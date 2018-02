Estarit: Lappeenrannassa on Suomen hiljaisin ja autioin pääkatu

Juuri noin, kannattaa ilmoittaa kaikki vanhuksiin kohdistuva valepoliisien ym. huijaus ja uhkaava käytös oikealle poliisille. Näin tekevät nuoret naiset.



Kyllä tämä kansanedustajien ja feministien sooloilu on uskomatonta. Mutta silti luonto järjestää joka lapselle vain yhden äidin ja isän.



Miksi maksamme Yle-veroa? Useimmat ohjelmat uusintana, vaikka ei ole kauan edellisestä esityksestä! Törkeätä!



Iisakin kirkon rakentajat remontoimassa myös kaukolämpöputkia Kivisalmenkadulla? Tahti ainakin viittaa siihen.



TV-sarjassa Turvatarkastus Kolumbiassa on suomenkielinen tekstitys älykkäästi erillään englanninkielisestä käännöksestä. Miksi sitä ei voi soveltaa muissa TV-ohjelmissa?



Onko se alkavan dementian merkki, kun kaikkien esineiden nimet korvataan sanalla "härpäke". Jos nuoriso korvaa kaiken v:llä, niin kypsissä kymmenissä se tehdään härpäkkeellä.



Onko kaupungilla tiedossa monitoimihallien eri vaihtoehtojen kustannukset, kun paikasta jo päätetään.



Saisiko auratun polun Karhusaareen myös kävelijöille? Kaikilla ei suksia tai luistimia sekä lapsien ja koirien kanssa ulkoilevat. Kiitos.



Lappeenrannassa on Suomen hiljaisin ja autioin pääkatu. Siksi se valittiin Suomen parhaaksi kaupunkikeskukseksi.



Paljon muoviroskaa tulossa Saimaaseen. Tuhat muovilyhtyä on iso kasa saastetta Saimaan rannoille. Jos tuo lyhdyn, pitää se hakea pois seuraavana päivänä.



Ei uutta hallia syrjään Lappeenkadulle! Marian aukiolle tolpat ja halli päälle. Olisi koirille ja pultsareille tolppia lorotella. Lähikaduille ja kirkkopuistoon mahtuvat hyvin pysäköimään ne 500.



Hyvä Kimpisen koulu kiroiluun puuttumisesta!



Lappeenranta on ukkomiesten syrjähyppyjen luvattu kaupunki! Vaimoparat kodeissa jos tietäisi, mitä iskä puuhaa!



Ratsastajilta unohtunut jokamiehen velvollisuus ottaa muut kulkijat huomioon. Pilalle tallotut kinttupolut ihmetyttävät, kun Jänhiälässä on ihan oikeita teitäkin reilusti.



Limuviinakiista, aktiivimallisekoilu, traktoriauto nuorille... Mitähän ihmettä tuo hölmöläishallitus seuraavaksi keksii?



Selostajien mukaan olympiaurheilijoita tuli ainoastaan Venäjältä. Poliittista pelleilyä koko turnee.



Kaikilta sopeutumiseläkettä saavalta eläkkeenmaksu poikki ja samaan jonoon muiden työttömien kanssa. Uudelleen koulutus, jos ei taidot riitä sekä muutto työn perään. Vai mitä, Risikko?