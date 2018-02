Estarit: VR rakentakoon radan, meluvallin rakentakoon se, joka katsoo sen tarvitsevansa

Noin 60 % vastaajista haluaisi monitoimihallin muualle kuin Lappeenkadulle.



Olen saanut myös Anneli Kiljuselta täystyrmäyksen ottaessani puheeksi taitetun indeksin. Olen äänestänyt demareita viisikymmentä vuotta, nyt minulle riitti tämä potkiminen.



Minkä sääaseman lukemien perusteella Lappeenrannan sääennusteet tehdään? Luetaanko Konnunsuon mittaukset Lappeenrannan ennusteisiin eli mistä ne -30 asteen yöpakkasennusteet on oikein taiottu?



Kyllä on ilo kuunnella aitoa murretta asiantuntevissa kisaselostuksissa!



Taaskos myö voitettiin olympia kultaa jääkiekossa? Näin taas kerran asiantuntijat maalailivat. Täyttä potaskaa.



Miksi ei kuntopolkujen pilaamisesta kivituhkalla kysytty asukkailta, kun kuitenkin suurempi osa asukkaista käyttää niitä kuin jää-ja monitoimihallia? Tietysti hallin paikaksi valitaan se kallein.



Hienoa että Lappeenranta, joka ennen näytti villin lännen kaupungilta, alkaa nousta oikean kaupungin näköiseksi! Te, jotka kaipaatte mökkikylää muuttakaa ihmeessä takaisin maalle.



Mie ainakii katon olumppialaisii, katsokaa Te sivistyneet olympialaisia. - Sivistymätön moukka



Harmittava juttu luistelunyrkkeilijöille – ei mitaleita. – Reiska



Eipä nuo missitkään aikaa kestä. Moni heistä muistutti jo ihan meidän mammaa. Kauneus on katoavaa ja Lenitakin jo toistaa vain itseään samoin kuin meidän samanikäinen mummo. Sic transit gloria mundi.



Onko järkeä jatkaa parisuhdetta, jossa toinen vaatii HIV-todistusta, jonka tulos oli negatiivinen! – Syytön!



Jos jäähalli Lappeenrannan keskustaan, samalla pitää rakentaa myös metro Lappeenrantaan.



"Tiitisen lista" edelleenkin salainen. Keitä siinä suojellaan? Entisen DDR vakoilijoita tietenkin. Supo kuitenkin jahtasi 2002 vuonna Alpo Rusia syylliseksi.Oikeat vakoilijat piilotetaan.



VR rakentakoon radan, meluvallin rakentakoon se, joka katsoo sen tarvitsevansa.



Presidentti Trumpin näkökanta kouluampumisiin on kovin miehinen, tietenkin. Aseistetaan opettajat. Järjetöntä täältä katsoen ja varmaan muualtakin katsoen.



Tapio Arolalla on taas terveet mielipiteet. Aktiivimalli auttaa varmasti osaa nuorista ja nohevampia iäkkäämpiäkin. Asenteellisia, työtä vieroksuvia, ei auta mikään...ei edes SAK.



Toivottavasti monitoimihalli tulee keskustaan. Pitäisi muistaa rakentaa p-paikat myös busseille. Nyt bussien pysäköinti keskustassa on mahdotonta.



Voi voi...kulttuuri muuttaa Lappeenrannasta. Mutta jäähän meille vielä kulttuurisihteeri.



Lean-ajattelu Eksotessa: keskiössä on potilas.Loistava ajattelu, mutta, eikö Lean-ajattelu sido päättäjiä. Vuodeosastojen lakkautus toisi miljoonan euron säästön! Eipä taida potilas olla keskiössä!



Minä ainakin olen lypsänyt työttömyysturvasta kaiken irti ja vältellyt töitä. Ansiosidonnainen alkaa loppua ja pitäisi mennä töihin. Huh, huh!



Donald Trumpin ratkaisu kouluampumisiin, aseet opettajille!



Kiitos Jarmo Niemiselle mielipiteestä. Kaunis kaupunkimme on raiskattu betonibunkkereilla ja ydinkeskustan pilkkomisella. Kaunein kaupunkikeskusta? Vitsikö? - Leila Kaltila



Saimme taas EKKS:ssa nopeaa ja ystävällistä palvelua, vaikka siinä työpaineessa voisi olla helposti toisinkin. Kiitos arvokkaasta työstänne!



Jäähallin paikka ei todellakaan ole keskustassa! Eikö kalliimpaa rakennustapaa ole keksitty? Aiheesta lukiessa täytyy aina tarkastaa, onko aprillipäivä!



Kiitos tosi hyvistä kävelyteistä Karhusaareen. Taitaa jää kestää oikean latukoneenkin. Kiitos jo etukäteen hyvistä laduista!



Taisi olla tuo monitoimihallin paikan äänestys ihan yhtä "puolueeton" kuin äskeinen kaupunkikeskuksen suunnittelun onnistuminen. Saadaanhan näitä etupiirien tuloksia ihan millaisia halutaan.



Oppositiopuolueen eduskuntavaalikampanja on alkanut. Torpataan kaikki kehitys. Aktiivimalli, perhevapaat ja tiedustelulaki. Onkohan sittenkään tarpeeksi anarkismin äänestäjiä.



Suomi tarvitsee turvallisuutensa takia suojelulait. Puhtaan omantunnon omaava rehellinen kansalainen haluaa saada lait pikaisesti voimaan. Missä kulkee rehellisten ihmisten raja, kun vasemmisto vastustaa?



Lemin seurakunnan luottamushenkilöt, jotka äänestivät liitoksen puolesta eivät kuunnelleet meitä seurakuntalaisia, joita edustivat asiassa.



Suomen päättäjät hiljaisuudessa vieneet maamme riippuvaiseksi Venäjän sähköstä.



Olihan Pokko Lemminkäiseltä tarina pilatusta ja autioitetusta keskustasta.



Naisten kissaa voin katsoa, mutta se hokema ”venäläiset olympiaurheilijat” on ruvennut ärsyttämään niin paljon. että telkkari menee heti kiinni, kun kun se mainitaan.



Lappeenranta tuhoaa omaa rakennusperintöään Tiurun sairaalassa. Samalla se kaavapäätöksillään pakottaa yksityiset suojelemaan Kinnusen talon ja Nuijamiehen. Oikeudenmukaista?



Miksi kansalaisia ei pidetä ajan tasalla sopeutumiseläkkeen osalta. Mitä hyötyä peruskansalaiselle on, että verorahoilla maksamme terveille työkykyisille satoja tuhansia.