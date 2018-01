Estarit: SM-liigaan saatava budjettikatto, kuten NHL:ssä

Ei niitä hirviä tarvitse ampua Jurvalassa. Tuokaa ne tänne Taavettiin koristamaan vaikka näitä liikenneympyröitä. Olisi siinä ihmisillä katsottavaa, kun ajavat näissä trendikkäissä liikenneympyröissä.



Omituinen rauhansopimus Tartossa kun toisen, hiekkamonttuihin polkaistun, osapuolen edustajia ei ollut paikalla lainkaan.



Onko Jurvalan asutusalue jotenkin erityisasemassa taavettilaisiin verrattuna? Ensin piti saada tie siirrettyä ja voi voi, nyt ovat hirvetkin tiellä. Taavetista viis veisataan.



Seutulippusähläys osoittaa taas sen, että digitalisaatio ratkaisee monia pulmia, joita ei olisi olemassakaan ilman digitalisaatiota. - Moo



Lähihoitajan ammattitutkinto on monipuolinen ja laaja-alainen opintokokonaisuus. Aikuispuolen näyttötutkinto on myös erittäin vaativa. Olkaa ylpeitä ammatistanne.



Saksalaissotilaiden tukeman hallituksen v -18 laillisuus oli vähintäänkin kyseenalainen. Olisivat patruunat ja isännät keskittyneet kansan ruokkimiseen.



Kilpailevatko Lappeenrannan seurakunnat keskenään, kun niin usein toistuu hyvien musiikkitilaisuuksien päällekkäisyys. Nyt seurakunnan kamarikuoro ja Montola. Yhteistyötä ja sovittelua toivon.



Miksi lastensuojelu ei auta pulassa olevaa suomalaista nuorta? Ei euron euroa ruokaan eikä opiskeluun tulottomalle alaikäiselle.



Minulle opetettiin autokoulussa yli 30 vuotta sitten, että liikennevaloista lähdetään ripeästi, jotta muutkin pääsee. Tämän opetuksen perusteella en katso olevani laitoshoidon tarpeessa.



Liigaan saatava budjettikatto kuten NHL:ssä. Samat miljoonabudjettijoukkueet kärjessä vuodesta toiseen ja toiset ovat vaan muuten mukana. Ei mitään mielenkiintoa ja kaiken lisäksi tyhmää.



Vihervasemmistolaiset ovat omaksuneet uuden matematiikan: 1.Kertoa on vain unelmahöttöä. 2. Jakaa on vain toisen omaisuutta. 3. Lisätä on vain valtion velkaa.



Lähihoitaja on lähellä ihmistä. Kaikista ei ole hoitajaksi, eikä kykyä olla ihmisen lähellä. Hoitajan kyky hoitaa omaa elämää ja lähimmäisiä on siitä todiste.



Nykyiset TE- toimistot pitää uudistaa sanktioiden "leimaamisesta" oikeasti työnvälitystoimistoksi.



Omaa työnhakuani haittaa yliaktiivinen TE-toimiston virkailija. Ei usko että "osaan" hakea työtä.



Nyt kun veronmaksajan l. valtion rahat ovat lopussa, niin eikö rikas ay-liike voisi maksaa jäsenilleen alenevat työttömyyskorvaukset turhia lakkoilematta?



Ylen Lauri Kivinen jätti laivan, nyt myös Yle-vero pois.



Valtakatu on vallattu ja liitetty aukioon. Katu takaisin siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu.



Lappeenranta asukkaineen on lapsivihamielisiä. Sitten vielä ihmetellään, kun syntyvyys laskussa.



Olipa intensiivinen ja hieno Sudenmorsian-tanssiteatteriesitys! Upeaa nähdä, kuulla, kokea koskettava tarina ja monipuolista lahjakkuutta lavalla. – Lisää tällaista



Jos kuuluisin 2.2. lakkoon osallistuvaan liittoon, niin eroaisin heti. Ay- vasemmisto on demokratian irvikuva.



Onpa rahaa, kun Konnunsuon hotellin pihalla pidetään jalkapallokenttää paluuta odottaville maahantulijoille, kun ovat tottuneet sitä harrastamaan!



Marian aukiolle eivät autot tule itsestään, kyllä ihmiset vielä mukana! Eikö Koulukadulla autot saastuta!



Kiitos upeasta kirjoituksesta Työ veti maan toiselle... Artikkelissa monia hyviä pointtia ja rohkaiseva esim. nuorisolle, joka ei ole työllistynyt.



Kiitos läntisille valtioille (pl. Saksa), kun pakottivat 1918 Suomen valkoiset lopettamaan lahtaamisen!



Keskustan parkkitiloihin edullisemmat paikoitusmaksut. Lisää varmasti asiointia keskustan liikkeissä. - Autoilija



Kansanedustajat voisivat luopua veronkierroksi nimetyistä kulukorvauksistaan sen sijaan, että köyhältä ryöstetään ylimääräiset 50 euroa ensimmäisen apteekkikäynnin yhteydessä.



Meillä on jo neljä muuta autotonta aukiota. Marian aukio niistä tuulisin ja epäviihtyisin, läpikulkupaikka!



Eikö Marian aukiolla ole tilausta kompromissille? Arkena ja talvikuukausina auki liikenteelle. Kesällä ja tapahtumien yhteydessä kiinni. Joustavuutta arvoisat ihmiset. - Kävelevä autoilija



Ei voi muuta ajatella kuin, että säälittää demarina puolueen yhtenäisyys. Menee tosi vakavaan harkintaan, pitääkö enää ollenkaan äänestää tätä puoluetta, jos on vaikka kuitenkin kokonaan falski.



Jussi Niinistön puhe kaksoiskansalaisten esteellisyydestä joihinkin virkoihin on aivan oikein. Hannes Ruokokoski perusteli sen kansantajuisesti kaikille.



Onnittelut Sauli Niinistö! Ja: upeat kanssakilpailijat! Hienot kiitokset annoitte voittajalle!



Perussuomalaiset hajosivat ja seuraavaksi hajoaa keskusta. Kiitos Paavo Väyrynen.



Onnea Saipalle Ilveksen voitosta! Kolme pistettä kotiin. Yes. Tsemppiä jatkossakin.– Saipan fani



Vihaiset koirat pois koirapuistosta!