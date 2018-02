Estarit: Julkisen sanan ei pitäisi ruokkia Paavo Väyrysen egoa

Mikä vika Taavetin liikenneympyröissä!? Ei niitä hirville ole tehty. Toivottavasti pian saadaan myös Kivimäen risteykseen ympyrä Haminantien yhteyteen! Olisi tarpeen.



Miksi naiset puhuvat vuosikymmenien takaisista häirinnöistä? Oliko ura tärkeämpi kuin koskemattomuus, kun on vaiettu näin kauan?



Erään kirjoittelijan mielestä kaikki muu aatteellisuus, paitsi kokoomuksen ja muun porvariston, pitäisi kieltää. Hallituksen toimet kasvattavat muita aatteita.



Lappeenranta hyvä paikka asua? Johtajat hakevat pois, tulevaisuus hukassa, koulutusta ei pystytä järjestämään. Nyt tuhotaan lukiot. Viisaat hakeutuvat naapuriin.



Ruotsissa verojen jälkeen työttömyyskorvaus 1 800 euroa. Suomessa monikaan ei saa sitä edes työtä tekemällä, luulisin. Kaikesta huolimatta hyvää kevään odotusta.



Vuosi alkoi kivasti ja pienestä eläkkeestäni 110 euroa enemmän veroa, 3,5% korotus kertaheitolla.



100 vuotta mennyt ja taas sama rähinä. Valta pois niiltä, joille edustuksellinen demokratia on sen antanut. Ollaan aktiivisia, kansakunnasta viis.



Indeksijankkaajien pitäisi seurata uutisia. Demarit eivät suinkaan ole ala- vaan ylämäkeen menossa. Kakkosena kahdessa tämän viikon gallupissa yli 19 %:n kannatuksella. Yes!



Suomeahan pitävätkin pystyssä työttömät, sairaat ja eläkeläiset. Esim apteekissa korvauksista ryöstettävä 50 euroa on monelle iso raha. Ja apteekin palvelultahan käyttävät pääosin sairaat.



Ja 100 perheenjäsentä vie sitten 100 työpaikkaa jo työttömänä olevien nenän edestä, eikä edes tarvi itse olla aktiivinen. Kiitos siitä. – Yksi aktiivinen etsijä



Vastuuttomien politiikkojen takiahan sitä jouduttiin talvisodassa heittelemään polttopulloja ja tunkemaan koivuhalkoja panssarivaunujen telaketjujen väliin! Joo. Ei järkeä uhkakuvia rakennella .



Oikein ministeritasolla ihmetellään, että ketä vastaan ja minkä puolesta duunarit lakkoilevat. Tähän ei sitä saa rautalangasta väännettyä. – Eetu



Ihmettelen jäähallikuviota, kun lähellä on Ovako, josta pitäisi tulla maailman parasta terästä ja kaupunki on täysi propellipäitä, jotka voisivat laskea kattotuolien kantavuuden vanhaan halliin.



Siis mitä. Omaishoitajan sijainen ei ole aktiivimallin aktiivinen. No kuka sitten...



Asuin aikoinani Ruotsissa ja olin raudoittajana. Työttömänä ollessani liitto etsi työpaikan.



Julkinen sanan ei pitäisi ruokkia Paavo Väyrysen egoa jatkuvasti tuomalla esille hänen kotkotuksiaan. En ole Kepu, mutta nyt todella riittää, jos ei itse tajua.



Lastensuojelussa yhä 130 tapausta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Miten on mahdollista, etteivät päättäjät tee mitään asian eteen? Vuosia sama ongelma.



Aluepolitiikka on yhtä kuin aina vaan lisää rahaa ja valtaa Keskustalle. En halua veronmaksajana osallistua.



Liiga on mennyt tosi kummalliseksi. Linjatuomarit ovat nousseet päärooliin. Kaikki aloitukset uusitaan ja niistä annetaan jäähyjä? Turhauttavan ikävystyttävää.



Hienoa, kun eletään elintaso-Suomessa ( päättäjillä menee hyvin), eläke nousi, kunnallisvero ,sähkönsiirto ja vesimaksu nousivat. Käteen jää nyt vähemmän.



Aktiivimalli: Työkkärit ja Kela eivät tiedä ohjeita! Hyvä uunot ministerit! Perukaa aktiivimalli!



Kyllä tämä hallitus pitää meitä eläkeläisiä pilkkanaan ja ilmeisesti myös vähä-älyisinä.Yle-veron piti nousta 20 euroa. Minulla korotus on 120 euroa? Vero nousi ja siihen suli reilusti 0,55 %:n korotus!



Nyt on näytön paikka ”koko kansan presidentti”. Voisi taustavaikuttaa eläkeindeksin palautukseen ja auton väliaikaisen (20 v.) käyttömaksun poistoon. Nämä päätettiin nykyisen presidentin ollessa hallituksessa.



Kansanedustajat pois Ylen hallinnosta tai ainakin heidän palkkionsa on lopetettava. Uutta kovapalkkaista toimitusjohtajaa ei tarvita noiden uutisten ja uusintojen lähettämistä varten.



Suomen hallituksella on tasan kolme3 ongelmaa, nuoret, eläkeläiset ja työttömät, näistä kun pääsis eroon. – Ile



Senaatintorin mielenosoittajat ja muutkin työssä olevat odottavat uutta lakia, jossa tuetaan työttömiä, heidän koulutustaan, harrastuksia ja virkistäytymistä.



Ainakin oma jäsenmaksuni liitolle on n. 130 euroa vuodessa. Miksi maksaa YTK:lle tyhjästä? Liitolta saat etuja ja palveluita sen erotuksen edestä.



Kautta aikojen rooleja saatu "reittä pitkin"! Nyt hirmuinen haloo! Haloo? – Nainen vm.62



Luuletteko, että kokoomuslainen presidentti puuttuu mitenkään työttömien kohteluun? Edes kokoomuslainen presidentti ei saa puuttua sisäpolitiikkaan. Sopisi muistaa



Onpa hiljaista ja mukavaa Koulukadulla perjantaina 2.2. kun sadat bussit eivät melua eivätkä pilaa ilmaa. Lisää lakkopäiviä. Kiitos!



Joka kolmas ei äänestänyt Niinistöä. Kaikki eivät ole laumasieluja.



Valtiohallinnon ym. sektorien piireistä löytyisi heti 150 000 työpaikkaa nuorille jo eläkeiässä olevista ns. korvaamattomista. – Ile



On vaarallista kuvitella, että pelkkä ruskea kieli turvaisi pienen kansakunnan olemassaolon. - Patriootti