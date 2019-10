Kolumni: Nuoret aikuiset eivät jaksa murehtia vauvapulasta, kun potentiaaliset seurustelukumppanitkin ghostaavat Tinderissä

Tilastokeskuksen uudesta väestöennusteesta seurasi shokeeraavia otsikoita. Uutisia oli kuvitettu synnytysosastoiden ja vauvojen kuvilla. Madonluvut hierottiin lapsentekoikäisten nuorten aikuisten naamaan kuin sanoen: Suomi on kriisissä, koska te mukavuudenhaluiset penteleet ette synnytä tarpeeksi vauvoja!



Jos ennuste pitää paikkansa, 15 vuoden kuluttua Suomessa ei ole enää yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee. Luvut ovat rajuja, mutta syntyvyyskäppyröitä ei saada nousuun syyllistämällä lapsettomia tai sinkkuja. Suuri ongelma on oikeastaan se, että he, jotka haluaisivat kumppanin ja perustaa perheen eivät kohtaa.



Pariutumisesta on tullut pelottavaa ja vaikeaa, ja moni on tahtomattaan yksin. Väestöliiton parisuhdekeskuksen kyselyyn vastanneista sinkuista jopa 91 prosenttia toivoi parisuhdetta. Rakkaudennälkä on myös bisnestä, sillä Tinderin ja muiden deittisovellusten maksullisilla versioilla yritykset tienaavat rahaa. Harmi vain, että syviä ja aitoja kohtaamisia sovelluksista on hankala saada. Monen asian voi synkronoida, mutta mikään sovellus ei synkkaa kahdenvälisiä tunteita.



Keskustelupalstoilla sinkut kertovat hylätyksi tulemisen kokemuksistaan. Jos nykyään uskaltautuu etsimään sitä oikeaa, pitää varautua ghostatuksi tulemiseen. Toinen osapuoli siis ghostaa, eli päättää suhteen ilman selityksiä, usein sosiaalisessa mediassa. Siellä ihminen on naurettavan helppo deletoida.



Suomen syntyvyydestä murehtiminen ei ole ensimmäisenä rakkauteen pettyneen mielessä. Kun edes löytyisi joku, joka lähtisi toisille treffeille.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja ja ES-Lauantain tuottaja.