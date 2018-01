Jari Lindströmin kolumni: Väärinymmärtämisen aika ei ole ohi Kimmo Seppälä Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) ei aio koskaan haastaa Timo Soinia perussuomalaisten puheenjohtajan paikasta. Arkistokuva.

Mitä sellaista olen sanonut, että Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski pelottelee neljännellä yleislakolla ja demarien puheenjohtaja Antti Rinne kokee minun olevan halukas leikkaamaan palkkoja? Kaiken lisäksi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson väitti minun väläytelleen työehtosopimuksien yleissitovuuteen ja irtisanomissuojaan puuttumista. Olenko todella vaatinut leikkauksia palkkoihin, yleissitovuudesta luopumista tai irtisanomissuojaan puuttumista? En, olen kertonut juuri päinvastaista.



Mitä sitten sanoin? Taannoin antamassani haastattelussa pohdin mitä mahdollisia, ja varmastikin kaikille haastavia, toimenpiteitä seuraavat hallitukset joutuvat miettimään, jos haluavat Suomen saavuttavan muut Pohjoismaat työllisyydessä. Sanoin, että jos haluamme säilyttää nykyiset palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan, silloin meidän tulisi lähestyä 80 prosentin työllisyyttä, ei 72 prosenttia, joka on nykyisen hallituksen sinällään kova tavoite.

Tulevalla tai tulevilla hallituksilla on siis edessään keskustelu todella isoista asioista. Eikä silloin voida välttää myöskään keskustelua työehtosopimusten yleissitovuudesta, irtisanomissuojasta, palkan ja sosiaaliturvan yhdistämisestä.



Seuraava tai seuraavat hallitukset joutuvat ottamaan kantaa myös siihen, miten paikallista sopimista edistetään. Me emme ole päässeet tätä edistämään siinä määrin kuin olisimme halunneet, joten seuraavat hallitukset joutuvat tämän ratkomaan yhdessä ay-liikkeen ja työnantajien kanssa.



Miksi siis pelkkä pohdinta nosti niin suuren vastareaktion, ettei pohdintaani haluttu edes ymmärtää? Tarkkoja syitä kollegoiden aivoituksiin en osaa arvailla, mutta sen voin sanoa, että tämä hallitus on ensimmäinen hallitus yli kahteenkymmeneen vuoteen, jossa työministeri ei ole ollut vasemmistolaisesta liikkeestä. Ministerin on uskallettava pohtia myös tulevaisuutta ja avattava keskustelua vaikeistakin asioista. Hallituksen tehtävä on tehdä päätöksiä, joista ei aina saa pelkästään kiitoksia.





Jari Lindström

jari.lindstrom@tem.fi

Kirjoittaja on työministeri ja Sinisen tulevaisuuden 1. varapuheenjohtaja.