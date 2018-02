Estarit: Juha Sipilän hallitus syö elinkeinoelämän johtajien kädestä

Syön monipuolista ruokaa, mutta silti otan suojaravinteita purkista. Olen yli 60-vuotias lääkkeetön.



Juha Sipilän hallitushan syö elinkeinoelämän johtajien kädestä. Eivät ne moiti toisiansa, vaikka aihetta on.



IAET-jäsenyys alle yhdeksänkymmentä euroa vuodessa, ja tämän mahdollistaa ammattiliitto, että revi siitä!



Timo Soini pelasti Sipilän hallituksen. Siitä herra hänet palkitse, hyvällä viralla.



Ei mitään jäähalleja keskustaan! Ajatelkaa nyt vähän!



Aktiivimalliministerit ja Juhana Vartiainen ovat pihalla kuin lumiukot. Päätetään asioista, mistä ei tiedetä mitään, kokemusta ei pätkääkään. – Asiantuntija



Kovin suurimittainen jäsenhankintakampanja SAK:lla ja Yle vauhdittaa antamalla näkyvyyttä laittomalle lakolle.



Marian aukio on yhtä kuin Marian autio. Ei mitään asiaa sinne. Sorry.



Työpaikka meni 40 vuoden "uurastuksen" jälkeen. Enää en lähde töihin. Nyt yritän olla "aktiivinen".



Ei tainnut olla Iso-Kristiina mikään kultakaivos ideoineen. Pitääkö saada monitoimihalli samaan konkurssiin ja veronmaksajien syliin. Enemmän vastuuta suunnitteluun ja erityisesti rahoitukseen.



Ay-liike on aina unohtanut työttömät. Ajavat vaan omien liittojensa palkansaajien etuja. Kysymyksessä on härski SDP:n vaalijuju.



Aktiivimallin käsittely hukutettiin alkoholilain muutoksesta kohkaamisen. Tarkoituksellista?



Hammastahnojen rakeet ovat maailmalla ongelma merivedessä. Meillä menee puolen kaupungin alueelta autonrenkaiden ja asfaltin kulumat metrin putkessa juomavesialtaaseemme. Et sillee. – Pappa



Kiitos Lelukaupan taikayön mahtavat nuoret soittajat ja esiintyjät! Esityksestänne jäi hyvä mieli koko illaksi.



Kristinuskoa pilkataan, mutta huuhaata kaupitellaan lehdessänne avoimesti. Esittelemänne meediot, enkeli- ja reikihoidot vievät pahojen henkien valtaan. – Mievaan



Jos autot Marian aukiolle toisivat kysynnän Valtakadun liikehuoneistolle, pitäisi Koulukadun liikehuoneistojen kysyntä olla todella vilkasta. – Rame



Valtakatu takaisin normaaliksi tieksi. Aukion voi juhlien ajaksi sulkea, kaikki voivat kulkea.



Kannattaisi ehkä muuttaa pois keskustasta, jos se ahdistaa.



Iso-Kristiinan tavoin sponsoroikaa kauppiaat keskustassa pysäköintiä, niin jopas saatte ihmisiä keskustaankin parkkiin.



Jopa on taas huikeat idikset herralla, jopa 90 prosenttia yksityistä rahaa monitoimihalliin. Aprillipäivään on vielä aikaa.



Samaistuin täysin Lukijan kirjoitukseen Kouluruoka kuntoon. Murrosikäisen lapseni äitinä olen erittäin huolestunut koulupäivän ateriasta.