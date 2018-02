Estarit: Ihannepaikka monitoimihallille on lentokenttä

Suurin osa suomalaisista palkansaajista on pieni- ja keskituloisia. Ajatelkaa ihmiset! Ja pienituloiset eläkeläiset johtuvat juuri tuosta! Ajatelkaa omaa tulevaisuuttanne!



Mönkkäriralli jäällä asutuksen lähellä on kiellettyä. Lähiasukkaiden kotirauhaa tulee kunnioittaa!



Kokoomuksen herra Sauli piti puheen. Minulle jäi epäselväksi, kuka elinkeinoelämän väestä oli sen kirjoittanut?



Pentti Itkonen, jos hoitajien ylityökielto vaikuttaa laajasti Eksoten toimintaan, sehän tarkoittaa, että henkilökuntaa on liian vähän, jos kaikki mainitsemanne työt tehdään ylitöinä! – Turha syyllistää



Miksi rahoittaa jäähallia julkisin varoin? Jääkiekko opettaa nuoria vain väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja vammauttaa.



Jos keskustassa olisi tarvetta aukioille, olisi Marian aukio täynnä ihmisiä.



Olisi matkailullinen nähtävyys , kun laitettaisiin hirvet käyskentelemään ylikulkusiltaa myöten Jurvalassa.



UPM tee Lappeenrannassa lisää työtä, kun potkut tulivat monelle sadalle! Olemme yhä työikäisiä ja työttömänä väärän ikäisiä muille markkinoille! – Yli 50



Nyt se ratkesi. Jäähalli Kahilanniemeen, tilaa on monta hehtaaria!



Rehellistä ja reipasta suomalaista musaa vesijumppaan. Ei mitään räppiä tai "Lontoota" esittävää, mistä ei edes saa sanoista selvää. Kotimainen kunniaan, koska sitä kyllä löytyy.



Jäähalli ja monitoimiareena Kahilanniemeen golfkentälle. Onhan hullua varata iso alue kouralliselle pallonlyöjiä, joille on naapurissa toinen kenttä.



Miten Nordea voi vähentää porukkaa, kun asiakaspalvelua ei ole nytkään tai sitä saa odottaa viikkoja.



V-sanan käyttöön nolla-toleranssi kaikkien esiintyjien osalta kaikissa ohjelmissa, jotka ylläpidetään kansan varoilla. Korvaavia sanoja löytyy varmasti.

Kotihoitajan kirjoituksessa (ES 7.2.) on totta joka sana!



Kyllä on Saipan peleissä semmoiset hinnat alkoholista, että siirryn katsomaan pelejä ravintoloihin. Niin on moni jo tehnyt.



Mielestäni paras paikka jäähallille on Armilan alue. Lyhyt matka keskustaan ja hyvät liikenneyhteydet. Unohtakaa jokin Lappeenkadun kansirakentaminen, ei toimi.



Pysykää kaukana yhteisistä kiinalaisten "bisneksistä". Ne käyvät suomalaisille kalliiksi. Eikö ole mennyt perille viimeisin 4,4 miljoonan euron katastrofi? Käytätte veronmaksajien rahoja.



Ihannepaikka monitoimihallille on lentokenttä. Saadaan sekin maatilkku tuottavaan käyttöön. Ensin kuitenkin rahoitus kuntoon: verotulot ei, seurat ja yritykset kyllä.



Eksoten kannattaisi tarkistaa nuo kotihoitoon vakinaistettujen määrä, sillä suurin osa heistä on jo pitkään ollut Eksoten määräaikaisina työtekijöinä. Luvut eivät ole lähelläkään viittäkymmentä.



Vai on Eksoten kotihoidon palvelupäällikkö sitä mieltä, että kotihoidon hoitajat eivät juokse tarpeeksi nopeasti, ovat siis laiskoja. Huh, huh.



Ei Radio Suomen Ajantasaa saa lopettaa! Paras ohjelma!



Kotihoito ontuu. Olisiko syytä harkita vanhainkoteja takaisin. Tarpeeksi isoja ja kaikki saman katon alle. Yksityishuoneet, muuten kimpassa. Olisi turvallisempaa. Ramppauskulut häviävät.



Miljoonat upotettiin Savitaipaleen ja Taipalsaaren maaperään turhaan. Viisaat päättäjät katsoivat tulevaisuuteen. Supernopea Elisan 5G tulee kaikille käyttäjille, eikä maksa 2 000 euroa ynnä muita kuluja päälle.



Lappeen kirkon edustan nimeksi sopii paremmin Marian rauniot.



Suoranaisia valheita ja työntekijöiden syyllistämistä, kun pomot itse eivät suoriudu tehtävistään, joita ei ole edes aikataulutettu! Muistakaa pomot, että te tarvitsette joskus myös apua!

Kotihoitaja, hyvä kirjoitus. Kuvaat asian juuri niinkuin se on. Hyvä!



Lumen parkkipaikoilla varastoimisen tarkoitus on ajaa autot parkkihalleihin, joiden käyttöaste on liian alhainen. Lumikasoilla luodaan myös aution keskustan tunnelmaa.



Ne sudet etsivät syömistä, eli ruokaa.



Meidän eläkeläisten veroeuroilla tätä Suomea pyöritetään. Kiva, kun työläiset saavat 3%:n korotuksia ja me vaivaiset 0,55%, josta suli 0,50% veroon. Nyt vähemmän käteen kuin 2017. Eläköön Yle-vero.



Lappeenrannalla velkaa 7 450 euro asukasta kohden. Jäähallin ja muiden velalla investointien sekä maakunta- ja sote-sotkujen jälkeen kriisikunta. Verot ja maksut tapissa.



Koululaisille uudet opiskelupaikat – liikenteen sujuvuus jo nyt suuri ongelma Skinnarilassa. Lapset vaarassa Skinnarilankatua ylittäessä. Uusi sumppu tulossa Ukkopuistoon. Liikennevaloja lisää, kiitos.



Järkevin ja edullisin paikka jäähallille on Kisapuisto ja entisen saneeraus, terästä palkkeihin. Päättäjät käykää Mikkelissä. Peruskorjaus ei lisää velkaa kymmenillä miljoonilla. Yhteistä velkaa jo 7 500 euroa per asukas.



Investointien valmistelijat ja varsinkin päättäjät talousjärki käyttöön, jos sitä on. Äänestäjät numero muistiin; vaalit tulee. Yhteisiä varoja hoidettava huolellisemmin kuin omia.



Etelä-Saimaalle kiitos selkeästä olympiaohjelmasta, helppo seurata!



Ei Tampereen ratapihaa alkujaan rakennettu keskelle kaupunkia, vaan kaupunki levisi suht'nopeasti joka suuntaan, myös rautatieaseman toiselle puolelle.



Alvar Aalto toi Italiasta piazzat Suomeen... Täällä niissä puhaltaa kylmä tuuli ja ne ammottavat tyhjyyttään. Missä kahvilat ja ihmiset? Voisiko joku jo sanoa, että keisarilla ei ole vaatteita.



Hyvä Imatra! Teillä on osaavaa ja innostunutta markkinointiväkeä. Tsemppiä!



Jokaisen kannattaa katsoa, mitä ne kaapeli-TV maksut pitävät sisällä, myös sähkön kilpailutus.



Miksi Kopra, Kiljunen, Torniainen eivät tajua Lappeenrannan työtilannetta? Vaikka työt on vähissä! Miksi ette avaa keskustelua kansan kanssa? Tehkää jotain!



Eläkeläiset nostaneet tämän maan, jota nyt nuorempi polvi murentaa. Eivät kaikki rahat mene meidän elämiseen.



Mielestäni satamiin voisi palkata työntekijät esim. Virosta, niin loppuisi tuo pelleily lakkojen kanssa.



Eläkeläisistä marmattavilla on sanavalta vasta, kun on tehnyt töitä lähes 50 vuotta katkotta. Eläkkeellä saanut 10 vuoden aikana korotusta alle 100 euroa. Hinnat tapissaan kaikessa.



Mikä on normaali mäki? Entä paranormaali? Tai normaali matka? Entä epänormaali? Vihtori on ihan ulalla.



Radiotalo melkein näkyy Voisalmeen, mutta Yle Suomen kenttä on huonoin ja täynnä jatkuvaa häiriötä. Näiden muiden mälättäjien asemat kuuluvat kristallin kirkkaina. Saisiko verolle vastinetta?



Historiaa arvioidaan tapahtuneen pohjalta, eikä "miten olisikaan käynyt jos...".Sitä emme tiedä, mutta tiedämme mitä veljessodan "sankarit" tekivät. Laillisen hallituksen siunaamana.



Mitä ihmeen tekemistä on Suomen puolustusliitto Natoon liittymisen tai liittymättömyyden kanssa ja USA:n ja Pohjois-Korean välisellä pullistelulla tai sillä, että USA:n sotilaita on ympäri maailmaa?



Jäähallin yleisö ei vierasta Saipaa, vaan surkeita olosuhteita hallissa. Mitä vähemmän jengiä on, sitä paremmat olot yleisöllä on.



Eläkeyhtiöiden johtajat, lopettakaa jo se juhlinta meidän työtekijöiden ja työnantajien keräämillä rahoilla. Jakakaa ihmeessä niitä korkorahastojanne pieneläkeläisille ennen kuin halkeatte.



Kouluruokailulla on myös tarkoitus antaa ravinto-opillista ja tapakasvatusta syödä hyvä ateriakokonaisuus. Ei pelkästään rusinat pullasta -tyyliin.



Tervehtiminen kuuluu työyhteisössä hyviin käytöstapoihin luonnollisena asiana. Ammattikorkeakoulun "päälliköiden" tulisi mennä opettelemaan päivää sanomista.



Odottakaa vain, tuo kuntaliiton palkkasopimus maksatetaan varmasti eläkeläisillä.

Eksoten uuden sairaalan ulkomaille markkinoijille tiedoksi, että jokaisessa maassa oman maan lentäjät ja lääkärit ovat maailman parhaimpia.



Kukapa olisi vuosikymmen sitten uskonut, että Lappeenrannan pääkatu, Valtakatu, on autioitunut ja liikehuoneistot ammottavat tyhjillään? Virkamiehet ja päättäjät, hävetkää!



Lappeenrantalaisena ei voi kuin ihailla ja kunnioituksella seurata Imatran ihmeidentekijöiden toimintaa. Siellä on todellinen tekemisen meininki ja henki.



Vanhus maksaa kalliisti kotihoidossa tekemättömistä töistä. Vastuuseen, ja maksumieheksi ne jotka systeemiä ylläpitävät.



Saisipa Lappeenrantaan vaikka liukumäki-ihmeen lapsille Linnoituksen valleille! Tsemppiä!



Kaikki päällekkäin. Pitääkö rakentamiseenkin sotkea seksi? Jäähalli sinne missä maata ja mantua. Naurettavaa ruuhkauttaa yhdestä kohtaa, että näyttäisi kaupungilta.