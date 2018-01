Estarit: Oli väärä paikka pitää presidenttiehdokkaiden vaaliväittely Kallion kirkossa

Lääkäri Päivi Räsänen oikeassa. Suomeen saatava puoskarilaki". Ettei enää kukaan jää "oikeaa" hoitoa saamatta.



Kiitos radio uudesta lauantaiohjelmasta. Ekajaksossa saimme kuulla mm. kuvia kahvikupposista. Mahtavaa. Toinen jakso olikin huippua. Vanha dokumentti Suomen toiselta reunalta. Kovin alueellista.



Kaikista paras on leikkiä TE-toimiston kanssa sellaista leikkiä, mitä he itse haluavat leikkiä. – Leikki-ikäinen 58v.



YK:n ja Geneven sopimusten mukaan sota, luonnonmullistus tai nälänhätä eivät ole pakolaisuuden ja turvapaikan perusteita. Ei Laura Huhtasaari ole näitä keksinyt.



Suhteellisuudentajua lumitykin hankinnasta itkijät! Maksamme joka vuosi yli miljoona euroa jäähallin käytöstä, kun vuokratulot kattavat vain noin viidenneksen.



Onko Jari Isometsä päässyt 1981 Lahden hemohes-meriiteillään Mertarannan Legendat-ohjelmaan televisiossa?



Kyllä oli väärä paikka pitää presidenttiehdokkaiden vaaliväittely Kallion kirkossa. Vaalimainos alttarin yläpuolella. Seuraavaksi varmaan tanssit. Hävetkää MTV3



Miten Laura Huhtasaari saa möykätä populistisia ihmisarvoa halveksivia mielipiteitään TV:ssä ja vielä kirkossa!



Miten ihmeessä aktiivimallia voidaan soveltaa samoin kaksi- ja kuusikymppisiin? Toisella "ura" edessä, toisella takana. Suomi, se kuuluisa pöhköjen maa.



Huomio lappeenrantalaiset. Nyt myydään lukion siirtoa Skinnarilaan väärillä perusteilla. Lukion tilat tarvitaan Kourulan ja Kesämäen koulujen väistötiloiksi.



Ek-radion aamua 22.1. oli mukava kuunnella, ei normaalia tyhjän kälätystä ja meteliä – Möykkäämiseen kyllästynyt!



Telkkarissa voisi olla yksi kanava, jolla olisi 0-toleranssi kaikelle urheilulle. Erään tutkimuksen mukaan 8%:lle ihmisistä urheilu on maailman tärkein asia, muille ei. – Voihan Pyeongchang!



Nuijamiehen elvyttävät, siirtäkää rahoituksen hoito suoraan liikuntavirastolle. Siellä sitä rahaa löytyy hankkeeseen kuin hankkeeseen ja mikä hienointa, ei valvontaa ollenkaan rahan käytöstä.



Uutinen: Pakkanen ei haittaa rakentamista. Homekiinteistöjen määrän perusteella sateesta ja kosteudesta ei ole haittaa.



Äänestin aktiivimallia vastaan presidentinvaalissa.