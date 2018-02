Estarit: Pitääkö kaupungin omistaa kaikki toimitilansa vai voisiko vuokrata sopivat?

Eihän Rapasaaren autiotalo mikään uusi enää ole. Yli neljä kuukautta tyhjillään ja rapistuminen on jo alkanut. Ei kukaan voi osakkeista ns. ovh-hintaa maksaa. Ties mitä on jo kerinnyt tapahtua. – Andy



Luonto on lähellä. Olen nähnyt usein Uus-Lavolassa pihallamme sepelkyyhkyjä, tikkoja ja muita lintuja sekä siiliä, jäniksiä, kettuja, supikoiran, ahman! ja viime kesänä ilveksen.



Eipä ihme, jos rahat vähissä, kun kaksi kertaa lumenajo traktorilla! Eikä ollut edes paljon maanantaina!



Millä älyn tasolla Putous on saatu aikaiseksi ja hyväksytty esitettäväksi televisiossa prime time -aikaan?



Persujen mielestä Suomessa on muut asiat hyvin, mutta pakkoruotsi vielä kalvaa. Voi itku.



Uskaltaako lapsen kanssa enää leikkiä kutitusleikkiä?



Onpa ollut virkistävää lukea Saimaanharjun koulun 8.C:n oppilaiden kirjoituksia mielipidepalstalla. Varsinkin Alex L. osasi myös huumorin käytön asian lisäksi.



Miljoonat huippuälykkäät kehittelevät miljardeille kännykkä- ym. pelejä miljardeilla eurotuilla ja -palkinnoilla. Onko tässä järkeä?



Kyllä se on ollut aina, että tappion tullessa hävinnyt osapuoli maksaa viulut. Kuinkahan armeliaita punaiset olisivat olleet valkoisille, jos toisin kävi?



Nyt kun kerran piti vaihtaa sinisten eduskunnan puhemies, niin olisi samalla vaihdettava sinisten ulkoministeri Timo Soinikin.



Maakuntahallinto Armilan sairaalaan, kun potilaat siirretään pois. Oiva paikka ja kerroksia lisää, jos tilat eivät riitä.



Sen jäähallin voi tehdä tyhjälle Marian aukiolle!



Daniel Kaartinen taitaa kuulua siihen joukkoon, joka viihtyy vain omalla mukavuusalueellaan, eikä näe omaa asuinaluettaan kauemmaksi. Kapeaa ajattelua ja äänien kalastelua.



Vai ei vanhustenhoito ole kriisissä! Työaika ei riitä edes välttämättömiin toimiin saati sitten vanhusten kuntouttamiseen, potilastietojen kirjaamiseen, ym. Päättäjät kentälle hoitajien mukaan.