Kokki: Etelä-Karjala, matkailun mahtimaakunta! Utopiaa vai toteutuva toivomus tulevasta?

Uudenvuoden ja loppiaisen pyhät, turisteja hotellit ja kaupat pullollaan. Olemmeko tyytyväisiä tähän vai tavoittelemmeko vielä suurempaa? Kassakoneen laulua ja turistivirtoja maailmalta jokaiselle päivälle?

Mitä tekee matkailija valitessaan lomalleen kohdetta? Itse menen nettiin, googletan kaupungin ja löydän helposti kaiken tarvitsemani sekä monipuoliset aktiviteetit lomalleni. Löydän kaiken mitä en edes kuvitellut tarvitsevani.

Teen kuvitteellisen suunnitelman hiihtolomasta perheelleni Etelä-Karjalassa. Gosaimaa- ja Visit-sivustot löytyvät. En jaksa kuitenkaan uskoa, että Etelä-Karjalan alueella matkailupalveluiden tarjoajia olisi näin vähän. Oikeasti näin ei olekaan. Mistä ihmeestä palvelut sitten löydän, jos en tarkalleen tiedä mitä etsin? En mistään.

Yrittäjät ja Lappeenrannan kaupungin edustajat kävivät syksyllä tutustumassa, miten Jyväskylässä asiat on tehty. Voisimme ottaa heiltä mallia. Siellä matkailun tuotteistamista on tehty yhdessä ja auttaen toinen toisiaan. Myönteisyys ja me yhdessä -henki korostui kaikissa vierailun puhujien viesteissä.

Osaamme varmasti täälläkin. Vaatii vain tahtoa ja yhteistyöasennetta. Kaikki mahdollisuudet ovat nyt käytössämme. Lentoyhteydet Euroopasta on jälleen avattu, puhdas luonto ja Saimaa ovat käytettävissämme. Meidän pitää löytää omat vahvuutemme ja osata tehdä niistä tuotteita matkailijoille. Annetaan villeimmillekin ideoille mahdollisuus. Koskaan ei tiedä, mikä niistä nousee maailmanluokan menestykseksi.

Millaisen mielikuvan luomme puheissamme Etelä-Karjalasta? Kehummeko vai vähättelemmekö paikkakuntaamme? Sovitaanko, että puhutaan vieraille vain positiivisesti? Niin alamme itsekin uskoa siihen.

Minna Kokki

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja.