja tarhan siirto talkootyönä koirien omistajien kesken.



Koirapuisto pois naapuritontilta pian, kiitos tätä on kaivattu ja odotettu. Rahankeräys käyntiin, jos apua. – Nyt onnellinen



Jari Larikka, hyvä kirjoitus 24.1.. Kouvolan terveyspalvelujen kehittämisen vastustajat ovat onnistuneet niin hyvin, että Kotkan pitäisi maksaa heidän kokouspalkkionsa.



Raimo Lind (KS.25.1) nosti "kissan pöydälle"! Erikoissairaanhoito on Carean toimesta on laajentumassa hyvään suuntaan! Kouvolan pitäisi paikata perusterveyden puolta.eillä on päteviä lääkäreitä.



Kokoomus taitaa pelin. Median edessä vannoutuneinkin vihervasemmistolainen suvakki kalpenee. Sen sijaan, kun on aika nuijia päätöksiä pöytään, on köyhän parempi käydä kyykkyyn jo etukäteen.



Mitä on Koplan hallitus mieltä, jatkavatko yhteistyökumppanit ? Onko heihin oltu yhteyksissä asian johdosta? Verottaja on yksi yhteistyökumppani.



Kouvolassa ei toimi mielenterveysterapia. Nappeja vaan työnnetään potilaille säkkikaupalla. Henkilökunta sairaana! Järkeä hoitoon!



Olisi hyvä tietää, keitä pelaa KPL:n kokoonpanossa ennen kun hyökkään ostamaan kausikorttia. Ettei kausikorttilaisia huijata! Odotan vastausta.



Eikö olisi syytä arvioida luottamusjohtajien palkkatarve vasta maakuntauudistuksen jälkeen, kun nähdään uusi työmäärä? – IT



Jos Ratamokeskus olisi ollut järkevä hanke, niin ei se olisi maannut suunnittelupöydällä viittä vuotta.



Iida Tani, kaupungissa jossa on lopetettu eniten paperialan työpaikkoja 2000-luvulla. Avuton tapa hoitaa asia, joka tuskin kaipaa julkista keskustelua.