Estarit: Valju puheenjohtaja ei pysty hyödyntämään Laura Huhtasaaren nostetta eduskuntavaaleissa

Taas oli mahtava Olli Spännärin muistokonsertti! Suuri kiitos soittajille! Olette upeita mestareita! - Bravo ja Bis



Laura Huhtasaari persoonallaan sai aikaan nosteen, mutta ikävä kyllä valju puheenjohtaja ei pysty sitä hyödyntämään tulevissa eduskuntavaaleissa. Persoonalla on suuri vaikutus.



Kepu ja persut rämpivät syvässä suossa. Kunniapuheenjohtaja saa enemmän ääniä kuin virallinen ehdokas? Jos minulla olisi jommankumman puolueen jäsenkirja, häpeäisin kävellä kadulla.



Keskustan martat ja peräkammarinpojat eivät mahda Paavo Väyryselle mitään.



Hiessillassa Vanhan Viipurintien molemmin puolin kaksi talonrötisköä lahoaa paikoilleen. Mitähän naapurit ajattelevat valtuutettujen ja virkamiesten saamattomuudesta?



Ihan älyttömät nämä menneet vaalit. Menikö suomalaiset ihan sekaisin lappuun numeroa vääntäessään? Tämän vaalin ratkaisut voi tehdä suurta hallaa johtaville puolueille seuraavissa vaaleissa.



Ylen MOT-ohjelman mukaan Jarmo Punkkinen oli aikoinaan Italian hiihtomaajoukkueen dopingohjelman pääarkkitehti. Toivottavasti valmennus jatkuu nyt puhtain menetelmin?



Kiitos Virpi Junttila 27.1. metsämielipiteestä. Metsäluonto tarvitsee pikaisesti kaltaisiasi virvoittavia lähteitä tiedon ja muutosvirran etenemiseen.



Huvittaa persujen tulkinta vaaleista. Asia on niin, että 96 prosenttia suomalaisista ei piittaa persujen arvo- tai aatemaailmasta pätkääkään. Se on selkeästi normi.



Tulevalla sukupolvella Etelä-Karjalassakin pitäisi olla oikeus terveyttä edistävään ympäristöön ja metsäluontoon. Luonnonvarojen hallinta kaipaa harkintaa hyvät ihmiset.



Presidentti maksaa veroa 0 prosenttia, työtön päivärahoistaan 25 prosenttia. Se taas siitä tasa-arvosta.



Demareitten alamäki jatkuu, kunnes sen, minkä otitte, korjaatte. Indeksin ja verotuksen eläkeläisiltä.



On se kummallista narinaa tämän aktivointilain suhteen; samalla voivotetaan työttömien syrjäytymisestä. Mielestäni aktivoiminen palvelee hyvin torjumalla syrjäytymistä. Hienoa maan hallitus!



Mitä vielä kykypuolue? Onko jo mielessä perustuslain muutos, että saadaan Sauli ensimmäisestä tuleva "Kekkonen". Ihan kun olisi ollut Idols-äänestys. Ei mitään järkeä.Onko kansa ihan aivoton!



Syy Saipan pelien yleisön vähyyteen ei ole joukkueessa, vaan hallissa, jossa ei yleisön viihtyvyyteen ole kiinnitetty huomiota.



Mustapersujen ehdokas käyttäytyy vaalien voittajana. Siperia opettaa.



Miksi nykyhallituksella on hirveä kiire runnoa "puolivillaisia" lakeja läpi?