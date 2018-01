Estarit: 2010-luvun taruolentoja: Joulupukki, viisas insinööri ja oman eläkkeensä maksanut palkansaaja

Käsittämätöntä, miten kukaan vanhempi jättää lapsensa rokottamatta. Tai vaarantaa lapsen terveyden "uskomushoitoihin".



Onkohan kukaan kiinnittänyt huomiota, mikä on herra Haaviston koulutus; pelkkä ylioppilas. Onkohan pystyvä koulutukseltaan hakemaansa hommaan? Sanoisin, että ei ole.



Nyt oli täyttä asiaa Miia Salomäen ja Terhi Tyyskän kirjoituksessa kielikokeilusta ja ruotsinkielen syrjäyttämisestä kielten opiskelussa. Ei pidä väheksyä ruotsinkieltä. – Mummi



Kiitos kaupunki, kun taas kolaat meille luisteluradan satamaan. Saamme olla ylpeitä veronmaksajia!



Saadaankohan Kisapuiston hiihtolatu kuntoon ennen juhannusta? Kiitos kaupunki.



Seurakuntaliitos olisi tasavertainen, jos kaikilla olisi miljoona velkaa eikä vain kahdella. Velaton seurakunta maksaa, onko reilua?



Joulukortti, joka laitettu punaisessa kuoressa Helsingistä oli perillä Keravalla viikolla 2. Suomen posti yhtä luotettava kuin Venäjän.



Toivottavasti "koulutus" auttoi meidän radioväkeä ymmärtämään, mitä alueellinen ohjelma tarkoittaa. Todellisuus ei ole vastannut korkeimman kuvausta.



Kun Suomi komeilee elintasovaltioiden keulilla, niin sehän olisi suuri häpeä, jos vielä eläkeläisten pitäisi tehdä rollaattorimarssi Eduskuntatalolle.



Ay-liike on vain joukko ryhmiä, jotka maksimoivat omia etujaan, ei lainsäätäjä Suomessa. Unohtakaa haave vallankumouksesta epädemokraattisesti.



Joulupukki, viisas insinööri ja oman eläkkeensä maksanut palkansaaja. Onneksi taruolentoja riittää vielä 2010-luvullakin.



Korkeat rakennukset lisäävät torin tuulisuutta. Mitä korkeampi rakennus, sitä tuulisempaa tuulen alapuolella. – Suurkaupungeissa asunut



Hyvä Jaana Kuokka, henkilökohtaisesta ja asiallisesta kirjoituksestasi työnhausta! Tässä ammatissa näillä palkoilla ei todellakaan vara moiseen ”remppuuseen” kahden kodin välillä.



Jaana Kuokka: Työn perässä - mutta ei hinnalla millä hyvänsä (ES 21.1.). Hyvä ja rohkea kirjoitus. Onneksi osasit lääkäriin ja sattui hyvä lääkäri. Tsemppiä kaikille työttömille!



Tehdäänkö kärpäsestä jälleen härkänen? Ensin 0,8%-yksikön alkoholiprosentin nostosta hirveä haloo ja taas aktiivimallin muutamasta kympistä. Ei merkittävää.



Kun laittaa postia Helsingistä Lappeenrantaan on varauduttava siihen, että postin perille tulo kestää reilun viikon.