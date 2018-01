Estarit: Hallituksen toimia vastustavat ovat kuin lintu, joka on jäänyt vangiksi huoneistoon

Feministi Tuula Haataisen (sd.) mielestä sharia-laki ei ole ongelma naisten tasa-arvon kannalta. Se uskottavuudesta.



Lauantairuuhka Iso-Kristiinan kirjakaupassa, joukossa pariskunta, jonka koira nuuski ja nuohosi tavaroita. Mikä meni väärin? Äly hoi!



On se kumma, että Armadasta ei saada mies- ja naiskerjäläisiä pois.



Onko työttömyys saavutettu etu, johon ei saa puuttua? Kansalaisaloitteen ensimmäisen allekirjoittajan taustat (ulosotto) osoittavat näin ja häntä klikkaamalla tukeneet myös samaa mieltä?



Ei mitään uutta siinä, että liikunta on terveellistä ja lisää työhyvinvointia. Eksoten päättäjät eivät oikein terveyden päälle tunnu ymmärtävän, vaikka toisin luulisi. Hyvä seurakunta!



Kanta.fi: Et ole vielä antanut suostumustasi... No en. Joka päivä jonkun meistä terveystietoja katsotaan laittomasti. Vuonna 2015 yksi ainoa "työntekijä" ehti käydä yli 500 potilaan tiedoissa luvatta.



Kaikki töihin tai opiskelemaan. Suomen hyvinvointi lisääntyy vain ahkeroimalla. Ostakaa kotimaisia tuotteita, saamme työpaikkoja. – Optimisti



Joko joku suunnittelee länsialueen liikennettä? Miten 1 000 lasta ja 200 työntekijää pääsevät turvallisesti uuteen jättikouluun Sammonlahteen?



Juha Sipilän hattutemppu, yksi tunti töitä viikossa. Kas ihmettä, ei ole enää työtön ja tilastot paranee. Kyllä Sipilä osaa.



Nyt tuli halpoja kuntoilusuorituksia Lappeenrannalle. Ainakin 1 000 ihmistä oli päivän mittaan lentokentän ladulla.



Omaehtoista ammattiopiskelua voi suorittaa 24 kuukauden työllisyystuella. – Ammatinvaihtaja



Hyvin on töitä Suomessa akateemiseksi koulutetuille ja palkoille pääsee. – Pätkätyöläinen



Suomalaista maataloutta kannattaa tukea. ettei työttömyys lisäänny ja omaa leipää on poikkeustilanteissakin. Meitä kiristettiin viljalla v. 1941.



Hallituksen toimia vastustavat ovat kuin lintu, joka on jäänyt vangiksi huoneistoon. Se pelkää kaikkia toimia, joilla sitä yritetään auttaa pääsemään ulos.



TE-keskuksissa avautuu keväällä 2018 satoja työllistymisneuvojan vakansseja. Soveltuu hyvin akateemisille työttömille.