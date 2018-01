Estarit: Hampaiden joukkotarkastusten lopettaminen tuhosi lasten ja nuorten hampaat

Kiitos hyvästä teiden talvikunnossapidosta alueella Savitaipale, Heituinlahti. On ilo ajella mökille hyvin auratuilla teillä. – Anne



Kyllä Eksote hoitaa, kunhan hoitoon pääsee! Hoitaja arvioi hoidon tarpeen pikadiagnoosilla puhelimessa ja kehottaa apteekkiin ostoksille, kun pitäisi päästä labran kautta lääkärille tutkittavaksi.



Jos eduskunnassa yksi läträä viinaksien kanssa, ei se tarkoita, että kaikki juopottelisivat.



Kylläpä Anneli Kiljunen on nyt huolissaan koko kansanryhmästä lapsista vanhuksiin, mutta kotipalvelussa ei riitä 'kopin ottajia'. Muistisairaat oman onnensa nojaan!



Juhana Vartiainen voisi näyttää mallia työttömille, erota eduskunnasta ja mennä esim. viideksi vuodeksi Utsjoelle siivoojaksi ja puhelinmyyjäksi.



Nuoret töihin tai opiskelemaan, sillä joutilaisuus lisää syrjäytymistä, pilaa ihmisen elämän ja aiheuttaa noin 600 000 euron kustannukset. – Sos tuutori



Sydän onnesta pamppailen selasin Duunitori-sivustoa, jossa oli 332 avointa työpaikkaa Etelä-Karjalassa. Pistin kuusi hakemusta vetämään. – Koneasentaja



Alkoholiton olut maksaa 1,5 euroa tölkki ja keskiolut 0,9 euroa tölkki. Minä en ymmärrä!



Mahtaa olla autossa jotain, koska sitä pitää lämmittää yötä päivää vai onko laiskuus iskenyt.



Joutilaisuus aiheuttaa syrjäytymistä, tyytymättömyyttä, toivottomuutta, katkeruutta ja altistaa rikollisuuteen. Kaikki töihin tai opiskelemaan. – Mummo



Miksei kännykkäasemien omistajat asenna aurinkokennoja mastoihin akkuja lataamaan. Hätätilanteissakin kännykkäverkot toimisivat. Mastoon mahtuu melkoisesti kennoja.



Voisikohan linjan 3 bussin laittaa kiertämään vielä muutaman muun mutkan kautta, kun muutenkin reitti tehty aivan liian pitkäksi? – Köröttelijä



Toivottavasti työministeri Jari Lindström kertoo seuraavassa Etelä-Saimaan kolumnissaan, mitä suosittelee tehtävän meille yli 60-vuotiaille työnhakijoille. Jos kaikki " aktiviteetti" menee työttömyyspäivärahan,



Hyvin kysytty. Mitenkä Alkon naapurilla kauppa käy? Vastaus ehkä erilainen, jos Alkoon on matkaa sata kilometriä. Kauas on pitkä matka. Kysyjälläkin.



Lassi Laukkanen, onko sellainen rauha ollut pitkäikäinen, joka on saatu aikaan pakotteella tai pelotteella? EI. Mutta yhteistyö hyvissä ja rakentavissa asioissa ”'vihollisen” kanssa kasvattaa pysyvää rauhaa.