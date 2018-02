Estarit: Voiko omalla lentokoneella huristeleva miljonääripääministeri ymmärtää tavallisen eläkeläisen arkea?

Uskokaa jo, se Marian aukio on kamalan näköinen! Parkkiruutuja sinne, lisäksi torilta niitä kahvikojuja tosin paremman näköisiä!



Miten EU kontrolloi sieltä jaettuja tukia? Mikä on systeemi ja kuka tarkistaa, onko annettu raha käytetty siihen, mihin se on tarkoitettu? Raha vasta, kun kohde on selvä ja projekti aloitettu.



Miten tällainen miljonääripääministeri, joka huristelee omalla lentokoneella, voikaan ymmärtää tavallisen eläkeläisen arkea? Meitäkin on eri tasoilla ja suurin osa ei suinkaan elämysmatkalle.



Eksoten palvelujohtaja voisi muistella, mitä tarkoittaa hyvä hoitotyö, miten sitä tehdään ja johdetaan? Minkälaisella etiikalla pyydetään hoitajia juoksemaan kovempaa? (ES 9.2.)



Jukka Kopra kulkee entisen kokoomuksen valtiovarainministerin jalanjälkiä, jonka ministeriaikana päätettiin eläkeindeksin leikkaus. Kopra eikä kokoomus tee mitään asian korjaamiseksi!



Nordea irtisanoo väkeä, mutta samaan aikaan kouluttaa puolalaisia pankkivirkailijoiksi. Björn Wahlroosille ei näköjään riitä mikään.



Taisi hymy hyytyä taipalsaarelaisilta, kun tuli tammikuun kaukolämpölasku. Ei ole ahneudella rajoja. – Palelija



Kotihoidon palvelupäälliköt vaihtoon. Parannusta ei ole tehty vanhushoitoon. Hoitaja tulee ovelle, ja pitäisi olla jo toisessa paikassa.



Kannattaisi muistaa, että eläkeläinen maksaa eläkkeestä veroa ja yllättävän paljon. Katsokaapa taulukkoja kaikki, jotka pitävät eläkeläisiä pelkkänä kuluna.



Mikä tänä vuonna rakennetaan, se ensi vuonna saneerataan.



Lappeenrannan Energian hallituksen puheenjohtajan jääviyteen liittyen, on koulutuskuntayhtymänkin jääviyksiä pohdittu lehdissä. – Miksi näin?



Joidenkin yritysten kanssa kaupunki neuvottelee ja toiset saavat osallistua tarjouskilpailuihin. Joillekin rakennetaan tilat ja toisilla maksatettaisiin kaikki... Missä yrittäjien tasapuolinen kohtelu?



Maakuntatalo Tiuruun ja maakuntahalli Joutsenoon. Sopivat tilat ja sopivasti tilaa keskellä maakuntaa.