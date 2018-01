Estarit: Liikuntavammaisella ei ole mitään asiaa Lappeenrannan katetulle tekojäälle

Ministeriksi pääsyyn riittää kun ÄO on suurempi kuin kengän numero. Laskutaitoa eikä selkärankaa ei vaadita. Kokoomusta ja kepua nuoleva sinipiikapuolue on tiensä valinnut. – Ent. ay-aktiivi Juudas.



Luulisi yksityisen Steinerkoulun pääsevän koulukiusaamisesta eroon helposti, ei taida olla tahtoa? Kiusaamiseen ei ole pystyneet puuttumaan opettajat, rehtori, eikä oppilashuolto. Miksi?



Olen 62-vuotias sairaanhoitaja. Töitä olen hakenut. Hakemaani myyjän paikkaan kauppias totesi, että "ei meillä kukaan sairasta".



Yrittäjänä en ikinä palkkaisi ketään töihin kolmeksi tunniksi joka toinen viikko.



Laura Huhtasaari suvaitsee vain suomalaisia, mutta on sentään käynyt rukousaamiaisella.



Laura Huhtasaarella on kiilto silmissä ja hymy huulilla, kun vaahtoaa maahanmuutosta ja kärsivien lasten, naisten ja kuolemanpelosta pakenevien ihmisten edessä on pantava rajat kiinni.



Onko todellakin pakko EU-asioissa haastatella Heidi Hautalaa joka käänteessä?



Hyvät hiihtäjät. Ulkoilutan koiria metsässä, rämmimme milloin missäkin. Joudun kuitenkin piipahtamaan ladulla, että pääsen metsään ja pois ja näin teen vastedes. Myös minä maksan niiden ylläpidosta!



Eläkkeiden korottamiseen ei ole syytä, sillä inflaatio on ollut alhainen ja julkisen sektorin palkkakehitys jopa negatiivinen (-1 %). – Eläkeläinen



Eläkkeille on asetettava alarajaksi 1 000 e/kk ja ylärajaksi 3 000 e/kk. Pienet eläkkeet kulutetaan kotimaassa ja ylisuuret rillutellaan etelässä. – Ukko



Työministeri Jari Lindström (sin.) tulee saamaan joka ainoan työpaikkahakemuksen, jolla haen töitä. Ja jos en saa, vastaa miksi.



Ahvenanmaan miehitys on estettävissä vain menemällä nopeasti Natoon! Krimin miehitykseen riitti vain EU-neuvottelut!



Jatkossa yhä useampi joutuu työttömäksi. Pitää hankkia useampi ammatti, ei ottaa velkaa eikä perustaa perhettä.



Alkoholi, pillerit ja huumeet tuhoavat ihmisen ja hänen läheisensä elämän. Itkua, valvomista, väkivaltaa ja velkojen maksua tänäänkin monilla.



Myllymäki ensilumen latupaikaksi, palvelut ja vesi vierellä, täyttää kilpailunormitkin tasollaan. Järki mukaan joskus. – 66



Kokoomus, Kepu ja Sinipersut eivät halua poistaa Lipposen taitettua indeksiä, miksi.



Kaupunki aikoo näköjään purkaa pikavauhdilla Kourulan liikuntahallin päiväkodin tieltä. Mihin ja millä aikataululla on suunnitteilla korvaavat tilat? Nykyisellä salilla on iso käyttöaste.



Sähkönsiirron maksu on 71 euroa ja sähkövero 43 euroa. Veron osuus tuntuu kohtuuttomalta.



Oikeistolaiset taas mielellään unohtavat, että Mannerheim kutsui 10 000 saksalaissotilasta häätämään venäläisiä ja tappamaan punaisia, esivaltako?



Luiskakorotuksilla saadaan ne kaksi puuttuvaa ylikulkusiltaa kohtuuhintaan tehtyä Myllymäkeen pienin ratamuutoksin.



Nyt sitä haetaan tapahtumajärjestäjää satamaan. Kun edellinen yrittäjä irtisanottiin tankkauspaikan kahvilasta, lupasi uusi näin tapahtuvan. Milloin ajatteli alkaa, kun vuodet kuluu?



Liikuntavammaisena minulla ei ole mitään asiaa Lappeenrannan katetulle tekojäälle. Jospa uudessa jäähallissa olisi otettu meidät vammaisetkin huomioon. Onneksi on halpa Ruutu+



Jos Ahvenanmaalle ilmestyy tunnuksettomia vihreätakkisia, kuuluu asian hoitaminen Suomen puolustusvoimille.



Varmaan on saman henkinen se, joka Teuvo Hakkaraista puolustaa.



Onkohan kukaan ajatellut järjestää laulutuokiota sodanaikaisista lauluista. Mukaan sopisi Erika ja Lilimarleen. – 79 v



Olisiko mahdollista saada valinnaiseksi TV:hen ja radioon vain miestoimittajien tuottamaa ohjelmaa? Mitta täysi tähän naismafiaan.



Vantaa ja Helsinki yrittävät pyristellä irti Fennovoimasta. Taitaapa Imatran seudun sähkön ja Parikkalan valon vastuut Rosatomin hankkeesta kasvaa.



Näyttää olevan ihan käytäntö, että Valtakadulla autot ajavat vastavirtaan kevyen liikenteen väylää pitkin! Viimeksi tänään kirjaston kohdalla. Melkoista turvallisuuden vaarantamista!



Presidentin homma on vain edustuksellinen ilman todellista valtaa. Tyylikäs naispresidentti huomattaisiin ja antaisi modernin kuvan maailmalla. Miksi siis valita harmaata ja tylsää pressaa.



Kyllä on tyhmiä haastattajia presidenttikeskusteluissa. Ihan hävettää. Vanhoja asioita jankkaavat.



Olen samaa mieltä istuvan presidentin kanssa siitä, että nämä eivät ole mitkään puoluevaalit vaan presidentinvaalit!



Jo Lipposen hallituksen ajoista, meidät pienen työeläkkeen saajat, bruttoeläke alle 1 500 euroa kuukaudessa,on täysin unohdettu.



Miten voimme veronmaksajien pussista maksella jotain Huhtiniemen lumetusta? Eikö parempia kohteita ole? Kokoomusherralla oletus, että nehän on vaan ”veronmaksajien rahoja”, käytetään pois.



Minusta Niinistö aivan järkevästi sanoo Ruotsin liittymisestä Natoon, että silloin katsotaan koko tilanne. Siinä on niin monta elementtiä, mikä on Suomen tilanne.



Menkää äänestämään! On turhaa pelottelua väittää, että yksi kierros riittää. Ei tätä ole vielä taputeltu Sauli Niinistölle, elämme demokratiassa.



On hieno ja arvokas asia, että meillä on monta hyvää presidenttiehdokasta. Toisin on ollut viime vuosina muualla maailmassa.



Eikö ruotsia voisi oppia jo ekaluokalla? Leikit, laulut ja päivittäiset asiat jäävät mieleen. Tunti viikossa riittää perusasioiden oppimiseen. Harkitkaa.



Kuka maksaa tuon Lumi ja Pyry- huuhaan? Kaikkeen se mielistely politiikka velvoittaa. Huh Huh.



Miksei sitä kauriin ruhoa jätetty ilvekselle, jolle se olis kuulunut?



Kun Sauli Niinistö sanoi, että presidenttikausi 6 vuotta voisi olla lyhyempi, miksi hän sitten hakee, jos kokee sen liian pitkäksi.



Eikö metoo-kampanja arveluta? Ihmisiä lynkataan ja tuomitaan huhupuheiden ja väittämien perusteella vitsailusta tai katsomisesta, mikä ei ole laitonta.



Tarina köyhästä maasta (TV1), jossa oli sisukas kansa. Se on legenda mallivaltion synnystä, Suomesta. Siinä ei kerrota todesti, miten tuo yhdessä aikaansaatu hyvinvointi on jaettu.

Tasavallan presidentin tulee olla reservin upseeri. Muistamme vielä varoittavan esimerkin, kun näin ei ollut.



En ymmärrä tuota Niinistö intoilua. Hän on kokoomuslainen vaikka onkin tehnyt itsestään hajuttoman ja mauttoman. Se pitäisi kaikkien muistaa



Vanhemmat pitää mennä iltapäivällä ja illalla kauppakeskukseen, että näette mitä peliä lapset pitävä. Metriset vetää sätkää ja häiritsevät asiakkaita. Huumeita on myös. – Isä



Miksi asuntopalvelu antaa polttaa tupakkaa sisällä Harjannekadulla? Asuntojen pitäisi olla savuttomia.



Voisiko tämän aggressiivisen kerjäämisen lopettaa järjestyssäännöllä. Samat henkilöt kerjänneet 10 vuoden ajan Armadan luona ja Joutsenon keskustassa.



Kerrankin kun olisi kansalle näytettävää, mutta pandojen matkaa ei näytetä koko kansalle, vaan lähetykset tökätään "Areenaan".Jotakin vastinetta Yle-verolle!



Mielipidepalstalla ex-kansanedustaja Reijo Tossavainen kirjoitti 90-luvun pankkikriisin kansalaisvelvoitteesta omana mielipiteenään. Laura Huhtasaari puhui saman asian uudenvuoden puheessaan. – Tossavainen



Sauli Niinistö on liian ympäripyöreä ja koittaa miellyttää kaikkia, että tulisi valituksi. Kyllä tällaiseen maailman tilanteeseen Suomi tarvitsisi vakavammin otettavan, vahvemman vaihtoehdon.



Noin 5,4 miljoonaa suomalaista jätti allekirjoittamatta lakialoitteen aktiivisen työttömyysturvalain kumoamiseksi. Voisihan sen myös uutisoida näin.

On se kumma, kun terve työtä pelkäämätön 50-vuotias mies ei kelpaa kenellekään töihin. - 34 vuoden aikana 10 sairauslomapäivää



Urheilugaalan juontaja toivottaa lavalle Olumpiakomitean jäsenen. Ampumahiihtäjät ovat menossa olumpialaisiin. Lieneekö neitimäistä sanoa olympia?



Olipa mukava katsella. Ei tarvinnut olla urheilugaalassa tatuointeja eikä muutakaan "hömpötyksiä". Siistit juontajat, aivan mahtavaa.



Hei selkävaivaiset ja muut huonosti nukkuvat!. Kokeilkaahan ihan vanhanaikaista tanakkaa laverisänkyä napakalla vaahtokumipatjalla!



Ristikankaan hautausmaalla jos nyt autot ovat parkissa, ei se ole keneltäkään pois, ei ole parkkimaksuja. Paikkoja on reilusti! Ei vaadi sakotusta.



Koululaisten vanhemmilla on monia velvollisuuksia. Ruotsin opettajien työllisyydestä huolehtiminen ei kuitenkaan kuulu niihin.



90-luvun pankkikriisin pääarkkitehti oli presidentti Mauno Koivisto. Pelasti pankkiirikaverinsa tappioilta ja samalla tuhosi tuhansien ihmisten elämän.



Kannattaa jättää Nuijamies ja Kino-Aula muistojen laaksoon! Mitä tekee elokuvateattereilla ilman elokuvia..? Ei mitään!



Omille kansalaisille ei riitä töitä, kun venäläiset ovat vallanneet monet työpaikat! Miksi ihmeessä työantajat palkkaavat heitä?