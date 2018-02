Estarit: Etelä-Koreassa on taas kerran suomalaisittain "olumppialaiset"

Lappeenrannan keskusta on ruma. "Henkitoreissaan" olevia kauppakeskuksia, läntti ns. " kävelykatua". Ainoa kaupungin " brändi" on Iso- Kristiina, jossa ei mitään mitä muissakaan ”kylissä" ei olisi.



Pikaisesti jo nopeusvalvonta Vaalimaantielle, että nuo kimiräikköset saadaan kuriin. Päivittäin hulluja ohituksia ja toistasataa mittarissa. – Sakkorysä



Voiko koulukuntayhtymän hallitusta johtaa ymmärtämättä jääviydestä? – Tietoinen



Oman aika pitkän kokemukseni perusteella tiedän, että ihmiset, jotka hallitsevat useita vieraita kieliä, ovat keskimääräistä menestyvämpiä. Mitä enemmän kielitaitoa sen parempi.



Myllysaaren saunassa on kävijöitä enemmin kuin Marian aukiolla ikinä. Miksi sauna saa rapistua ja on huonolla hoidolla, pienetkin korjaustarpeet tekemättä? Laituri on jopa vaarallinen.



Tiedoksi, että on vaarallista leikkiä poliisia jos siihen ei ole mitään edellytyksiä!



Paras paikka jäähallille K-rauta Tersan liiterin katto. On kellarissa korjaustarpeetkin, jos pohja alkaa pettää!



Hoi Ely-keskus! Euroopassa on runsaasti riistasiltoja, oikeesti nähty. Siellä kai viisaammat eläimet, jotka niitä siltoja käyttävät. Ajatelkaa oikeesti. – Pate



Etelä-Koreassa on taas kerran suomalaisittain "olumppialaiset". Eivät vaan osaa sivistyä.



Nuijamiehen purkajille terveisiä. Olisitte käyneet Ensimmäinen sytyttää valot -tapahtumassa. Se, jos mikä, osoitti Nuijamiehen merkityksen tälle tuppukylälle!



On kaksi mallia, aktiivimalli, jota sovelletaan tavalliseen duunariin ja passiivimalli (kuten K.N hyvin kirjoitti), joka koskee kansanedustajia. Epätasa- arvoa?



Meillä vain kaksi virallista kieltä. Ajatelkaapa Sveitsiä, siellä on peräti neljä virallista kieltä!



Vaalimaa-Hamina moottoritielle rakennettiin hirville ylityspaikat, ja ne toimivat todistetusti, ja tuskin ne miljoonia maksavat. – Siltamies



Mikä puolue ajaa eläkeläisten etuja? Vastaus ei mikään! Eläkekorotus 0.55%. Maksut nousevat, mutta tulot eivät. Päättäjät herätkää!



Norjalainen ja ruotsalainen ymmärtävät toisiaan erinomaisesti, vaan toisin on tanskalaisen kanssa – on turvauduttava englannin kieleen!



Miksi Suomi ottaa 75 000 venäläistä asumaan Suomeen? Ei Venäjän turvallisuustilanne sitä edellytä. Suuri osa tulee nauttimaan meidän hyvinvoinnista. Ei ole oikein.



Suurten ikäluokkien onneksi ei ollut kampanjaa Me too. (Minä myös). Päinvastoin taisi olla että, for me too. (Minulle myös)



Saavatko nämä entiset kansanedustajat sopeutumiseläkettä samanaikaisesti, kun ovat palkallisella työssä esim. YK:n tehtävissä jossakin maailmankolkassa?



Parhaat osaajat lähtevät jo Samposta. – Surullista



Olli Rehn (kes.) junaili venäläisen Rosatomin ydinvoimalan Suomeen ja sai palkkioviran Suomen Pankista. Voimalan suunnitelmat ovat jo pahasti myöhässä.



Saipan järjestyspuolen käsilaukun ratsaus vaimolta sisään tullessa lopetti peleissä käynnit meiltä pari vuotta sitten.



Kyllä pojat on erehtyneet aprillipäivästä, kun oli Suomen paras kaupunkikeskusta.



Juha Sipilä antoi ymmärtää, että Suomen ja maailmantalouden paraneminen olisi Suomen hallituksen ansiota. Nousu tulee hallituksesta huolimatta. Omakehu haisee.



Pienellä työeläkkeellä elävänä olen yrittänyt etsiä netistä, eri eläkeyhtiöitten tuloslaskelmia ja taseita, varsinkin niiden rahankäyttöä, mutta ne ovat ilmeisesti julistettu salaisiksi.



Aktiivimalli ja sopeutumiseläke – Suomi, tasa-arvon maa.



Ilmainen ehkäisy ja huumeet kaikille suomalaisille, muusta ei niin väliä.



Sami Jauhojärvi katsoo naisten kissaa ja seuraa arvokissaa! Murteet ovat kivoja mutta mutta...



Mihin jäähallivaihtoehdoista hävisi Harapainen? Tilaa on parkkipaikoillekin, keskustasta kävelymatka, rautatieasema vieressä ja kuutostielle muutama sata metriä.



Lappeenrannan "matkailugurut", matkailun tuloksia mitataan matkailijoiden määrällä ja paikkakunnalle jäävillä euroilla. Muu on aineetonta hyvää.Tavoitteet pitää olla tavoittelemisen arvoisia.



Kiitos Lappeenrannan kaupungille lisääntyneistä bussivuoroista Pikisaareen!



Saimaan ympäristökuntien yhteistä markkinointia on tehty ainakin 1980-luvulta saakka. Hyytyi puhdin puutteeseen ja erilaisiin intresseihin.



Loistavaa Norja ja Ruotsi. Olette huippumaita olympiakisoissa.



Marian aukion kahvila suljettu la-su. Miten on mahdollista?! Nyt herätys! – AnuP



Kylläpä suomalaiset ovat kateellisia Norjan ja Ruotsin menestykselle kisoissa.



Jurvalan ohitustie olisi pitänyt rakentaa tunneliin, että hirvet pääsisivät liikkumaan vapaasti, eihän nyt hirviä saa häiritä.



Työttömyys on saavutettu etu, ja sitä etua uhmaavat esim. autotehdas ja Talvivaaran kaltaiset työtä tarjoavat suljettava heti, tai seuraavan hallituksen toimesta viimeistään.



Eikö Krista Pärmäkoskelle löytyisi pyyhettä, ettei tarvitsisi tulla maaliin limaparta leuasta roikkuen. Ei ole kaunista katsottavaa.