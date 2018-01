Kolumni: Käsillä tytinän täplittämä kämppä, edessä loistava tulevaisuus? Kotona huseeraavat pikkukemistit ovat saaneet aikuisen pinnan viime kuukausina kireälle.

Tätä sotkuista painajaista on eletty ainakin vuoden päivät. Sinä aikana ovat pahimmanlaatuisen addiktion riivaamat penskat tyhjentäneet kodin kaapistoa rottalauman lailla.

Kiinteistön ruoka- ja puhtaushuollosta vastaavaa ovat shokeeranneet tyhjennetyt ruokasooda- ja liimapurkit, käsipesuainepurtilot, perunajauhoboksit, hammastahnatuubit, partavaahtopötikät.

Lakkaamaton marmatus on kaikunut vastaanottajapäässä kuuroille korville.

Lopputuotteena aikuinen näkee syntyneen pelkkää epämääräistä, värikästä töhnää ovenkahvoihin, kynnyksiin, lavuaareihin, pöytiin sekä nuorison vaatteisiin. Kyseenalaisena bonuksena kämpässä leijuu huumaava pesuaineen tuoksu. Puhumattakaan siellä täällä lojuvista ”aarre”-rasioista.

Ei on tarkoittanutkin kyllä

Sotkun huoltajaportaassa aktivoima lakkaamaton marmatus on kaikunut vastaanottajapäässä kuuroille korville. Liman tekeminen on vain niin kiehtovaa!

Aikuisenkin on pakko ihailla sitä sinnikkyyttä, jolla nuo tulisieluiset nuoret ovat etsineet täydellisen slimen reseptiä kuukausitolkulla. Rohkeasti, aikuisen jyrkkiä kieltoja uhmaten.

Netissä on kahlattu läpi kymmenittäin opetusvideoita, kymppien omarahoitusta on käytetty piilolinssinesteisiin ja muihin välttämättömiin ainesosiin.

Läpimurto saavutettu

Välillä on onneksi koettu muutamien päivien lähes-slimettömiä jaksoja. Silloin nuoriso on tyytynyt vain vääntelemään ja kääntelemään ja sormilla tökkimään valmiita limojaan. Mutta sitten on taas pamahtanut päälle pakko luoda uutta.

Nyt pikku kemistimme näyttävät saavuttaneen jonkinlaisen läpimurron. Uusi kiiltävä ”fluffy slime” pysyy hienosti koossa ja siihen saa tehtyä kuplia. Hurraa!

Josko nyt aika olisi kypsä uudelle, vähemmän sotkevalle harrastukselle? Miten olisi vanha kunnon Pokémon GO? Tai postimerkkien keräily?

Tiedän, tiedän, säälittävä limantorjuntayritys. Ei muuta kuin siivousrätti käteen taas.