Estarit: Iso osa kansalaisista on jo kaikenlaisen kulutuksen ulkopuolella

Kiinteistövero laajeni maaseudulle, mutta itse saamme tieauraukset maksaa, ota asioista selvää ennenkuin avaat suusi.

Hyvä vastine M-L Vesteriseltä Kopralle. Kehut myös Pentti Itkoselle. Hyvin toimii Eksote ja Saita! - Entinen keskustan äänestäjä, kok:lle ei ääntä ikinä.

Hyvä, ettei Eksotella ole jonoja leikkauksiin, huono että leikkauksiin pääsy kestää yli viisi kuukautta.

Ei missään nimessä saa avata Marian aukiota liikenteelle. – Masa

Savitaipaleen Olkkolan puisto. Alueella moottoriajoneuvoilla ajo kielletty 30.12. Kello 22. Poliisit eivät poista ajoneuvoja vaikka varmasti näkevät? Miksi?

Uimahallien kuntosalit on valloittanut outo istujakansa. Ei anneta muiden treenaajien käyttää laitetta tauon aikana. Hyvää uutta vuotta ja muiden huomioimista!

Jos Valtakatu pysyy suljettuna jatkossakin, niin poistakaa koko nimi kartalta, eihän se ole enää katu.

Joku toivoi positiivisuutta vuodelle -18. Eiköhän Trumpinkin pikku töppäilyt tunnu mitättömiltä, jos hän korjaa välit Venäjään ja estää maailmansodan.

Suomessa demokratian mukaan hallituksessa istuvat suurimmat puolueet. Nyt ei! Pelkkiä kokkareita kaikki. Pressakin kokkari. Onneksi uusia vaaleja -18.

Voi luoja, millaisia rahanahneita olemmekaan kouluttaneet näistä sote-lääkäreistä.Sote ja lääkärinvala eivät natsaa.Sote on vain asiakkaan rahamassin putsausta.

Jos lomautetun täytyy todistaa aktiivisuutensa työnhaussa, niin miksei yrityksen joka lomauttaa täydy osoittaa, että se tekee kaikkensa jotta lomautus poistuisi.

Typerys, tyhmempi, ladulla kävelijä!

Noudattakaa rakettien ampujat lakia! Sammonlahden suunnassa raketit paukkuvat vielä uudenvuodenpäivän iltana. Paukkuarkojen eläinten piina jatkuu.

Pakkoverot. lääkkeiden omavastuu 50 euroa taas. Vuoden alussa verottaja iskee myös henkivakuutuksiin. Työttömille rangaistusveroa 4.65 prosentttia. Nämä ovat tätä päivää, kiitos nykyhallituksen.

Kyllä Alfa-kanava pelasti vuoden vaihteen niin kuin joulunkin. Hieno juttu, että on Alfa.

Mihin perustuu eläkkeiden korotus 0,55 prosenttia ja miksi eläkeyhtiöillä ei ole jakovaraa eläkkeisiin, vaikka tuotot sillä sektorilla ovat tähtitieteelliset.

Joka vuotista rakettien pauketta uudenvuodenpäivän iltana. Onko itärajan takaa tulleilla eri säännöt. Riittää aaton ilotulitus kaikille. Eikö vaan?

Vieläkö tekee mieli äänestää kokoomusta yleensäkään, kun eläkkeen kuukausikorotuksella ei edes saa menolippua linja-autoon äänestyspaikalle.

Miltä noista päättäjistä oikein tuntuu tulla julki valehtelemaan, miten hyvin meillä asiat ovat. Iso osa kansalaisista on jo kaikenlaisen kulutuksen ulkopuolella.

Lappeenranta suunnittelee Karhusjärven kallioalueelle ulkoilu- ja virkistysaluetta. Alueella alkaa myös raskaan sarjan louhintatoiminta. Virkistävää sekin.

Eksoten periaate, kun aiheutuu taloudellinen katastrofi, sairaiden hoito on tärkeintä. Normaalitilanteessa, sairaista hyötyminen taloudellisesti on tärkeintä. – Arvot hyödyn mukaan

Miten sama ihminen voi hoitaa sairaudenhoidon tulo- ja menoarvion. Ja rakennushankkeiden kustannukset? Onko todellista ammattitaitoa, osaamista mihinkään. – Paperimies

Avoin tutkimus siitä, kuinka moni alihankkija menee konkurssiin Eksoten pysäytetyn rakennushankinnan takia. Rakennetaan rakentamasta päästyään. Kuka hyötyy?

Eksotelta olen saanut erittäin hyvää palvelua sairauteeni, joka ei uhkaa henkeäni vaikka leikkausta odotan. Kiitos!

Näyttää, ettei Suomessa päättäjät ota tosissaan myös meillä hyvässä vauhdissa olevaa eriarvoistumista. Muualla maailmassa nähdään jo, mihin se johtaa. Hyvinvointivaltion alasajo lopetettava.

Tapio Tuomistolta erittäin viisas kirjoitus Suomen poliittisesta linjasta. Professoritasoista ajattelua.

Kiitos koskettavasta uutta uskoa tulevaisuuteen antavasta saarnasta Lappeen kirkossa Uudenvuoden päivänä.

Kansanedustaja Jukka Kopran peesaajat voivat mennä ja ostaa paikkansa rahalla, niin ei tartte kitistä jonoista. M-L Vesterinen näkee asian vähän laajemmin kuin itsekeskeiset kiukuttelijat.

Jatkan uutta vuotta entisten tapaan: haukun ja nimittelen kaikki, tutut ja tuntemattomat. Minä en ketään kunnioita, kunhan vaan minua palvellaan.

Puhutaan asiakassetelistä. Kuka sen asiakassetelin maksaa, asiakas vai veronmaksaja.

Miksi on lapsilisät eikä lapsivero? Kohta ihmisiä ei tarvita.Tulee tekoäly, joka syrjäyttää ihmisen.

Jukka Kopran kannattaa keskittyä rajaliikenteen jonoihin eikä mennä henkilökohtaisuuksiin puuttumalla Eksoten päivystystä turvaaviin lakilausuntoihin.

Autolla haudalle ajavat liikuntavammaiset. Ottakaa ihmiset asioista selvää, ennen, kuin rupeatte syyttelemään, tai lopettakaa toisten arvostelu.

Kyllä maalla on mukavaa. Maksamme kiinteistöveroa kuin mahoa lehmää, itse joudumme hoitamaan teiden auraukset.

Olkaapa tarkkana, Valtakadusta on tullut etuajo-oikeutettu Suonionkatuun nähden. Katsokaa ennen rytinää, sinne on tullut kolmiot.

Ehdotan, että jääkiekossa pelattaisiin myös kapean kaukalon arvokisat, niinhän uinnissakin toimitaan.

Mikä mättää Lappeenrannan kaupungintalolla, kun tosi monet haluavat sieltä pois? Jäljelle jäävät kai ne jäärät, jotka eripuraa aiheuttavat.

Imatralla oli hieno Giselle-baletti tiistaina. Yleisön daamit olivat tyylikkäästi pukeutuneita. Osa miehistä oli varustautunut villapaidoilla ja kännyköillä, joita sitten räpläsivät esityksen aikana.

Kaupungin keskusta ja Marian aukio on kaupunkilaisia varten rakennettu. Kauppiaat ovat vähemmistönä. Autojen läpiajolle ei. Päättäjät on vellihousuja. Parkkihalli turhan pattina. Liikunta on terveellistä.

Kielletään autoilu koko keskustan alueella ja liikenneympyrässä. Voivat kävelijät käydä kääntymässä.

Eikös tuo kiristäminen työttömiä kohtaan täytä rikoksen tunnusmerkit? Siispä rikosilmoitus hallitusta kohtaan!

Jo on aikoihin eletty, kun hautuumaalta on kerätty kaikki led-kynttilätkin roskikseen. Siellä ne tuikkivat roskiksessa.

Vinkki kalusteliikkeille: Me luottohäiriöiset ostaisimme huonekaluja, kun joku ensimmäisen kiven heittäisi ja alkaisi -60 ja- 70 -lukujen malliin käsirahalla ja kuukausierällä.

Eikö olisi ollut parempi laittaa miedot rauhoittavat lääkkeet kuin kaljaa saataviksi ilman reseptiä. Kansa voisi paljon paremmin niin kuin muissakin maissa. Ei ole ollut ongelmaa.

Ydinkeskustan autioittaminen on tärkeää joillekin kävellä tyhjillä kaduilla. Muuttakaa maalle kävelemään.

Miksi saa jäädä virkavapaalle, kun menee toiseen työpaikkaan? Laki heti! Tuolleen viedään työpaikat!

Auttakaa Lepolan henkilökuntaa ja luontoa hakemalla pois palaneet hautakynttilät ja viemällä metalliset hatut kierrätykseen.

Erittäin kuvaava kirjoitus 4.1. asuntovelallisten sokaistumisesta .Ahneiden grynderien ”yhtiölainatäky” repii kidukset auki. Pankki sentään joustaa tarvittaessa! Nuorille varoitus: ei kannata!

Kannattaa käydä Kouvolassa, Jyväskylässä tai Oulussa ihastelemassa autotonta kävelykatua. Yrittäjät ja asiakkaat tyytyväisiä. - Yrittäjä Valtakadun varrelta

Miksi akateemisena työnhakijana veisin ammattitaitoisen siivoojan tai myyjän paikan? He osaavat sen työn paljon paremmin.

Suomeen lakisääteisille eläkkeille katto. Lisäeläkkeet kovalle verolle. Kansanedustajien eläkejärjestelmä työeläkelakia vastaavaksi. Korjaus taannehtivasti. Ei lie vaikeaa lainlaatijalle.

Näin se vaan epätasa-arvo jatkuu eläkkeelläkin. Miten vaikeaa oikein on korottaa alle 3 000 euron eläkkeitä vaikka 50 euroa kuussa ja sen yli olevat eläkkeet saisivat sen 0,55, mikä nyt tulee kaikille.

Jukka Kopra unohti yhtälöstä yhden merkittävän tekijän; mitä se maksaa yhteiskunnalle? Nyt verotulot jää maahamme. Yksityiset toimijat koijaa ne Bermudalle.

Jokaiselle, joka ei halua matkustaa tai muuttaa työn perässä, yhteiskunta järjestäköön kävelymatkan päähän hänen kotoaan oman lämpökaivojen kaivuutyön hakulla ja lapiolla.

Tulevaisuudessa, kun tilaan lääkäriä, kysynkö ensin, mihin firma maksaa veronsa ja sitten valitsen? – Mummo

Eksotella pelaa kaikki muu kiitettävästi, paitsi puhelimella ajanvaraus, tiedustelu, ym.

Ja Sauli Suuri allekirjoitti kiltisti lait, jotka tekevät monesta työttömän ja estää kolmannen sektorin yritysten työllistää: Selvästi ihan koko kansan presidentti.

Kummallista, että verorahoilla saadaan pystyyn vain hometaloja!A sumani talo täytti 50 vuotta ja voi erinomaisesti. Olisiko kyse tahallisesta kunnon laiminlyönnistä? Vastuuhenkilö ja sille alaiset.

Tulevatko kansanedustajien palkankorotukset voimaan huhtikuussa, kun työttömien korvaukset pudotetaan 5 %.

Oppositio haukkuu muita isotuloisia, mutta ovat hiljaa Riku Aallon palkankorotuksesta.

Olipa pahaa joulun aikaan vesi!

Valtakadun sulkijoille on ylätori, edustustori, rantatori, Oleksi ja jalkakäytävät. Eikö riitä?

Voisiko joku selventää, miten palvelusetelin käyttö yksityisen terveydenhuollon ostoon tulee edullisemmaksi? Kuka sen välirahan kustantaa? Ei kai hienot yksityislääkärit mummoja ilmaiseksi katso?

Mihin 62-vuotiaana voin enää muuttaa työtä saadakseni ja osoittaa "aktiivisuuteni"?

Kyllä Lappeenrannasta löytyy työttömien edunvalvontayhdistys, joka kuuluu valtakunnalliseen Työttömien keskusjärjestöön. Kaipaa jäseniä lisää, sillä joukkovoima olisi hyväksi.

Nyt joudumme maksamaan siitä, että taivaalta sataa vettä. Seuraavaksi varmaan joudumme maksamaan ilmasta, jota hengitämme, hiilidioksidimaksu.

Upea Suomi 100 -konsertti Vuosisadan romanssi Alfa Tv ssä. Ylellä ei mitään tällaisia hyviä ohjelmia. En halua maksaa Yle-veroa, en saa sille vastinetta.

Aktiivisuudeksi ei riitä vaikka hakisit satoja työpaikkoja. Jos et tule valituksi saat työttömyydestä rikesakon! Tämä on tarkoitettu automaattileikkuriksi työttömyysturvaan. Siedämmekö tätä?

Ollaanko hölmölässä, kun on sähköt poikki lumen takia? Lailla pakotettava linjojen reunoilta (20-30 metriä) puut kesällä pois ja kantohinta maanomistajalle.

Useimmat työnantajat ja firmat korottavat työntekijöille annettavan sporttipassin summaa, mutta mitä tekee Eksote, laskee jo entisestään pientä hintaa! Näinkö tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista?

Lappeenranta on kova verottaja, 21 prosenttia. Lisäksi toistuvasti ja kohtuuttomasti korotettu ennestään korkeita piiloveroja kiinteistöveroja, energia- ja vesimaksuja. Hallintoa pienemmäksi.

Se, mikä hiekassa säästetään, aiheuttaa sairaanhoidossa kymmenkertaiset kulut kaikkine hoitotoimenpiteineen röntgenkuvista ja leikkauksista sairasvuoteisiin ja kuntoutushoitoihin, sairaslomille...

Ei ihme, että demarien kannatus laahaa, kun ei saada väkeä edes oman hyvän presidenttiehdokkaan taakse. Antti Rinne ei taida johtaa puoluetta paalupaikalle. Jonkinlainen karisma ei olisi pahitteeksi.

En usko Sauli Niinistön kannatuslukuihin. Provokaatiota harrastetaan myös suloisessa Suomessamme.

Emme tarvitse USA Nato-joukkoja tänne Pohjolaan. Heillä on ihan tarpeeksi ohjelmaa P-Korean kanssa. Hoitakoot ensin omat suhteensa kuntoon!

On se ihmeellistä, että kuvitellaan ohi ajavan lisääntyvän liikenteen vilkastuttavan kauppaa.

Posti lopettaa pakettien jakelun maaseudulle ja kutsuu sitä palvelun tasapuolistamiseksi. Kysymyksessä on rasismi ja palvelun huonontaminen maalla asuvia kohtaan.



Olen pienituloinen eläkeläinen. Hain apua Kelalta leikkauksesta johtuviin sairaalalaskuihin, koska tilillä oli 15 euroa. En saanut mitään, kun tulot ovat suuremmat kuin menot. Seuraavaan eläkkeeseen oli aikaa.