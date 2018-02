Estarit: Jäikö Timo Soinilla puhelin äänettömälle?

Jos jokin maa on uhka maailman rauhalle, on se naapureitaan pommitteleva Israel.



Kuinka kauan sitä saa loisia tuolla sopeutumiseläkkeellä ilman, että kukaan kontrolloi, miten aktiivinen työnhakija oikein on. Milloin lakkaa tämä "ansiosidonnainen" ja alkaa Kelan päiväraha?



Kiitos vaan hallitus, että olette nostaneet meidät eläkeläiset kaukaiselle sivuraiteelle. Turha luulla, että näivetymme ja kuolemme nälkään. Muisti on pitkä ja perästä kuuluu. Hämmästytte vielä.



Milloin Etelä-Saimaa ryhtyy taustoittamaan muita pääsarjatason joukkueita samalla tarmolla, kuin Saipaa?



Suomen kansa tulee maksamaan vielä sähkön hinnan korotuksina Fortumin osuuden Rosatomin Suomen valtauksesta. 400 miljoonaa euroa on jo mennyt. Ilman rakennuslupaa.



Venäjän tiedustelupalvelu vei suomettuneita poliitikkoja kuin pässiä narussa pakottaessaan Suomen hyväksymään Rosatomin voimalan Pohjanlahdelle. Epäisänmaallista touhua.



Ennemmin 90-vuotias mummoni saa lentolupakirjan, kuin että Rosatomin Hanhikiven voimala mukamas tuottaa sähköä vuonna 2023. Ja Suomi maksaa.



Nyt viranomaiset tutkimaan Suvi Lindenin puuhia, ainakin sopeutumiseläkkeen verran.



Sopeutumiseläkkeiden mätäpaise on puhkaistava.



Kiitos mielipiteestäsi Jarmo Nieminen! Meillä naurettiin, kun luettiin Suomen parhaasta kaupunkikeskustasta. Vaikka itkeä olisi tehnyt mieli. Keskusta pilattu.



Jurvalan kylän asukkaat ovat onnellisia silloin, kun jollain kylän asukkaalla menee mahdollisimman huonosti.



Lappeenrannan katujen auraus ala-arvoista. Kadut kapenee ja urat syvenee, hengenvaarallisia. Lumityöt hoidetaan renkaiden tamppauksella. Ulkopaikkakuntalaiset ihmettelevät huonoa kunnossapitoa.



Kaupunki odottelee kevätaurinkoa hoitamaan lumen aurauksen.



Nyt hävitysvuorossa Uus-Lavolan metsät! Muualla ymmärretty metsäisen luonnon merkitys ihmiselle, ei tässä kaupungissa. Voi meidän päättäjiä!



Monitoimihalli Kahilanniemeen. On tilaa ja toimintaa koko vuoden!



Mitä puoluetta pitäisi äänestää, että pääsisi noista älyttömän korkeista perusmaksuista eroon. Maksut käytön mukaan, niin kuin oli ennen.



Jäikö Timo Soini rukousaamiaiselle ja puhelin äänettömälle? Ei populistilla ole asiallista sanottavaa asekaupoista. Ulkoministeri ei ole ajan tasalla.