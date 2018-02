Estarit: Marian aukiolle tulisi mainio luistelukenttä!

Ai, jos postinjakajat osaisivat lukea ja tietäisivät, että uusi ja vanha ovat eri sana ja -tie. Joka viikko tulee postia vika osoitteeseen.



Erikoinen yhtiö tuo Patria. Suomessa on pelkkä myyntimies, mutta ulkomailla Vice President, varatoimitusjohtaja. Näitä "varatoimitusjohtajia" on firmassa parikymmentä?



Nyt tarkkana! Remonttifirmojen kaupparatsut liikkeellä! Muistakaa kilpailuttaa urakkanne, älkää tyytykö yhteen "edulliseen tarjoukseen".



Olen työtön, mutta haluan Patrialle töihin. Saan käyntikortin, jolla saan hieman enemmän "arvovaltaa". En sitten "erityisesti" vastaa mistään, vaikka titteliltä vastaisin firman suurasiakkaista.



Jos ylin johto eivät tiedä, mitä alaiset tekevät. Se on heille lähdön paikka Patriasta.



Asia on nyt niin, etten osta vielä tänään. Huomenna voin saada kaksi yhden hinnalla ja ylihuomenna kolme. Ja kun tarjous päätyy neljän päivän päästä, tiedättekö mitä....se alkaa uudestaan!! – Vautsi



On tuhoisaa, jos kaupunkiyhtiön liikesalaisuudet karkaavat suoraan niistä hyötyvälle yritykselle. Vai onko sittenkään mitään väliä? Verorahoja riittää?



Se on aina ollut Suomessa niin, että kun tuomioita yhdistetään, niin lopullinen tuomio pienenee.



Kenelle urakoitsijalle kuuluu Taipalsaarentien pyörätien auraus..kiva ajella lumen seassa.– Muutama pyöräilijä



Kuinka monella tavalla suomalainen TV-selostaja "onnistuu" lausumaan norjalaisen hiihtäjän Kruegerin nimen?



Uuden seurakuntaliitoksen seurakunnan nimi on tietysti SaviTaipaLe Siinä kaikki kolme seurakuntaa lyhennettynä.



Äkkiä poliisit Kivenkadun ja Lentäjäntien kulmaan, johan valtion kassa kilisee! Niin moni huristaa stop-merkin ohi. Uudelleen autokouluun.



Minulla on tarkoitus lähteä Kanarialle, seuraamaan kuinka ihmiset pärjäävät älypuhelimien kanssa arjessa. Saanen matkalle avustusta valtionvarainministeriöstä?



Kiitos Klaus Pelkonen asiantuntemuksella tehdystä mielipidekirjoituksesta Tiurun sairaalan järjestelmällisestä ja tarkoitusperäisestä heitteillejätöstä. Näin juuri on toimittu!

Ne lähtevät, jotka saavat työtä muualtakin. Sampo valuu tyhjäksi.



Käsittämätöntä kuinka entistä Itä-Saksan ankeutta muistuttava toimimaton kaupunkikeskusta valitaan parhaaksi, vaikka suurin osa kaupunkilaisista on täysin eri mieltä.



Jos hiihtäjällä on neljä kissaa alla niin meneekö se lujempaa vai hitaammin kuin muut?



Suvi Linden lienee kovapalkkaisin työtön eläkeläinen.