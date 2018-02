Estarit: Politiikka on kuin missikisat – Koskaan siellä eivät ole mukana ne parhaimmat

Kotihoidossa on krooninen resurssipula työntekijöistä ja ajasta! On arveluttavaa syyttää työntekijöitä kaikesta (ES 9.2.).



Onko Lappeenrannan Asuntopalvelu perustanut rengasvarikon Hyötiöntien varrella meluaidan takana sijaitsevaan kohteeseen?



Jos kokoomuspoliitikkojen mielialat ovat Juhana Vartiaisen mielialoja myötäileviä, niin ei voi enää äänestää kokoomuspoliitikkoja tulevissa vaaleissa.



Anneli Kiljunen kulkee Paavo Lipposen jalanjälkiä ja hyväksyy leikatun indeksin, eikä ole valmis purkamaan tehtyä päätöstä.



Iso kiitos valmentajat, opettajat ja ohjaajat jotka kannustatte ja tuette nuoria. Teitä tarvitaan, avuillanne kasvaa hyvällä itsetunnolla varustettuja aikuisia.



Kun ostatte käytettyjä vaatteita, tarkistakaa ettette saa ikäviä "vuokralaisia". Saatiin turkiskuoriainen. Villavaatteet rei'illä ja tuholaisen hävittäminen todella työlästä.



Voiko Lappeenrannan Energian hallitusta johtaa saman alan yrityksen työnjohtaja? Jääviysongelma...



Työttömät maksavat työläisten palkankorotukset.



Eipä ole suomalaisilla mitään valtaa, edes sanan sijaa EU-parlamentissa, kun ei edes vaatimus kesäajasta luopumisesta mennyt läpi. Turhaa touhua!



Politiikka on kuin missikisat, koskaan siellä eivät ole mukana ne parhaimmat, ja tulokset sitten sen mukaiset.



Voi näitä eläkeläisten vihaajia. Mitähän olisi jos tämä sodanjälkeinen sukupolvi olisi makaillut sohvalla sipsipussi kainalossa.



Ikäihmisenä haluaisin viettää elonehtooni vehreä luonto ympärilläni. Jäisi ehkä hieman käyttörahaakin.



Kannatan areenan rakentamista keskustaan. Hyvä idea: kannattaa ehdottomasti toteuttaa. – P



Hyvä Vilma Liikkanen! Taideopetusta on syytä kaikin tavoin puolustaa. Jatka valitsemallasi tiellä. Onnea ja menestystä!



Avataan nyt sitten se Marian aukion katuosuus liikenteelle, jotta loppuisi tuo iänikuinen valitus. Ei silti mitään parkkiruutuja, tai pysähdyspaikkoja siihen. Parkkitilaa on lähitienoot täynnä.



Ei Saipan suinkaan tarvitse säälipleijari-ajatukseen vielä itseänsä tunkea. Onhan pelejä ja palkkapäiviä vielä jäljellä!



Kielivalintoja. Noloa. Miksi valita ruotsinkieli kokouskieleksi. Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta tulevat puhuvat keskenään englantia kielten läheisyydestä huolimatta. Englanti käyttöön vaan.



Päättäjät ovat hylänneet meidät eläkeläiset. Meitä ei ole olemassa. Vain veromme kelpaavat, muuten on ihan sama miten pärjäämme. Ihan pelottaa tämä sote, jolloin sairaanhoitokin karkaa käsistä.