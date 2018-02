Estarit: Tiurusta kaupunki voisi kunnostaa Maakuntatalon

Pohjoismaisilla työmarkkinoilla ei englanti riitä, mutta ruotsi on valttia ja hyvän pohjan saa Suomen kouluissa!



Kävelin Valtakatua "iltapäiväruuhkassa"– vastaani tuli kaikki kaksi vastaantulijaa...



Tämän lehden jutut ovat menneet hyvin naisvoittoiseksi sekä haastateltavien että toimittajien osalta. Mihin ovat miehet kadonneet?



Nyt nähdään tämän kaupungin päättäjien äly Tiurun tarkoituksellisessa tuhoamisessa. Tekijät vastuuseen – Emppu



Jos kaljan juonti on kriteerinä Saipan otteluissa käydessä, niin kannattaa mennä baariin suoraan. - Ottelu tärkeintä



Marian aukiolle iso kello johonkin seinään näyttämään kolmeen suuntaan. Tulee elämää, kun ihmiset tulevat katsomaan paljonko kello on.



Suojaravinteita syömällä saa keskimäärin terveemmän ja pitemmän elämän. Ei siitä tarvitse sairaiden pahastua, vaan ottaa asioista selvää.



Tiurusta kaupunki voisi kunnostaa Maakuntatalon ja vuokrata se tulevalle maakunnalle. Upeat maisemat.



Siirryn KooKoon kannattajaksi, siellä sentään arvostetaan omaa joukkuetta toisin kuin Lappeenrannassa, kun vertaa katsojien määrää, vaikka joukkue pärjää.



Luumäellä ihmisten tekemät virheet maksavat hirvet! Mikä siinä on, että oikea tapa on aina tappaa eläimet? Rakentakaa se silta ja äkkiä!



Päivittääkö Go Saimaa -sivustoa kukaan? Siellä on vain viime vuoden tapahtumat! EK Karjala tapahtumat -sivustokin on kryptinen.



Onpa taas lääketeollisuus pelastunut, kun syödään purkista sairauksia parantamattomia lääkkeitä. Sairaudet pitkittyvät ja pörriäiset korjaavat potin.



Lähihoitajille perehdytystä? Osaamme kyllä työmme, mutta emme ole yli-ihmisiä. Aika on yksinkertaisesti rajallista.



Onko tarkoitus tappaa kaikki hirvet, jotka liikkuvat Luumäellä kuutostien varrella? Törkeää ihmisestä johtuvaa toimintaa.



Ihmettelen vouhotusta: pitää saada lisää työpaikkoja. Kun helpotettaisiin yrittäjien toimintaa, se hoituisi itsestään. – Topi Toimeton



Suomen rikoslaki! Uutisissa: "Tuomitulla oli aiempia rikostuomioita jotka vaikuttivat uusimpaan rangaistukseen alentavasti" Siis mitä? Pitäisikö olla toisinpäin? Kaksi rikosta yhden hinnalla?



Naissotilaan tunnussana on: v...u. Ainakin tv:ssä se on jatkuvasti toistuva hokema. No, onhan se hyvä, että naisilla on intissä ikioma tunnus.



Ajatelkaa eläkeläiset, teille annetaan taas piakkoin mahdollisuus äänestää edustajianne, jotka eivät välitä minkään vertaa teistä ja tarpeistanne.