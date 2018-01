Estarit: Liukkaudesta valittaville nastakengät jalkaan

Miten kauan me rehellisesti työtä vuosikymmeniä tehneet ja eläkkeemme ansainneet aiomme katsella päältä päättäjien ylenkatsetta ja halveksuntaa tekemistämme palveluista? Eläke arvoonsa.



Miksi Yle-vero nostettiin, kun saamme vain ja uusintoja toisensa jälkeen. Tämä osui täsmästi eläkeläisen pussiin.Ylen hallintoa karsittava ja nämä eduskunnan elätit pois sen organisaatiosta.



Keski-ikäinen kertoilee itsestään ja muistelee menneitä. Väliin ilkkuu vanhusta, joka muistelee menneitä... muistellakseen taas lisää menneitä.



Miten te kansanedustajat voitte katsoa eläkeläisiä rehdisti silmiin eläkkeiden korotuksen jälkeen?



Hieno nopeusnäyttötaulu Kalevankadulla keräämässä nopeuksia. Miksi ihmeessä se "hymyilee" vasta 30:n vauhdissa, kun tiellä on 40:n rajoitus?



Pähkinänsärkijä 5.1 oli todella kaunista katseltavaa. Sielu ja silmä lepäsi.



Työttömiä on helppo syyllistää! Työnantajat tekevät mitä tahtovat ja aiheuttavat työttömyyttä! Pätkätöitä teetetään!



Katujen ja jalkakäytävien liukkaudesta valittajat, laittakaa nastakengät jalkaan, ettette katko luitanne. – Mie maalta



Miksi valitetaan koko ajan hallituksesta ja eduskunnasta, itsehän olemme nämä hyypiöt sinne äänestäneet. Sitä saa mitä pyytää



Työtön on syytön, jos yritys laittaa pihalle tuotannollisista syistä. Työtön on syytön, koska työtä ei löydy! Olen markkinointiassistentti ja työtön, koska ei ole sitä työtä Etelä-Karjalassa!



Karvat nousi pystyyn katsoessa kuvaa (ES 9.1.), kun Eksoten suunterveyden ammattilainen lepuuttaa hansikoituja käsiä housuillaan. Hanskat ovat potilasta varten eikä niillä kosketa ”ei-puhtaita"-pintoja.



Parkinmäen uimarannalle on parkkeerattu saunalautta. Kaipasiko joku kaupunkiin kelluvaa saunaa joskus? Jäätkään eivät varmaan esteenä löylynautinnolle kelluen.



On se kumma, kun synnyttäneet äidit haetaan kotoa sairaalaan, mutta lääkärit eivät osaa tutkia selkää. Isolle kirkolle pitää matkustaa lääkäriin.



Hallitus vedettävä oikeuteen kiky-sopimuksen rikkomisesta työttömyyskorvauksen leikkauksesta.



Pitäisiköhän laittaa herra työministerille kaikki ne hakemukset, joilla olen hakenut töitä. " Uskollisuutta" en voi jatkossa osoittaa edes tekemällä vapaaehtoistyötä.



Lassi Laukkanen ei ymmärrä tyhmää Suomen kansaa, joka ei halua Natoon ja täyden tuhon kohteeksi sodan syttyessä.