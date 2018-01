Estarit: Naispuolisien presidenttiehdokkaiden puheita arvosteltiin eri tavalla kuin miesten

Vankilento Kiinasta on saapunut! Suomalaiset veronmaksajat eivät enää muistakaan saavansa aktiivimallilla keppiä, kun pääsevät katsomaan moninkertaisella lipunhinnalla vanki-pandoja. Eihän se maksa kuin 12 miljoonaa pelkästään vankien vuokrana!



Elokuvateatteri Finnkino Strand Lappeenranta tarjoaa upeat puitteet elokuville, ja ne kyllä säilyvät, mikäli me vain käymme elokuvissa!



Porvarihallitus haluaa pitää taitetun indeksin. Koskee köyhää eniten.



Sähkön siirto 0 kwh ja käyttö 0 kwh, mutta kahden kuukauden lasku 48 euroa. Että näin Suomessa.



Vuoden hiihtäjä on taas valittu. Voisikohan vaihtelun vuoksi järjestää jollekin muullekin lajille samanlaiset juhlat?



Vaalikuume nousee. Ruokolahdella äänestetään Ylen mukaan Maalaisliittoa tai Keskustapuoluetta.



Suomeen saatava "puoskarilaki". Jos nämä ns. "terapeutit" suosittelevat jo vauvoille hopeavettä, joka tiedetään myrkylliseksi ja mm. maksaa ja aivoja vaurioittavaksi aineeksi.



Puhelinmyynti kuriin. Äidilleni, jolla on verenohennuslääke, oli myyty tuote joka " ohentaa" verta lisää. Myyjä ei ollut edes kysynyt lääkkeistä.



Venäjän viisumivirastoissa pitäisi jakaa opas lehtisiä, kuinka käyttäytyä wc:ssä. Esim. sallisitko äitisi tulla sinun jälkeesi wc:hen. – Mökin mummo



Voi hyvän tähden, että kiristävät nuo liikennevaloista lähtevät etanat! Varmistavat toiminnallaan, että valoista ei pääse läpi kuin se jonon eka.



Terveydenhuollon ammattilaisena olen huolissani ns. uskomus- ja luontaistuote hoidoista ja tuotteista. Leikkaus voi vaarantua kalaöljyn käytöstä.



Tuli taas selväksi että naispuolisien presidenttiehdokkaiden puheita arvosteltiin eri tavalla kuin miesten. Vähättelyä ja muuta riitti. Miesten jutut oli ok.



Maaginen Sudenmorsian yhdistää hienosti tanssia ja teatteria. Kannattaa todella käydä katsomassa.



Kiitos vinkistä. En ole käynyt kertaakaan Finnkinon elokuvissa. Lahjoitanpa minäkin säästyneitä euroja Nuijamies-ryhmälle.



Kansalaisaloitteen voi tehdä lähes mistä vain eduskunnan rooteliin kuuluvasta asiasta. Vikinät pois ja toimintaa!



Punaiset aloittivat 1918 Suomessa vallankumouksen Venäjän tuella. Ei ihme, että kävi niin kuin kävi. Suomalaisten enemmistön tuella.



Sähköyhtiöt hautovat vielä nykyistä pahempia rahastusautomaatteja. Vaihtoehtoiset ratkaisut ja kuluttajien liittoutuminen ovat valttia.



Monien vanhempien taidot ovat komentajaluokkaa. Kissojen ja koirien.



Ay-liikkeellä on Suomessa perustuslailliset vapausoikeudet. Jos hallitus töppää, niin yksilöt ja etujärjestöt reagoivat.