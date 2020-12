Haastattelin pitkälti kymmenen vuotta sitten Lappeenrannassa asuvaa muotoilijaa, joka oli suunnitellut kellottoman rannekellon. Nuoren miehen ranteessa oli nahkahihnassa kivinen musta kellotaulu, jossa ei ollut lainkaan viisareita. Siitä ei olisi pystynyt näkemään, onko jo myöhässä kello kahden palaverista.

Kelloton rannekello oli muotoilijan julistus aikamme kiirettä ja oravanpyörässä juoksemista vastaan. Mikähän olisi hänen manifestinsa tänään: ranteeton käsi?

Liikaa informaatiota

Minunkaan rannekellossani ei ole viisareita, mutta ajan lisäksi siitä näkee aivan liian monta muuta asiaa: kuinka monta askelta olen päivän aikaan ottanut, paljonko olen nukkunut ja minkälaista uni on ollut ja olenko palautunut edellispäivien rasituksista.

Tänään kellossani lukee Kehitä kuntoasi! Kellosta sovellukseen siirretyt tiedot jatkavat samaa tarinaa: olen sen mielestä harjoitellut tavallista vähemmän, ja mikäli jatkan samaan malliin, kuntoni alkaa heikentyä.

Panikoin mielessäni, että äläs nyt, olen ihan kohta lähdössä pelaamaan tennistä. Tiesin älykellon rauhoittuvan tunnin mittaisesta huhkimisesta, ja sitten voisimme molemmat taas rauhoittua, kun mittarit olisivat palanneet vihreälle.

Kentällä huomasin, että älykello oli jäänyt pöydälle lataukseen. Parahdin mielessäni, että miten kerron nyt kellolle ja sen välittämälle datalle, että oikeasti olen liikkunut ja kehittänyt kuntoani.

Jussi Lopperi Nykyisistä älykelloista lähtee irti jos jonkinmoista dataa.

Hyvä renki, huono isäntä

Monet hankkivat älykellon sparraajakseen, joka antaa passiivisuusleimoja jos on liian kauan paikoillaan. Se on oikein hyvä asia, sillä liikkua ihmisen kannattaa, ja ilmeisesti olemme niin tuoleihin tottuneita, että meille pitää siitä erikseen sanoa.

Mutta sitten on meitä suorittajia, jotka kokevat Kehitä kuntoasi -ilmoitukset henkilökohtaisena loukkauksena ja alkavat tuntea paitsi syyllisyyttä itsensä myös huonoksi ihmiseksi, kun kuntokehitys uhkaa keskellä viikkoa painua alikehittäväksi.

Olen myös miettinyt, mihin tarvitsen erittäin epävarmaa tietoa unisykleistäni. Kun herään pirteänä, unitiedot hohtavatkin räikeänpunaisina ja kun olen kääntyillyt sängyssä kaiken yötä, kello kertoo, että onneksi olkoon, nyt olet nukkunut hyvin.

Kellon keräämää informaatiota on mukava katsella, jos on omasta mielestään ollut tarpeeksi ahkera, mutta mitä järkeä ja mitä tietoa olen oikein saavinani, kun tapitan älykelloni sovellukseen avautuvasta kartasta juuri juoksemani lenkin. Varsinkin kun se on yleensä yksi ja sama reitti.

Terveys on uusi musta

Ihmisen uusi kansalaisvelvollisuus on liikkua ja pysyä terveenä ja olla siten rasittamatta kansantaloutta diabeteksilla ja verenpaineilla. Työssäkin pitää jaksaa painaa ja olla tehokas, missä liikunnan sanotaan auttavan.

Älykellot antavat meille todisteen, että olemme suorittaneet kansalaisvelvoitteemme, eikä ainakaan meitä voi syyttää mistään. Lisäksi ne ikään kuin vihjaavat kertovansa ihmisestä jotain sisäistä – jotain muuta kuin vain pelkkiä askelien määriä ja kulutettuja kaloreita.

Yhden hyödyllisen asian älykello on minulle kuitenkin opettanut: Liikunnan merkitys kalorien kuluttamisessa on häkellyttävän pieni. Urheilusuorituksellisen ja urheilusuorituksettoman päivän kaloriero voi olla vain 200 kilokaloria eli puurolautasellisen verran.

Toisaalta se turhauttaa, toisaalta se on hyvä syy jäädä kotiin kapsehtimaan.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja.