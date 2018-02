Estarit: Lappeenrannan keskusta kaipaa isompia taloja

Miksi Kela maksaa Eksotelle eläkkeensaajan ”hoitotuen"? Mitä eläkeläinen saa? Isoja laskuja!



Suvi Linden 49-v. "joutuu" nostamaan 5 800 euron "sopeutumiseläkettä”, koska hänelle "soveltuvat" työpaikat ovat vain Helsingissä. Työn perässä muuttaminen ei häntä koske.



Sillä, joka sanoo olumppia, ei vaan ole kielipäätä. Tai on venäläiset sukujuuret. Venäjällähän yksi on juksi. Ei pilkata raukkoja.



Arvelin pääseväni jäällä ulkoilemalla eroon pakokaasuista. Mitä vielä, moottorikelkat siellä saastuttamassa ilmaa. – Allerginen



Huippu-urheiluyksikön päällikkö Mikä Kojonkoski tietää savannin lain: Pidä pää matalalla, kun väärä uhkaa.



Sain makeat naurut. Loppuunmyydystä junasta puuttui kokonaan yksi vaunu. Onneksi veturi oli muistettu ottaa letkaan.



Klaus Pelkonen esittää vääriä syytöksiä, Osuuspankki Nuijamiehen kiinteistön omistajana ei ole vastuussa vuokralaisen irtaimiston purkamisesta.



Kyllähän Paavo Lipponen oli silloin pääministeri, kun taitettu indeksi hyväksyttiin. Anneli Kiljunen ei ole tehnyt mitään sen eteen, että tämä epäoikeudenmukaisuus poistettaisiin.



Ei voi olla totta, että Armilan koulun kaasukammioon ohjataan oppilaita! Liikuntasalin tulisi olla ehdottomassa käyttökiellossa, kosteus ei jää pohjakerrokseen. – Tiloissa oleillut



Kiitos Klaus Pelkoselle hyvästä kannanotosta siitä, kuinka kaupunkimme itse tuhoaa omaa rakennusperintöään. Selkeä osoitus myös siitä, että päättäjämme tietävät kaikelle hinnan, mutta eivät ymmärrä minkään arvoa.



Klaus Peltosen muisti on hyvä, mutta valikoiva vanhemman ajan suhteen, eikä ulotu enää 1940- ja 1950-lukuun. Mutta kiitos tästäkin. Miten kävi Koulukatu 13:ssa olevan 1600-luvun savupirtin?



Miksi ihmeessä torin vety- ja atomikioskeja ei uusita. Ne ovat keskustan rähjäisiä hökkeleitä. Vieraspaikkakuntalaiset ihmettelevät. – Jyrki J



Lappeenrannan keskusta kaipaa isompia taloja. Korkeat rakennukset sopivat mainiosti vanhoihinkin kortteleihin. Kirkot, kellotornit ja puistikot korostuvat entisestään. Esimerkkejä maailmalla on paljon.



Jokaisissa kisoissa löytyy arvostelijoita ellei urheilijat pärjää. Kuten eilen, kun Iivo Niskasta ja Matti Heikkistä verrattiin "turisteiksi". Sohvalla on helppo hiihtää! – Han