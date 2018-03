Estarit: Keskustaan ei enää mennä viihtymään, vaan pakosta ja kiireellä pois.

Jos Rakuunamäen halki ei kulje yksityistie, ei ole mitään oikeutta kieltää läpiajoa. Vaihtoehtona: tietä ei hoideta eikä aurata yhteisillä verovaroilla.

Miten on mahdollista, että ruokailijoille tarjotaan "laaja valikoima" lauantaina viikolla listalla olleita ruokia, tai maanantaina niinkuin extrana viikonlopun tai edellisviikon jämiä.

Rakuunamäen läpiajon kannattajat, menkää tai laittakaa lapsenne aamulla kävelemään tai pyöräilemään kouluun, niin voi mielipide vaihtua.

Nyt kun Rakuunamäen kieltomerkit poistuvat, haluaisimme me mopon rassaajat saada tilat sieltä.

Putinin kannatus lähes 70 prosenttia, niin oli Niinistönkin Suomessa, joten turha ihmetellä asiaa.

Miksi Armilan keskus siirtyy K-Sairaalaan? Armilaan tehtiin remppaa nyt se raha meni hukkaan! Sairaalan yhteydessä tulee parkkimaksuja, olipa järkevä idea! Maksuja, maksuja, maksuja!

Samaa mieltä, rajoitan Rakuunanmäellä ajoa vasta, kun veroeuroni eivät kulu niiden teiden ylläpitoon. Onhan se kumma, että sinne on julkiset palvelutkin sijoitettu, mutta läpi ei saisi ajaa.

Meidät köyhät eläkeläiset on todella hylätty. Vaikka töitä on tehty ja veroja maksettu, eläkkeeni on alle tonnin. Pyysin apua laseihin ja lääkkeisiin, en saanut.

Jos kansanedustajille sopeutumiseläke, niin kaikille alle tuhannen euron eläkkeen saajille se takuueläke, kun nyt siinä on raja.

Syyriassa on kuollut jo noin 25 000 lasta ja lisää kuolee aina, kun Putinin koneet nousevat ilmaan. Kreml taputtaa vain käsiään ja venäläiset hurraa. Eipä taida meidän keräykset auttaa Syyrian lapsia.

Rakuunamäkeläiset nyt kiireen vilkkaa tarjouspyyntöjä tienhoidosta ja perustamaan tienhoitokunta. Ei yhteinen tie, ei makseta hoitoalan verovaroista

Tekninen toimi ja päättäjät Rakuunamäen ajokielto. Kaupunkilaiset ei yhdenvertaisia, ei tietämme käy kaupunki hoitamassa. Nopeusrajoitus ja hidasteet ok. Ajokielto sieltä ja syvältä.

Hienoa, että rakentajat ja suunnittelijat äänestivät kaupungin keskustan parhaaksi. Mihin se johtikaan? Sinne ei enää mennä viihtymään, vaan pakosta ja kiireellä pois. On raadilla tilaa liikkua.

Onko Rakuunamäki "eliitin" asuma-aluetta? Kyllä se sitä on. En tunne sieltä yhtään köyhää enkä luuseria. Haluavat pitää tienoon omana ankkalammikkona.