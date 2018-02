Estarit: Mitä seksikkyydellä on tekemistä jonkun rakennuksen kanssa?

Sillan näyttelijät tunnustivat lehtihaastattelussa, etteivät he ymmärrä toistensa kieltä vaikka sarjasta saa sen käsityksen. Eli ruotsi ei toimi yhteisenä kielenä pohjoismaalaisille.



Ymmärretäänkö, että kesäaika tuo päinvastoin valoisat illat, mutta aamuaurinko nousee myöhemmin!



Lukiolaiset väkisin Skinnarilaan, ikään kuin kaikki olisivat LuMa-aineista kiinnostuneita. Eivät ole. Liikenteellisesti katastrofi. Mutta päätös tehdään raha edellä kuten aina.



Kestääkö se jäähallin katto paremmin, jos se rakennetaan tien päälle? Jospa siirryttäisiin ulkojäille, pysyisivät kaljatkin paremmin kylmänä.



Äärettömän tyhmää, ettei Sammonlahdessa ole grilliä tai nakkikioskia. Ei täältä ihan äkkiä lähetä 10 km:n päähän Tuen grillille, vaikka kuinka mieli tekisi.



Kiitos Merja Piironen. Puhuit monen ihmisen" suulla". Vaikka Juhana Vartiainen "näki" vain humalaista roskajoukkoa torilla, meilläkin on onneksi vielä äänioikeutta.



Jakakaa ilmaisia muoviämpäreitä Marian aukiolla – alkaa jengi liikahtaa. Ai niin, niistä kyllä tulee tappelu, unohtakaa.



Ehdottomasti edullisin ratkaisu korjata entinen jäähalli. Seuraavaksi järkevin, tehdä sen tilalle uusi. Muut kymmeniä miljoonia kalliimpia.



Kaupungin tilinpäätöksen tase on 39 miljoonaa euroa, sen verran on varaa investoida vuodessa. Jäitä hattuun päättäjät jäähallin kanssa.



Jäähalli lentokentän itäpäähän. Tuo enemmän euroja kuin kentälle maksetaan tukia. Kaikki voittaa ja tilaa on. – Sumumies



Kuinka paljon Suomen uutistoimittelijat pilkkaavatkaan Trumpia Twitterin käytöstä ajatasa-tiedottamisessa huomaamatta, että myös Suomen valtion johto on ryhtynyt matkimaan ko. käytäntöä.



Kiitos Tuija Halko-Liukkonen valaisevasta kirjoituksesta aivoverenkierronhäiriöstä. Minulla oli täysin väärä käsitys asiasta ja että se johtaa halvaukseen. Oletin voimakkaaksi huimaukseksi.



Perjantain Etelä Saimaassa otsikko" Kansiareena on seksikäs". Mitä seksikkyydellä on tekemistä jonkun rakennuksen kanssa?



Kiva, että kiinalaisilla on varaa matkustella Suomen Lapissa. Minulla ei ole. Olenhan vain köyhä työtätekevä suomalainen.



Hiihdin jäällä tahallani kaikkien monen kymmenen vieri vieressä olleen moottorikelkkauran yli.



Miten Yle Urheilu perustelee olympialaissa mukana olevan erittäin suuren ja turhan asiantuntijajoukon? Jokaisella suorituksella on monia asiantuntijoita. Ja ei kukaan siellä ole ilman palkkaa.