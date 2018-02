Estarit: Jos parkkihalleihin halutaan käyttäjiä, tulisi hinnat kohtuullistaa

Kerron jo tässä kohtaa, että jos kaupunkilaisten rahoja käytetään tuohon jäähalliin ja vielä keskustaan, lähtee valitus.



Miksi, oi miksi! Miksi meidän veronmaksajien rahoja käytetään jäähallin rakentamiseen. Teatteri on parasta.



Jyrkkä ei uudelle jäähallille. Kaukaan "monttu" on ainut oikea paikka Saipa-faneille. Olen käynyt katsomassa sitä monttua jo monena vuonna. Se on kuin oikea koti. – Pera



K-raudan parkkipaikka on ainut oikea jäähallin paikka. Mie maksan. - TT



Tänä vuonna minulta on kysellyt töitä 165 suomalaista. Mutta ei yksikään ukrainalainen.



Presidenttiparin poikavauva herätti Suomen talviunilta. Kaikki haluavat olla kummeja. Olisiko syytä harkita ristiäisiä Senaatintorille?



Suomi on hyvä maa. Perjantain kiihkoilut eivät rakenna. Jos täällä ei ole hyvä, niin täytyy mennä missä on paremmin.



Ei eläinten ylikulkusiltaa kannata Jurvalaan rakentaa, koska hirvien luontainen kulkureitti sijaitsee usean kilometrin päässä. Ajatus hyvä, mutta oikean paikan tietävät parhaiten paikalliset asukkaat.



Jos parkkihalleihin halutaan käyttäjiä, tulisi hinnat kohtuullistaa. Sama pätee teatteriin, orkesteriin ja Saipaan.



Uhreja oli jo tehty ennen kuin "punainen lyhty" syttyi. Nälkä ja kurjuus sen nostatti. Ei etsitä enää syyllisiä.



Kyllä jäähallille on ensin saatava parkkipaikka ainakin 1 500 autolle ja poistumisväylät ainakin neljään suuntaan eikä mihinkään keskustaan. Ei Lappeenrannalla ole laittaa 100 miljoonaa siihen! Järki hoi!



Ainut paikka jäähallille on lentokenttä!



Taas SDP ja SAK keräsivät joutilaat ja herkkäuskoisimmat ilmaiskyydillä torille luulemaan, että tulevaisuudessa lait eduskunnan sijaan hyväksytään toreilla huutoäänestyksellä.



Suhteellista. SAK:n maksamana saatiin Senaatintorille Juha Sipilän eroa vaatimaan n. 8 000 ihmistä. Cheekiä kannustamaan saapui stadionille 80 000 ihmistä ja omin rahoin.



Aktiivimalli toivottavasti " aktivoi" myös näitä tehottomia TE- toimistoja, jotka ovat todellisia "suojatyöpaikkoja". En tarvitse "virkailijaa" , joka neuvoo viikottain miten pitää hakea töitä.



Kiitokset kaikille niille nuorille miehenaluille, jotka jaksavat pelata kiekkoa myös pienten junnujen kanssa Mustolan luistelukaukalolla!