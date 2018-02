Estarit: Marian aukiolle voisi perustaa hautausmaan – Tunnelma on jo kohdallaan

Ennen vanhaan kerrostalojen alakerrassa oli kyltti: Kerjääminen ja kaupustelu kielletty. Onkohan vielä? – Esukka



Rakennusfirmojen ja yksityisten hoivapalveluyhtiöiden yhteistyöllä kaupungin eloisa keskustasta tuhottiin. Tilalle saimme "vanhusreservaatin"!



Onpa taas ihmiskunta pelastunut. Syödään purkista suojaravinteita ja vitamiineja. Sotekin voidaan kuopata, kun kaikki ovat terveitä eivätkä ikinä kuole. Voi tätä tietämättömyyden määrää!



Marian aukiolle voisi perustaa hautausmaan. Tunnelma on jo kohdallaan.



R-Kioskin voisi siirtää Marian autiolta paremmin saavutettavaan paikkaan.



Ymmärrättekö, että huhtikuun illoista tulee kesäaikamuutoksen myötä jälleen pimeämpiä?



Uskomatonta, kuinka suomalaiset uskovat joulupukkiin, Nato-optioon ja tuontisähkön riittävyyteen pitemmän pakkasjakson koettaessa. Vaje on 30% eli n.4000 MW.



Niin kauan kuin Eläkeliiton ja Eläkeläisliittojen etujärjestön puheenjohtajana toimii entinen kansanedustaja, ei eläkeläisten ankeaan tilanteeseen tule minkäänlaista parannusta.



Mielestäni parhain paikka jäähallille on Kisapuisto. Toissijainen on Kivenkatu, joka on hyvin saavutettavissa, parkkipaikat ympäristössä valmiina.



Kuka uskoo jäähallin valmistuvan vuonna 2021? Ammattivalittajilla, eräs kilta etujoukossa, lienee jo kynät terävinä.



Onkohan Me Too -kampanjan myötä ihmisiltä kadonnut suhteellisuuden taju. Ateneumista pitäisi poistaa Akseli Gallen- Kallelan Aino- taru taulu, koska Väinämöinen koetaan törkeäksi ahdistelijaksi.



Kielivalintoja pohtiville kerron kokemukseni. Tanskassa palaverissa oli ihmisiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Olin ainoa, joka ei osannut yhteiseksi kieleksi sovittua ruotsia. Noloa.



Timo Soinin perhematka rukousaamiaiselle kallis. Veikko Hurstin väki järjestäisi kuukaudeksi 500 työttömälle aamiaisen samalla hinnalla! Sininen menneisyys...



Varjele luoja näitä Lappeenrannan päättäjiä, että hyö eivät löisi toista kertaa päätään Karjalan mäntyyn. Meinaan teatterissa jo yllin kyllin maksettavaa.



Miten saamme Väinämöisen. Mee Tootin tuomittavaksi. Aino-neidon ahdistajan. Tietäjän iän ikuisen.



Antiikin miespatsaat poistettava. Ovat seksistisiä ja "miehisyyttä" tarkoituksella loukkaavia.