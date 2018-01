Estarit: Työttömyydestä on tehty rangaistava rikos!

Puhelintyö tai muu provisiotyö ei riitä siihen, ettei työttömyysturvaa leikata. Palkan pitää olla TES:n mukainen, kuitenkin vähintään 6,91 euroa tunti.



Karhennetaan vastaa tiemestari, kun asukkaat katkovat luitaan ja pyytävät hiekoitusta!



Missä on täydellinen sairaala? Eksote, julkaiskaa asiakastyytyväisyys kysely. Se osoittaa niin tyytyväisyyden kuin parantamisen paikat. Kiitos hyvästä palvelusta!



On varmanaan jotain vikaa kuullun ymmärtämisessä. Sekä kunnan ja valtion päättäjät ilmoittivat, ettei tulovero nouse. Eläke nousi 0,55 ja vero nousi 0,50. Näin sitä pienikin korotus kupattiin!



Ylen Lappeenrannan radion aamulähetys tuputtaa joka ikinen aamu jääkiekkoa. Eikö siellä ole mitään muuta aihetta? Kuuntelijoita ei vaan kiinnosta jääkiekko.



Että näin meillä Suomessa. Kun eläkkeeni nousi 0,55 % ja vero vastaavasti 0,50 %,niin siihen suli tämäkin pieni korotus ja saan siitä hyvästä n.10 euroa vähemmän eläkettä. Miten kehtaattekin!



Timo Soini aikanaan haukkui RKP.tä takiaispuolueeksi. Joku tässä äsken sanoikin Soinin nykyistä puoluetta satiaispuolueeksi, sen kokoon viitaten.



1.1.2018 uusi työttömyyslaki tuli voimaan. Ensi jouluksi Suomi saa tuhansia likaisia, nälkäisiä ja ilkeitä työttömiä, koska minimiapurahaa leikataan työvoimaministeriön huonon politiikan takia.



Työttömiä "loisiksi" sanovan pitää hävetä, jos osaa. Itseni "ulkoistettiin" kuusikymppisten kynnyksellä " tuotannollis-taloudellisista" syistä. Työuraa takana 40 vuotta.



Etelä-Karjalan museossa on upea näyttely Suur-Merijoen kartanosta. On osattu rakentaa ympäristöä vaalien.



Kokoomuksessa lienee päätetty, että Kai Mykkänen ja Juhana Vartiainen toimivat "rakkikoirana" eivätkä asetu enää ehdolle. Miksi Petteri Orpo ja Juha Sipilä eivät kommentoi mitenkään työttömien aktiivimallia?



Maassamme on tällä hetkellä sananmukaisesti hätätilahallitus. Se on saanut koko valtakunnan kansalliseen hätätilaan ruoskineen ja raippoineen. Työttömyydestä on tehty rangaistava rikos!



Itse olen saanut Eksotelta hyvää palvelua. Jaksan odottaa sen muutaman viikon, että joku minua sairaampi saa ensin hoitoa.



Vale, emävale, Suomen hallitus! Että ilkeää naama peruslukemilla valehdella – Sipilä ja Orpo etenkin – ettei tulovero nouse. Eläkkeeni vero nousi ja siihen meni 0,55 korotus. Hävetkää jos osaatte.



Yrittäjänä voin sanoa, että "luusereita" ovat nämä nuoret "saikuttajat". Kun etelän lomaa "pukkaa", haetaan sairauslomaa.