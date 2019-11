Kolumni: Hyvästi, Victoria’s Secret, nyt catwalkille nousevat vanhat naiset — Väestön ikääntyessä muotia kuluttaa yhä suurempi määrä vanhoja ihmisiä

Muotimaailman huipulle nousevat nyt ryppyiset ja harmaat mallit. Tänä syksynä laulajatähti Rihannan omistaman Fenty-muotimerkin näytöksessä käveli muun muassa upea, 68-vuotias malli JoAni Johnson.



Muotitoimittajat suitsuttivat naisten monimuotoisuutta ylistävää show’ta ja uskovat, että näytös oli viimeinen naula yhdysvaltalaisen Victoria’s Secret -alusvaateyrityksen arkkuun.



Nuoria, langanlaihoja ja usein valkoihoisia malleja suosivaa yritystä on kritisoitu ahtaan naiskuvan ylläpitämisestä. Victoria’s Secretin alusasunäytöksen katsojaluvut ovat romahtaneet vuosituhannen alun 12 miljoonasta runsaaseen kolmeen miljoonaan, ja yrityksen myynti on laskussa. Nyt, vain pari kuukautta Fenty-show’n jälkeen, Victoria's Secret ilmoitti peruvansa vuotuisen muotinäytöksensä.



Muodin maailmassa on alkanut uusi kausi, mikä näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Kuvasovellus Instagramissa korsikalainen, 63-vuotias huippumalli Yazemeenah Rossi poseeraa bikineissä ikäistensä mallisiskojen kanssa.



Liiketoiminnan näkökulmasta vanhojen naisten tuominen catwalkille ja muotikuviin on kannattavaa. Eliniän pidentyessä muotia kuluttaa yhä suurempi joukko vanhoja ihmisiä, joille pystytään myymään tuotteita ikäistensä mallien avulla.



Pelkkää bisnestä tai ei, vanhojen naisten on korkea aika saada voimakkaita esikuvia. Erityisen tärkeää tämä on suomalaisessa kulttuurissa, jossa vanhat usein lokeroidaan heiveröisiksi, höppäniksi ja kulueräksi.



Onneksi meillä suomalaisilla on vanha muoti-ikoni omasta takaa. Muistatko, että näyttelijä Seela Sella, 82, asteli mustissa nahkahousuissa Linnan juhliin jo kaksi vuotta sitten?

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.