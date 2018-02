Estarit: TV-ohjelmista päättävät olisi ehkä syytä vaihtaa

Kaupunkikeskuksen suhteen on niin, että myö ei ymmärretä mitään, myö vaan asutaan täällä!



Jäätapahtuma, mutta Olkkolanhovi kiinni, jossa voisi lämmitellä ja juoda mehua ja kahvia.



Olisiko syytä vaihtaa kaikki ne, jotka verovaroin päättävät TV-ohjelmista? Kanavat täynnä urheiluhullujen omia ohjelmia, vaikka suomalaisista suurin osa ei pätkän vertaa välitä niistä.



Vasemmistopuolueilla vahvat siteet Venäjään, ja uuden tiedustelulain hyväksyminen tuottaa tuskaa.



Hyvähän se on, että kaupparatsut ovat liikkeellä! Saa palvelun kotiin asti, ja onneksi löytyy vielä yrityksiä, jotka toimivat täysin omin ja vieläpä suomalaisin voimin. – Uuden katon ihailija



Jääkiekko väkivaltalajina ei kuulu olympialaisiin. Lisäksi parhaat miekkailevat ihan muissa kaukaloissa.



Pitää aina muistaa, että olemme Suomessa. Ei tunnu kivalta, että vierasmaalaiset tulevat tänne "kukkoilemaan" ja olemaan mukamas niin reippaita. Kyllä sitä puhtia löytyy vielä Suomi-miehestä.



Mummojako se luistinrata palvelisi? Saahan ne luut vähemmälläkin poikki. Marian aukio on city, kokoontumispaikka. Kaupungin "olohuone", erilaisille tapahtumille kauniit istutukset, penkkejä ja patsaita.



Mitäs sitä Taipalsaarentien pyörätietä auraamaan, jos siellä on mukava ajella. – Jussi



Puhelinmyyjä halusi myydä proteiinia, mutta ei tiennyt mitä valkuainen on.



Nyt nurinat nurkkaan ja ulos aurinkoon. Armas aurinko päihittää purevankin pakkasen ja mieli virkistyy. – Ursula



Ovat tainneet homeiset koulut loppua, kun nyt jo suunnitellaan purkaa Sammonlahden terveet rakennukset eikä edes tule kalliiksi.



Näinkö harhoja? Keskellä Rakuunamäkeä, paraatiaukiolla seisoo bussipysäkki. Onko tarvetta pilata hieno alue vai mistä on kyse?



Sami Jauhojärvi on mahtava hiihdon kommentoija. Huumori ja faktatieto yhdistyvät loistavasti. Pitäisikö "kissaa" selostaa "annaha ko mie haastan". Ei pitäisi.



Vai eivät kenenkään verot nouse! Eläke nyt 21,64 euroa pienempi kuin tammikuussa. Veroprosentti 26.



Kylläpä jotkut kehtaavat estareissa pilkata Sami Jauhojärven murretta. Hävettää.



Jarmo Nieminen kirjoitti mielipiteessään kuinka ja keiden toimesta Lappeenrannan keskusta valittiin Suomen parhaaksi. Kaikkien niiden, ketkä siitä hyötyivät. Rakentaja, arkkitehtitoimisto, pörssiyhtiö.



Miksi eläinsuojeluyhdistys suojelee vain tuotantoeläimiä? Entä lemmikkien sukuelimien leikkaaminen vain ihmisten iloksi, villieläimet eläintarhojen häkeissä.