Estarit: Akateemisesti koulutettuna haen vain omaa koulutustani vastaavaa työtä

Miten on mahdollista, että on vielä ihmisiä, ketkä ei tiedä kirkkomaalla autolla liikkumisesta. Saa kyllä käydä siellä käsi sydämellä, jos itselle liikkuminen on vaikeaa.

Voi tuota lähimmäisen rakkautta. Missä ihmeessä se on. Vai että ei autolla haudalle.

Edustajat juopottelevat työaikana työpaikalla ja korkein syyttäjäviranhaltija palaa rötöstelyn jälkeen työhönsä. Näin alkaa vuosi 2018.

Huvitti suomalaisen median uutisointi Putinin ehdokkaaksi lähdöstä. Eihän tuo mikään uutinen ollut.

M-L Vesterinen on tietämätön. Esim. jono magneettikuvaukseen on yli kaksi kuukautta. Odota sitä kivuissasi. – Kituva

Eksoten puhelinpalvelusta: Toimi vastaajan ehdottamalla tavalla: Näppäile 1, kuuntele, että miesääni vastaa sinulle "soitamme sinulle". Yleisimmin vastaussoitto tulee vajaan kymmenen minuutin sisällä!

Vesterinen hoi! Tätini odotti hermopinneleikkausta työkyvyttömänä melkein viisi kuukautta. – Omainen

Kuka kiukuttelee? Kopralta erittäin hyvä kirjoitus, hän potilaiden asialla, että pääsisivät hoitoon. Vesterinen tuijottaa SDP:n kannatuslukuja.

Mielellään maksan pelkästä aurauksesta, jos lopetetaan yli hinnoiteltu kiinteistövero.– Eetu

Eikö uuteen vuoteen ole parempi tie toinen toisemme mollaamisen sijaan opetella kunnioittamista, rakastamista jopa rukoilla toisen puolesta

Hyvä kirjoitus Kopralta, Vesteriseen taisi "kalikka kolahtaa", mikä edistyksellisyys?

Olipa kirkuva lapsi jouluaattona Ristikankaalla. Oli mukava huomata, kun isä näytti ettei huutamalla saa tahtoaan läpi.

Tuntevatko alueet edustajat Lappeenrannan ja Imatran työtilanteen? Työtä ei ole ja lisäksi ikärasismi jyllää! Menkää tutustumaan työkkäriin ja kyselemään virkailijoiden mielipiteitä.

Saimaan kanavaon kiinni melkein viisi kuukautta. Eihän tältä ajalta tarvitse maksaa miljoonavuokraa Venäjälle, eihän?

Suomella on kelvottomin hallitus vuosikymmeniin. Sote, maakuntauudistus, valinnanvapaus, työttömien kurittaminen, siniset hillotolppalaiset, jne..Kaikki menee reisille ja hallitus keikahtaa.

Kokoomuksen Juhana Vartiaisen mukaan työttömille on vaikka puhelinmyyjien paikkoja. Olen 62-vuotias sairaanhoitaja. Ei valittu " edes" siihen hakemaani puhelinmyyjän paikkaan.

Yrittäjänä jos otan "aktiivisen" työnhakijan muutamaksi tunniksi töihin. Onko pakko ottaa esim. vakuutukset?

Saisiko Kourulaan liukkailla keleillä hiekkaa?



