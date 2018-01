Estarit: TV1:n presidenttivaalitentissä haastattelijana olisi kaikilla pitänyt olla sama toimittaja

Kiitos Mikko Kokko, hyvä kirjoitus, lisää tällaisia. Milloin meille kerrotaan todelliset kustannukset?



Venäjän ulkoministeri ei tunnusta Mainilan laukausten alkuperää? On vain historioitsijoiden asioita. No sen hän sanoo kyllä, että kaikki ongelmat ovat joko EU, Nato tai USA aiheuttaneet.



TV1:n presidenttivaalitentissä haastattelijana olisi kaikilla pitänyt olla sama toimittaja.



Voi herranpieksut! Onko Lappeenrannan teatterin ja orkesterin markkinointi noin ala-astetasolla kuin ES:ssa 16.1. kerrottiin? Eli liput myydään, jos joku haluaa ostaa. Ammattilaisiakin löytyisi.



Uus-Lavolan metsä ainut luonnontilainen alue, miksi sekin pitäisi tuhota. Emme halua, että siihen kosketaan millään tavalla. Luulisi, että suojeluohjelma olisi kaikille tärkein.



PLO jäädyttää Israelin tunnustamisen. Jopas jotakin! Tunnustaminenhan on ollut lähtökohtaisesti aina pois kyseisen terroristijärjestön agendalta.



Eläkeläisille oma puolue ja etujen ajajat. Nyt jäävät muiden jalkoihin. Nuoret maksatte omaa tulevaa eläkettänne kuten mekin aikanaan. Pian eläkeläinen.



Ihmisten on opittava jakamaan vähenevä työ kaikille työttömille tasapuolisesti, koska rahat jaetaan joka tapauksessa. Kaikki töihin tai opiskelemaan!



Eläkevarat loppuvat, ellei työttömiä saada töihin maksamaan eläkkeitä.



Yrittäjä ei ole "lampuri", ei työnvälitys, eikä sosiaalitoimisto, joka "hyvää hyvyyttään" palkkaa ihmisen kolmeksi tunniksi töihin.



Armilankadulla on 30 km/h nopeusrajoitus Kimpisen kampuksen suojatien kohdalla, josta pienet ja isotkin kulkevat kouluun ja kotiin. Harva autoilija kunnioittaa tätä.



Kyllä omasta hygieniasta kuuluisi kaikkien huolehtia. Jos ei muuten, niin muut huomioon ottaen.



Lumitykkihanke tärkeä ja kilpahiihtäjille välttämätönkin investointi. Kyseessä pikkuraha esim. jäähallin vuokratukiin verrattuna.



Työpaikat eivät ole muutaman tunnin pysäkkejä eivätkä työntekijät pysäkeille heitettäviä säkkejä. Näin yrittäjä HS:ssa 16.1 asian kiteytti.



Kuten lehdistä olemme saaneet lukea, on suunnitteilla urheiluhalli, ilmainen keinolumilatu, tuhkalenkkipolkuja, jota kukaan ei halua, mutta ei rahaa katukäytävien ja pyöräteiden talvihoitoon.