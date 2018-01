Estarit: Annetaan jo anteeksi dopingista kärähtäneille

Marian aukiota ei oikein voi verrata muiden kaupunkien kävelykatuihin! Meillä on jo Kauppakadun alapää terasseineen sekä suurin osa liikkeistä Isossa-Kristiinassa.



Kyllä oli keskustassa vilskettä 80-luvulla, kun kadun laidat olivat parkkipaikkoja täynnä. Voittehan sitä yrittää jalankulkijoilla elvyttää mutta taitaa olla turhaa toivetta.



Että autot elävöittäisivät Marian aukiota? Saastuttaisivat on parempi ilmaisu! Pitäähän auto parkkeerata ennen kauppoihin menoa! Voi tätä hölmölän meininkiä!



Järjestetään vaan Hesassa rollaattorimarssi eduskunnan eteen keväällä.Tulemme mieluusti myös kaakosta. Näkee samalla maailma, miten tämä mallimaa jakaa hyvinvointia ja kiittää tehdystä työstä.



Kaikki ns. "asiantuntijat" ovat tietoisia, että punaiset aloittivat kapinan. Onko mietitty syytä? Ihanko vaan ilkeyttään?



Tulisi jo kaupunkisuunnittelijoiden muuttaa näkemystään kansalaistoreista! Niissä vaan tuuli ulvoo! Laittakaa toreille 2–3 lehmusta purkkeihin, niin heti näyttää paremmalta!



"Suomen lohkoon Kreikka ja Unkari". Artikkelissa (ES 25.1.) ei kerrota mistä urheilulajista on kysymys? Litmasen nimi tosin mainitaan, joten todennäköisesti kysymyksessä on jalkapallo?



Leipäjonossa lumipyryssä jonotti 2 500 ihmistä. Hursti puhkesi kyyneliin, kun auttajilta loppuivat rahat. Arvoista on turha puhua, oma menestyminen tärkeintä hallituksessa.



Valheella on tunnetusti lyhyet jäljet. Totuus tulee aina ilmi ennemmin tai myöhemmin.



Aiemmin paperittomuus korreloi yhteiskunnan digitalisoitumisasteeseen, nykyään pakolaispolitiikan lepsuuteen.



Huvittavia piirteitä saavat satamaan suunniteltujen tapahtumien ehdotukset. Onko todella noin vaikeata saada riittävästi asiakkaita hyväveli-kioskille?



Jo oli törkeän huonosti hiekoitettuja teitä torstaina Lappeenrannassa sekä ympäristössä.



Marian aukiota voisi verrata Kampin aukioon Helsingissä (Narinkkatori). Ei sielläkään mitään vilskettä ole kaupungin ihmismäärään nähden. Pelkkä läpikulkupaikka.



Luumäellä olisi syytä alkaa hiekoittaa teitä heti, jos ne ovat liukkaita.Torstaina missään ei näkynyt hiekkaa, vaikka oli "pääkallokeli". Palkatkaa lisää työvoimaa,jos resurssit eivät riitä.



Oikeusministeri Antti Häkkänen halusi olla 'kalifi kalifin paikalla' valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen erottamisasiassa. Muistamme tämän seuraavissa vaaleissa.



Lappeenrannan katujen kunnossapito surkeata. Ei minkäänlaista ennakointia. Tiemestari käy tutustumassa, kuinka katuja hoidetaan Imatralla.



Tarvitseeko Lemi kunnan ylläpitämää kuntosalia vai onko kyseessä teknisen johtajan pakkomielle. Antakaa tukea jo olemassa olevalle kuntosalille kausikortin alennuksiin.



Turha puhua yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, kun eläkeläiset on eriarvoistettu leikatulla indeksillä ja näin mitätöity meidät ja vuosikymmenien työmme.



Kun keskitytään huolehtimaan pojista ja miehistä, pönkitetään vain miesten asemaa. Kun koulutetaan tytöt ja parannetaan naisten oikeuksia, hyötyvät perheet ja kansat.



Todella surkeaa talvikunnossapitoa Taipalsaaren teillä! Pitäisikö valvovan virkamiehen puuttua asiaan! Nyt tilanne hengenvaarallinen!



Olen iloinen kun Jari Isometsä esiintyy TV:ssä. Virpi Kuitunen, tuomion saanut doping-kärystä, on ollut TV:n asiantuntijana. Annetaan jo anteeksi kärähtäneille.



Monitoimi-jäähallin paikka on Ikean tontti. Kulkuyhteydet ja näkyvyys hyvät. Nonstop-bussi kulkemaan linjalla Lappeenranta-Joutseno-Imatra. Ei tarvi lapsia kuljetella!



Rangaistuksen kärsittyään rikos on sovitettu. Mihin lakiin perustuu työnantajien oikeus langettaa omia rangaistuksia? Pikkurikkeiden ja maksuhäiriöiden takia ihmisiä erotetaan mielivaltaisesti.



Nyt huumoria kehiin LUT. Hynemanille muka Center! Onhan näitä: Foxhole, Hideaway, ideasauna, höyrypaja...



En ole sinisten fani, mutta hatun nosto Jussi Niinistölle kaksoiskansalaisuusasiassa. Näyttää eräät tahot olevan taas kerran rähmällään, ja arvatkaa minne päin...



Prisman mainokset ovat kerrassaan hyviä! Junttihan se on, joka ei sen vertaa ruotsia osaa.



Ammattiliittojen vastustajat ja YTK:n jäsenet tahtovat Kiinan palkkatason Suomeen. – Työtön



Arvojohtajat leipäjonoon, niin oppivat ymmärtämään mitä arvot tarkoittaa.



Luumäellä ei hoideta mitenkään teitä. Ihan ala-arvoista teiden kunnossapitoa, ei minkäänlaista hiekkaa missään torstain liukkailla