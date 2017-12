Estarit: Kävelijät ovat samanlaisia veronmaksajia kuten hiihtäjätkin

Lappeenrannan pääkirjaston isot, vesitornin puoleiset ikkunat ovat hävyttömän likaiset. Joko saataisiin ensi vuoden budjettiin ikkunanpesurahat?

Ilotulitus on lopetettava! Sehän lisää myrkkyjä ilmastoon! Elukat pelkää!

Kanada -Suomi: Kanada 2, Suomi 2, tuomarit 2.

Mitä tekemistä jalkapalloilulla on Urheilu-Suomi sarjassa? Kansainvälisesti ja urheilullisesti ei mitään!

Kävelijät ovat samanlaisia veronmaksajia kuten hiihtäjätkin. Jos kävelyreittejä ei avata, kävellään sitten laduilla.

Täyttä asiaa Vuokon juttu. Mistä sitten on tullut tämä flirttikielto. Ennen kyllä tytöille kelpasi pieni silmäpeli ja pienet sanakoukut.

Anteeksi Asuntopalvelu! Vika ei ollut teidän, kun Kaivosuonkatu 3:n saunanovet olivat lukossa jouluviikolla. Ilkivaltaako?

Liikenisikö Lepolan kappelin papin kolehtihaavista sen verran varoja, että joulunakin pimeä pysäköintipaikka saisi valaistuksen.

Minkälaista fuskia on HL-tehnyt K- sairaalan osalta? Tulevaisuus näyttää, onko valvonta pelannut.

Juha Sipilän 'jallitus' leikkaa työttömiltä 4.65 % .Aktiivimalli on pelkkä vitsi, kun töitä ei ole tarjolla ja he tietävät sen! Haluavat vain vaihtaa syylliseksi osoittavan sormen pois itsestään.

Hallitus on verhonnut päättämänsä työttömyystukien leikkauksen sanaan aktiivimalli. Sillä ei ole mitään tekemistä työllistymisen kanssa vaan leikkaus on se pääasia. Hömppää ja ilmaistyötä?

Nyt hitsi vie on haettava ”saikkua”, kun alkavat alennusmyynnit, niin kerkeää rättejä kääntelemään ja juoksemaan kaupasta toiseen.

Julkisuudessa on kerrottu, että luontilumen sijoittaminen katuverkolle on kiellettyä. Läpi talven jatkuva lumen varastointi parkkipaikoilla on kuitenkin jo täydessä vauhdissa. Millä perusteella?

Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Ihmeelliset kootut selitykset, miksi ripaskaan kykenevät pysäköivät invapaikalle. Moni vilkuilee ympärilleen.

Ilmeisesti Kiky-sopimus vaikuttaa, sillä pultsareitten rahapyynnöt kasvaa. "Onks antaa euro pari? Pari, kolme? Neljä, viis euroa? – Marjatta



Eläke nousi huimat 20 euroa. Yle-vero nousi täsmälleen saman verran 0.68 % - 2.50 %. Pitääkö hallitus meitä pilkkanaan? Työttömien taskuista käännetään kansanedustajien isot sopeutumiseläkkeet.